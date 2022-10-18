FISHKINET
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а... Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности... Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо... 40 познавательных и завораживающих фото из прошлого 40 познавательных и завораживающих фото из прошлого Картинки на ночь на позитиве Картинки на ночь на позитиве Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи Сделано у нас. Нам есть чем гордиться! Сделано у нас. Нам есть чем гордиться! Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Самые смешные мемы. Выпуск № 61 Самые смешные мемы. Выпуск № 61 В США 14-летнюю волейболистку осудили за то, что она пожаловалась на трансгендера в женской раздевалке В США 14-летнюю волейболистку осудили за то, что она пожаловалась... Как выглядят полярные станции в Антарктике Как выглядят полярные станции в Антарктике Сосуши, ссыкунда и другие каламбуры и лингвошутки Сосуши, ссыкунда и другие каламбуры и лингвошутки 15 необычных и экзотических пород собак 15 необычных и экзотических пород собак Плюсы осени: цветы засыпают, аллергики просыпаются Плюсы осени: цветы засыпают, аллергики просыпаются Йожика картинки. Выпуск 227 Йожика картинки. Выпуск 227 Как и кто поддерживает боевой дух мобилизованных Как и кто поддерживает боевой дух мобилизованных Здесь было зверски убито время: мемы и приколы про вузы Здесь было зверски убито время: мемы и приколы про вузы Умер бывший участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти Умер бывший участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
18 октября 2022 22:38
Метки: история   ретро   фото   
419
50
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого. (черно-белое).
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Irena Ignatjevna 8 часов назад
Хоть мне и 25 лет, но мне больше нравятся старые фото наших общих предков в СССР. Зачем мне вся эта иностранщина? Чуждое и чужое, что давно уже надоело. С уважением из Латвии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
seller-k 48 минут назад
За подписи к снимкам отдельное спасибо. И если "Королева Елизавета (королева-мать) с вазой Ватерлоо" ещё куда ни шло, хотя правильнее будет "у вазы" или "рядом с вазой", то "...ирландские угольщики поднимаются из шахты в Бельгии..." просто шедевр
Ирландские угольщики, сссука, ушлые - за 90 лет до тоннеля под Ла-Маншем запросто начинали рабочий день в Ирландии, а заканчивали в Бельгии.

Фишки - сайт хорошего настроения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4292030



Другие посты автора
Популярное
Логика, ты это, давай, до свидания
Логика, ты это, давай, до свидания
Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов
Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов
Набирающие популярность
Первые вакцины: как это было
Первые вакцины: как это было
Все на Донбасс: в Госдуме хотят отменить отсрочку от мобилизации для депутатов и сенаторов
Все на Донбасс: в Госдуме хотят отменить отсрочку от мобилизации для депутатов и сенаторов
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Желание на Новый год

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#дтп#автомобили#в мире#люди#красота#забавно#Англия
#Юмор#животные#картинки#авто аварии#автомир#природа#Приколы#авария дня#Разное#девушки
#Прикол#факты#аварии#история#подборка#дети#Россия#Еда#Москва#кино
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку "У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками 12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни 12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни Когда лошадей заменили мотоциклами: 12 странных фото с гонок на мотоколесницах Когда лошадей заменили мотоциклами: 12 странных фото с гонок на мотоколесницах 17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность 17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому

На что жалуетесь?

Вернуться