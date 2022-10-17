FISHKINET
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно... Из Казахстана с любовью, или частично мобилизационный юмор во всей красе Из Казахстана с любовью, или частично мобилизационный юмор во всей... Без запросов и самомнения: девушки, которые давно хотят съехать из хрущёвок Без запросов и самомнения: девушки, которые давно хотят съехать из... Конфликт подростков и женщины с неожиданным финалом Конфликт подростков и женщины с неожиданным финалом Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В тяжёлое время преступно бросать пить В тяжёлое время преступно бросать пить Краснодарские школьники электросамокатом раскрутили карусель до опасной скорости Краснодарские школьники электросамокатом раскрутили карусель до... "Она орёт, я ору": в Москве таксист принял роды у пассажирки прямо в машине "Она орёт, я ору": в Москве таксист принял роды у пассажирки прямо... Интересные фотопробы советских актеров Интересные фотопробы советских актеров Китаец поймал цыганку-карманницу Китаец поймал цыганку-карманницу Как жили в СССР Как жили в СССР Трогательный подарок отцу Трогательный подарок отцу Интересные снимки советских артистов Интересные снимки советских артистов 10 фактов про мультфильм "Ежик в тумане" 10 фактов про мультфильм "Ежик в тумане" Пёс и кот на беговой дорожке Пёс и кот на беговой дорожке «Клубничка» Гоголя, Библия нацистов и другие интересные факты обо всём на свете «Клубничка» Гоголя, Библия нацистов и другие интересные факты обо... Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой Как появились и зачем строятся «полузатопленные» суда? Как появились и зачем строятся «полузатопленные» суда? 14 подробностей из жизни жён, которые доказывают, что брак — это ой какая непростая, но весёлая штука 14 подробностей из жизни жён, которые доказывают, что брак — это...
Смерть, девушка и пирожки с вишнями

Смерть, девушка и пирожки с вишнями

Автор:
17 октября 2022 12:48
Метки: вишня   девушки   пирожки   смерть   
153
1
Смерть сидела, прислонившись к забору.
Точильный камень ходил по лезвию косы. Старенький, но крепкий велосипед стоял рядом. На дереве напротив чирикали воробьи. Солнышко приятно грело.
«Чудесный вечер», — подумала Смерть, и отложила косу и камень в сторону. Потянулась за рюкзаком и пошарила там.
Обидно, но перекуса не осталось. Не то, чтобы Смерть была голодна. Но иногда ей нравилось выпить пол-кружки вина и съесть бутерброд.
Смерть вытряхнула крошки на руку и бросила воробьям.
— Хотите пирожков?
Смерть подняла голову. Напротив нее стояла девушка лет двадцати, с корзинкой в руках, и улыбалась. Смерть посмотрела по сторонам. Никого больше рядом не было.
Она уставилась на девушку:
— Ты мне?
— Вам.
— Ты меня видишь?
— Конечно вижу, — удивилась девушка, — А не должна?
— Эммм… — озадачилась Смерть, — Ну честно сказать, не знаю пока...
Теоретически не должна, я еще не смотрела следующего клиента, но если видишь... то... От пирожков не откажусь.
Девушка села рядом и вытянула пахнущие пирожки из корзинки.
— Этот — со смородиной, а этот — с вишней...
— С вишнями! – сказала Смерть, — Обожаю с вишней.
Девушка улыбнулась:
— А вы не такая и страшная, как посмотреть. Смерть пригладила череп:
— Я такая как есть, собственно-ном-ном… Вкуснятина.
— Сама пеку, — сказала девушка, — Держите ещё.
— Спасибо, — с чувством сказала Смерть.
Они немного посидели молча.
— Если я вас вижу, это значит… — начала девушка и замолчала.
— Скорее всего, да, — развела руками Смерть, — Пока не знаю как. Но, говорю же, могу посмотреть…
Она достала новенький Huawei и начала смотреть календарь.
— Не надо, — быстро сказала девушка, — НЕ хочу знать. Пусть всё будет как будет.
— Я тебя понимаю, — ответила Смерть.
— Хороший день, — сказала девушка, — Жаль в такой уходить. Но что поделаешь, да?
Смерть задумчиво кивнула.
— Хочешь, покатаемся? – спросила она чуть погодя.
— В смысле, уже туда?
— Неет – замахала руками Смерть, — Просто покатаемся. На моем велике. Садись спереди. Корзинку держи только крепко.
Девушка вскочила и подала Смерти руку:
— Это будет здорово. Не каждый таким похвастается.
— Я тоже так думаю, — Смерть прикрепила косу, забросила рюкзак за плечи, и села на велосипед. Девушка заскочила на сиденье, прикрепленное спереди.
— А зачем оно здесь?
— Детишек вожу, — просто ответила Смерть, — Ну, отвожу, то есть. Им нравится.
— Они тебя не пугаются?
— Дети-то? Нет. Быстро привыкают. Для них – всё приключение. Ну, держись.
Смерть надавила на педали. И они помчались по пустой улице.
— Йухууууу, — вскричала девушка, — Как же хо-ро-шо!!!
Смерть ухмыльнулась:
— Всякое видела, конечно…
Они выехали на дорогу возле поля и Смерть разогналась как только могла. Ветер свистел в ушах.
Девушка запела:
— А потом придет она, собирайся, скажет, пошли.
Ну а тело недопело чуть-чуть, ну а телу недодали любви...
Смерть и правда вдруг почувствовала что-то странное внутри. Она не могла дать ему определение. И это напрягало. Но вместе с тем было хорошо. Они катались целый час. Потом Смерть свернула к городу.
— Мне пора? – спросила девушка.
— Да, — просто ответила та.
Они приближались к дороге. Смерть закусила нижнюю челюсть и о чем-то напряженно думала. Они остановились у переезда. Девушка соскочила с велосипеда и обернулась к Смерти.
— У тебя еще пирожка не найдется? – спросила та.
— Конечно, — девушка достала еще два пирожка и вручила Смерти.
Та положила их в рюкзак:
— Позже съем. За твоё здоровье.
Девушка рассмеялась.
— Я не шучу, — серьезно ответила Смерть, — Я не могу менять ничего. Но могу… скажем так… положить на... В общем, не важно… Иди домой, и не бойся ничего. Я постараюсь к тебе прийти… как можно позже… Лет через пятьдесят.
Девушка широко раскрыла глаза.
— Я…
— Ничего не говори. Иди домой. Смотри по сторонам. И – спасибо за угощенье.
Девушка секунду молчала… потом порывисто обняла Смерть за плечи, поцеловала в череп. И ушла. Не оборачиваясь. Смерть вскочила на велосипед. Она должна была успеть.


