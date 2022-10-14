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Реставрация старинной деревянной усадьбы Петрово-Соловово. Фото до/после⁠⁠

Реставрация старинной деревянной усадьбы Петрово-Соловово. Фото до/после⁠⁠

Автор:
14 октября 2022 18:49
Метки: архитектура   г. Москва   новости   реставрация   усадьба   усадьбы   
485
11

Завершилась реставрация главного дома усадьбы А.А. Петрово-Соловово - М.А. Шиллер XIX века.


До реставрации особняк находился в аварийном состоянии.

Разрушения внешнего и внутреннего декоративного убранства составляли более 70%.

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А степень износа несущих конструкций - не менее 80%.

Брус стен был полностью разрушен, деревянные конструкции гнили, а местами также были разрушены.

Ходили слухи, что особняк полностью снесли, но по факту специалисты проделали огромную работу:

- провели вычинку и укрепление кирпичной кладки фундамента

- воссоздали сруб, обшили его сверху досками, утепленными юртовым войлоком согласно технологии XIX века

- отреставрировали в подвале сводчатые перекрытия Монье.

Поставили аутентичные деревянные оконные рамы, наличники и двери. Все эти элементы отреставрировали по сохранившимся образцам.

Воссоздали утраченные элементы лепного декора по историко-библиографическим исследованиям, сохранившимся элементам и аналогам с других объектов.

Также воссоздали чердачную лестницу, перекрытия и кровлю с печными дымниками.

Отреставрировали часть ограды второй половины XIX века, выходящую на Долгоруковскую улицу.

На завершающем этапе особняк оснастили инженерными и противопожарными системами.

Зданию вернули исторический облик фасада и интерьеров. Скоро в отреставрированном особняке заработает ресторан с открытой террасой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: архитектура   г. Москва   новости   реставрация   усадьба   усадьбы   
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10  комментариев
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8k
Shtoppi 13 часов назад
И кто теперь туда заедет, что так с реставрацией расстарались?
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−115
GLOBUS 13 часов назад
Красиво получилось. Где можно больше фотографий посмотреть?
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fomin30
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