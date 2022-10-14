Реставрация старинной деревянной усадьбы Петрово-Соловово. Фото до/после⁠⁠

Завершилась реставрация главного дома усадьбы А.А. Петрово-Соловово - М.А. Шиллер XIX века.
До реставрации особняк находился в аварийном состоянии.
Разрушения внешнего и внутреннего декоративного убранства составляли более 70%.
А степень износа несущих конструкций - не менее 80%.
Брус стен был полностью разрушен, деревянные конструкции гнили, а местами также были разрушены.
Ходили слухи, что особняк полностью снесли, но по факту специалисты проделали огромную работу:
- провели вычинку и укрепление кирпичной кладки фундамента
- воссоздали сруб, обшили его сверху досками, утепленными юртовым войлоком согласно технологии XIX века
- отреставрировали в подвале сводчатые перекрытия Монье.
Поставили аутентичные деревянные оконные рамы, наличники и двери. Все эти элементы отреставрировали по сохранившимся образцам.
Воссоздали утраченные элементы лепного декора по историко-библиографическим исследованиям, сохранившимся элементам и аналогам с других объектов.
Также воссоздали чердачную лестницу, перекрытия и кровлю с печными дымниками.
Отреставрировали часть ограды второй половины XIX века, выходящую на Долгоруковскую улицу.
На завершающем этапе особняк оснастили инженерными и противопожарными системами.
Зданию вернули исторический облик фасада и интерьеров. Скоро в отреставрированном особняке заработает ресторан с открытой террасой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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