***

Водитель вышел из дома, покачиваясь. Ну сколько он там выпил, делов-то. Ехать н-надо. Он забрался в грузовик, и только собрался заводить, как вдруг осознал что в машине он не один. Рядом сидела Смерть. У водителя хмель слетел в мгновение ока. Он раскрывал и закрывал рот как рыба, выброшенная на берег.
— Слушай меня очень внимательно, — сказала Смерть, — Ты сейчас выйдешь, закроешься в доме. И до завтрашнего утра, чтобы духу твоего на улице не было. Если выйдешь… Воон, посмотри в окно – на велике коса приторочена. Увидел? Умница. Приду, даже не смотря на то, что тебе, алкашу, еще 20 лет отмерено. Ты меня понял?
Водитель сглотнул и выдавил:
— Д-да...
— Молодец, люблю понятливых, — Смерть махнула головой, — А теперь вали домой. Живо!
Тот, крестясь, вывалился из кабины и рванул к дому. Смерть услышала, как он молится и покачала головой. Смерть выпрыгнула из кабины, и пошла к велосипеду. Достала пирожок из рюкзака, уселась за руль, и покатила, жуя на ходу.
Нагоняй она, конечно получит, ну и хрен с ним. Что ей сделают?!
Вскоре она заметила девушку. Та медленно шла по тротуару и дышала. Глубоко-глубоко. И смотрела на небо. Девушка прошла мимо Смерти не увидев её. Смерть вытянула смартфон и посмотрела календарь. Да… Немножко ошиблась. Её дата у девушки теперь будет не через 50 лет, а через 60.

Приятно иногда ошибиться.

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: вишня   девушки   пирожки   смерть   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Макарыч 39 минут назад
Фишки - сайт хорошего настроения. Я что сюда пришел рыдать горючими слезами? Плюс однозначно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
61k
doker Полчаса назад
А потом девушка родила диктатора, типа Пол Пота или Пиночета...

Смерти так удобней - косить легче.

Всё должно произойти вовремя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ron Полчаса назад
Пусть Ефремов вот этот спектакль в тюрьме поставит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
♚ Мрачный Жнец ♚

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10531



Другие посты автора
Популярное
25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"
25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"
Внимание, перед вами самые крутые мужики России (по мнению этих самых мужиков)
Внимание, перед вами самые крутые мужики России (по мнению этих самых мужиков)
Набирающие популярность
Лимузин Lincoln Town Car — незаменимый персонаж в американских фильмах
Лимузин Lincoln Town Car — незаменимый персонаж в американских фильмах
Пластические хирурги определили самую красивую женщину, согласно золотому сечению
Пластические хирурги определили самую красивую женщину, согласно золотому сечению
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#Прикол#в мире#страна#неожиданно#подборка
#Юмор#фотографии#животные#кино#Приколы#роль#ретро#актеры
#люди#интересно#картинки#СССР#красота#дети#сарказм
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Девушка сорвалась со скалы во время фотосессии Девушка сорвалась со скалы во время фотосессии Бывшую солистку Little Big нашли мёртвой Бывшую солистку Little Big нашли мёртвой Похоронное бюро оскандалилось рекламой 18+ Похоронное бюро оскандалилось рекламой 18+ Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора Последнее фото: в Иркутске пьяный водитель насмерть сбил девушку, делавшую селфи на мосту Последнее фото: в Иркутске пьяный водитель насмерть сбил девушку, делавшую селфи на мосту

На что жалуетесь?

Вернуться