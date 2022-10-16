4.
2 октября 1972 года. Жак Дютрон, британская актриса Шейла Уайт, Harley-Davidson, Париж. Фото Patrice Picot
5.
2 октября 1972 года. Британский актер Рекс Харрисон с женой Элизабет и ее сыном Джейми. Фото George Stroud.
7.
3 октября 1972 года. Марианна Фейтфулл, только что выписавшаяся из клиники после излечения от героиновой зависимости, со своим новым бойфрендом Оливером Маскером, антикваром. Фото Kent Gavin.
9.
Октябрь 1972 года. Французске актёры Марк Порель, Джулиан Негулеско и певица Дани. Фото Giancarlo Botti.
12.
5 октября 1972 года. Бельгийская певица и актриса Тоня Берн-Кэмпбелл, вдова Дональда Кэмпбелла, британского гонщика, автора абсолютных мировых рекордов скорости на воде и суше.
17.
10 октября 1972 года. Боксеры британец Джо Багнер (слева) и немец Юрген Блин, супертяжелый вес. Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU.
19.
11 октября 1972 года. Дюссельдорф. Немецкий художник Йозеф Бойс, один из главных теоретиков постмодернизма, накануне без предупреждения уволенный из Дюссельдорфской академии художеств, на студенческой акции протеста.
20.
Октябрь 1972 года. Вьетнам. Чья-то могила возле национального шоссе номер 13. Фото Ennio Iacobucci.
21.
12 октября 1972 года. Лондон. Английская актриса Хейли Миллс собирает подписи под петицией об освобождении политзаключенных-евреев в СССР.
24.
14 октября 1972 - премьера итало-французского фильма «Последнее танго в Париже» (Ultimo tango a Parigi).
26.
16 октября 1972 года. Лондон, Театр Колизей. Венди Падбери играет Венди в спектакле «Питер Пен».
27.
16 октября 1972 года. Пенелопа Три выходит из магистратского суда Западного Лондона после того, как фотограф Дэвид Бэйли (справа) внес за нее залог. Пенелопе было предъявлено обвинение в хранении кокаина. Фото Roy Illingworth.
28.
Октябрь 1972 года. Вьетнам. Дозаправка в воздухе самолетов, принимающих участие в операции «Лайнбэкер».
29.
17 октября 1972 года. Американская рок-группа Fanny. Они стоят перед рекламой хлеба фирмы «Mother's Pride», точно так называется их четвертый альбом. Фото Michael Putland.
31.
18 октября 1972 года. Премьера фильма «Крестный отец» в Парижской опере. Фото Jean-Claude Deutsch.
33.
19 октября 1972 года. Нью-Йорк, Модельеры Бобби Бреслау, Хэлстон и модель Пэт Кливленд на афтепати Coty Awards. Фото Ron Galella.
34.
20 октября 1972 года на кинофестивале в Сан-Франциско состоялась премьера фильма «Грязный маленький Билли» (Dirty Little Billy).
40.
27 октября 1972 года. Модель Хейзел в наряде от британского дизайнера Джона Бейтса на показе мод в Les Ambassadeurs, Лондон. Фото Mike Lawn.
41.
28 октября 1972 года. Франция. Обломки самолета Vickers-Viscount F-BMCH, разбившегося под Нуаретаблем. 60 человек погибли, 8 выжили.
42.
28 октября 1972 года. Вьетнам. Воздушные удары по позициям северовьетнамцев. Фото Van Sac Hoang.
44.
31 октября 1972 года. Актеры Эрик Моркамб и Эрни Уайз на съемках скетча для телешоу BBC «Шоу Моркам и Уайз». Фото Don Smith.
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АНТИФИШКИ
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Не совсем понимаю логику протестующих.
а) евреев нельзя садить в тюрьму за политические преступления? Остальных - можно.
б) евреи генетически устроены так, что не могут совершать преступления?
в) кровавый режим бросает за решетку евреев, потому что они евреи?
И о существовании всех этих иностранцев я тогда совсем не знал и даже не мог себе тогда представить, что буржуины прилюдно заголяются. А ты поди ж ты!)))