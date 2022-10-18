Димон
Фотографии из прошлого
Автор:
18 октября 2022 22:38
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого. (черно-белое).
2.
«Путешествие», 1959. Фотограф Сёмэй Томацу
3.
«Сел в лужу», 1970-е. Фотограф Владимир Лагранж
4.
Амстердам, 1950-е. Фотограф Кис Шерер
5.
В детском саду, 1958. Фотограф Вилем Кропп
6.
Деревенская идиллия. Фотограф Галина Лукьянова
7.
Егерь со спасёнными зайцами во время наводнения в Башкирии, 1979 год
8.
Женщины упражняются в стрельбе на окраине Тегерана, Иран, 1986. Фотограф Жан Гауми
9.
Женщина с козой. Швеция, 1913
10.
Конец рабочего дня, ирландские угольщики поднимаются из шахты в Бельгии, 1900 год
11.
Катрин Денёв и Дэвид Бейли, 1965. Фотограф Эрик Суэйн
12.
Королева Елизавета (королева-мать) с вазой Ватерлоо в саду Букингемского дворца в Лондоне, 1939. Фотограф Сесил Битон
13.
Лошадиная симпатия. Фотограф Hemző Károly
14.
Метель в Чикаго, 1950. Фотограф Марвин Ньюмен
15.
Мадонна, Нью-Йорк, 1986. Фотограф Брюс Вебер
16.
Модель демонстрирует нижнее белье от Twilfit, 1954. Фотограф Керстин Бернхард
17.
Модель Эди Кэмпбелл. Фотограф Аласдер МакЛеллан
18.
Мужчина учит женщину стрелять из пистолета, 1961. Фотограф Иэн Берри
19.
Музыкальный фестиваль Кралинген, Роттердам, 1970. Фотограф Герберт Беренс
20.
Натурщица и художники. Работа над рекламным щитом, Нью-Йорк, 1947. Фотограф Фрэнк Бауман
21.
Неожиданный подарок, 1984. Фотограф Педро Луис Раота
22.
Перекур у теннисисток, 1930-е годы
23.
«Будь готов». В армии (не ясно какой) тренируются добывать молоко, ок. 1935 год
24.
«Две минуты», 1962 год
25.
«Коллеги». Фотограф Педро Луис Раота
26.
«Невеста». Фотограф Станислав Яворский
27.
«Опасно». Фотограф Рене Мальтет
28.
«Брюнхильда», 1936. Кошка в шлеме викинга. Фотограф Адольф Э. Вейдхаас
29.
Артистка цирка, конец 1980-х. Фотограф Ляля Кузнецова
30.
Балерина, 1938. Фотограф Альфред Эйзенштадт
31.
Женщина на автобусной остановке, 1960. Фотограф Эдвард Куинн
32.
Балерина. Парижская опера, 1950-е. Фотограф Кис Шерер
33.
«Мексиканский художник зарисовывает первые впечатления о Сан-Франциско». Фрида Кало и Диего Ривера, 1930
34.
«Мороженое в опасности». Йонкерс, штат Нью-Йорк. Фотограф Уильям Милнарик
35.
Зима, 1965. Фотограф Юрий Луньков
36.
Кит Ричардс и Грэм Парсонс. Villa Nellcôte, юг Франции, 1971. Фотограф Доминик Тарле
37.
Кит Ричардс на сцене с виски и пивом во время американского турне Rolling Stones, 1972. Фотограф Итан Рассел
38.
Кот – большой любитель большой рыбы. Автор неизвестен
39.
Кот приветствует чаек в Стамбуле. Фотограф Яшар Коч
40.
Женщина греется у печки на чердаке в Париже, ок. 1950. Фотограф Торе Джонсон
41.
Кот с другом, 1954. Фотограф Леон Левинстайн
42.
Изабель Юппер, Париж, 1985. Фотограф Робер Дуано
43.
Кот у фонтана. Италия, 2011. Фотограф Mirko Perrone
44.
Два телефона. Буэнос-Айрес, Аргентина, 1984. Фотограф Марио Альгазе
45.
Левитация. Балликоттон, Ирландия, 1968. Фотограф Эллиотт Эрвитт
46.
Осёл в микролитражном Citroën 2CV. Франция, ок. 1950. Из коллекции агентства Roger Viollet
47.
Клаудия Шиффер, 1990-е. Фотограф Стивен Майзель
48.
Ночная жизнь Нью-Йорка. Фотограф Джессика Бурштейн
49.
Нью-Йорк, 1981. Фотограф Мирон Цовнир
50.
Парад на мультиспортивном стадионе «Бислетт» в городе Осло, Норвегия, 3 июня 1945 года. Фотограф Рольф А. Стрём
Источник:
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