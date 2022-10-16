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50 лет назад

50 лет назад

Автор:
16 октября 2022 19:07
Метки: история   ретро   фото   
1061
45
Подборка фотографий сделанных в октябре 1972 года
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Источник:

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7  комментариев
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7k
GROMOZEKA 7 часов назад
Парижский и Лондонский автосалоны понравились
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16k
Bill 2 часа назад
"... петицией об освобождении политзаключенных-евреев в СССР"
Не совсем понимаю логику протестующих.
а) евреев нельзя садить в тюрьму за политические преступления? Остальных - можно.
б) евреи генетически устроены так, что не могут совершать преступления?
в) кровавый режим бросает за решетку евреев, потому что они евреи?
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1k
Тордион 5 часов назад
А я тогда не фоткался. У меня не было ни телефона ни фотоаппарата...
И о существовании всех этих иностранцев я тогда совсем не знал и даже не мог себе тогда представить, что буржуины прилюдно заголяются. А ты поди ж ты!)))
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6k
Roninsamuray 5 часов назад
50 лет назад, в 1972 году, режиссёр С.Ростоцкий снял двухсерийный художественный фильм "А зори здесь тихие", по одноимённой повести Б.Васильева.
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752
Gamak 7 часов назад
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18k
Andrey 7 часов назад
Комментарий к фото
Собственно, вот она - фотография, ради которой зашел в пост.
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