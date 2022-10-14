Реставрация старинной деревянной усадьбы Петрово-Соловово. Фото до/после⁠⁠

Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно...

Сергей Минаев: главный диск-жокей и хулиган времён перестройки

Что стало с актёрами "Сказки о потерянном времени"

Алкопост на вечер этой пятницы

Понятный каждому жителю России язык

Смешные и познавательные картинки

На шинели генерала Глазкова было обнаружено 168 пробоин от пуль и...

Мужчина не ожидал, что перец окажется настолько острым

В России создана атомная энергетика будущего без ядерных отходов

14 вопросов из игры "Слабое звено", которые поставили участников в...

Грустный юмор, или экспериментальные шутки, которые понравятся не всем

Пьяные жители Санкт-Петербурга устроили погром в лифте

Экоактивистки залили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи"

SpaceX - всё: Илон Маск заявил, что больше не собирается...

Внимание, перед вами самые крутые мужики России (по мнению этих...

Чистка лазером: плюс одна вещь, на которую можно смотреть вечно

От гороха до карцера: методы наказании детей на Руси

Битва взглядов