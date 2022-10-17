Точильный камень ходил по лезвию косы. Старенький, но крепкий велосипед стоял рядом. На дереве напротив чирикали воробьи. Солнышко приятно грело.

«Чудесный вечер», — подумала Смерть, и отложила косу и камень в сторону. Потянулась за рюкзаком и пошарила там.

Обидно, но перекуса не осталось. Не то, чтобы Смерть была голодна. Но иногда ей нравилось выпить пол-кружки вина и съесть бутерброд.

Смерть вытряхнула крошки на руку и бросила воробьям.

— Хотите пирожков?

Смерть подняла голову. Напротив нее стояла девушка лет двадцати, с корзинкой в руках, и улыбалась. Смерть посмотрела по сторонам. Никого больше рядом не было.

Она уставилась на девушку:

— Ты мне?

— Вам.

— Ты меня видишь?

— Конечно вижу, — удивилась девушка, — А не должна?

— Эммм… — озадачилась Смерть, — Ну честно сказать, не знаю пока...

Теоретически не должна, я еще не смотрела следующего клиента, но если видишь... то... От пирожков не откажусь.

Девушка села рядом и вытянула пахнущие пирожки из корзинки.

— Этот — со смородиной, а этот — с вишней...

— С вишнями! – сказала Смерть, — Обожаю с вишней.

Девушка улыбнулась:

— А вы не такая и страшная, как посмотреть. Смерть пригладила череп:

— Я такая как есть, собственно-ном-ном… Вкуснятина.

— Сама пеку, — сказала девушка, — Держите ещё.

— Спасибо, — с чувством сказала Смерть.

Они немного посидели молча.

— Если я вас вижу, это значит… — начала девушка и замолчала.

— Скорее всего, да, — развела руками Смерть, — Пока не знаю как. Но, говорю же, могу посмотреть…

Она достала новенький Huawei и начала смотреть календарь.

— Не надо, — быстро сказала девушка, — НЕ хочу знать. Пусть всё будет как будет.

— Я тебя понимаю, — ответила Смерть.

— Хороший день, — сказала девушка, — Жаль в такой уходить. Но что поделаешь, да?

Смерть задумчиво кивнула.

— Хочешь, покатаемся? – спросила она чуть погодя.

— В смысле, уже туда?

— Неет – замахала руками Смерть, — Просто покатаемся. На моем велике. Садись спереди. Корзинку держи только крепко.

Девушка вскочила и подала Смерти руку:

— Это будет здорово. Не каждый таким похвастается.

— Я тоже так думаю, — Смерть прикрепила косу, забросила рюкзак за плечи, и села на велосипед. Девушка заскочила на сиденье, прикрепленное спереди.

— А зачем оно здесь?

— Детишек вожу, — просто ответила Смерть, — Ну, отвожу, то есть. Им нравится.

— Они тебя не пугаются?

— Дети-то? Нет. Быстро привыкают. Для них – всё приключение. Ну, держись.

Смерть надавила на педали. И они помчались по пустой улице.

— Йухууууу, — вскричала девушка, — Как же хо-ро-шо!!!

Смерть ухмыльнулась:

— Всякое видела, конечно…

Они выехали на дорогу возле поля и Смерть разогналась как только могла. Ветер свистел в ушах.

Девушка запела:

— А потом придет она, собирайся, скажет, пошли.

Ну а тело недопело чуть-чуть, ну а телу недодали любви...

Смерть и правда вдруг почувствовала что-то странное внутри. Она не могла дать ему определение. И это напрягало. Но вместе с тем было хорошо. Они катались целый час. Потом Смерть свернула к городу.

— Мне пора? – спросила девушка.

— Да, — просто ответила та.

Они приближались к дороге. Смерть закусила нижнюю челюсть и о чем-то напряженно думала. Они остановились у переезда. Девушка соскочила с велосипеда и обернулась к Смерти.

— У тебя еще пирожка не найдется? – спросила та.

— Конечно, — девушка достала еще два пирожка и вручила Смерти.

Та положила их в рюкзак:

— Позже съем. За твоё здоровье.

Девушка рассмеялась.

— Я не шучу, — серьезно ответила Смерть, — Я не могу менять ничего. Но могу… скажем так… положить на... В общем, не важно… Иди домой, и не бойся ничего. Я постараюсь к тебе прийти… как можно позже… Лет через пятьдесят.

Девушка широко раскрыла глаза.

— Я…

— Ничего не говори. Иди домой. Смотри по сторонам. И – спасибо за угощенье.

Девушка секунду молчала… потом порывисто обняла Смерть за плечи, поцеловала в череп. И ушла. Не оборачиваясь. Смерть вскочила на велосипед. Она должна была успеть.





***



Водитель вышел из дома, покачиваясь. Ну сколько он там выпил, делов-то. Ехать н-надо. Он забрался в грузовик, и только собрался заводить, как вдруг осознал что в машине он не один. Рядом сидела Смерть. У водителя хмель слетел в мгновение ока. Он раскрывал и закрывал рот как рыба, выброшенная на берег.

— Слушай меня очень внимательно, — сказала Смерть, — Ты сейчас выйдешь, закроешься в доме. И до завтрашнего утра, чтобы духу твоего на улице не было. Если выйдешь… Воон, посмотри в окно – на велике коса приторочена. Увидел? Умница. Приду, даже не смотря на то, что тебе, алкашу, еще 20 лет отмерено. Ты меня понял?

Водитель сглотнул и выдавил:

— Д-да...

— Молодец, люблю понятливых, — Смерть махнула головой, — А теперь вали домой. Живо!

Тот, крестясь, вывалился из кабины и рванул к дому. Смерть услышала, как он молится и покачала головой. Смерть выпрыгнула из кабины, и пошла к велосипеду. Достала пирожок из рюкзака, уселась за руль, и покатила, жуя на ходу.

Нагоняй она, конечно получит, ну и хрен с ним. Что ей сделают?!

Вскоре она заметила девушку. Та медленно шла по тротуару и дышала. Глубоко-глубоко. И смотрела на небо. Девушка прошла мимо Смерти не увидев её. Смерть вытянула смартфон и посмотрела календарь. Да… Немножко ошиблась. Её дата у девушки теперь будет не через 50 лет, а через 60.



Приятно иногда ошибиться.