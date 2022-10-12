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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Марк Твен с Джоном Льюисом, давним другом и вдохновителем персонажа Джима из «Приключений Гекельберри Финна», 1898 год
4.
Дореволюционная цветная фотография московского Кремля (колоризация)
Фото Кремля перед Первой мировой войной со Спасской башни. На переднем плане видны Чудов и Вознесенский монастырь, а также Малый Николаевский дворец. Все они были снесены при советской власти.
10.
Утренняя зарядка бойцов ВДВ в Чечне, БМД-2 и импровизированная штанга из изношенных катков 1999 год
12.
Фермер чистит копыто лошади перед тем, как её подковать. Шотландия, 1921 год. Фотограф Уильям Рид
15.
Бомбардировщик B-24M ВВС Армии США, "перерубленный" ракетой R4M истребителя Me.262A-1A Люфтваффе в апреле 1945 год
25.
Канадский фигурист Дональд Джексон
15 марта 1962 года на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге канадский фигурист Дональд Джексон первым в мире исполнил тройной лутц (прыжок в три оборота), что принесло ему золотую медаль чемпиона
32.
На Красной площади. Неизвестный автор, 22 июля 1925 года, г. Москва. Под знаменем на первом плане – Лев Троцкий.
33.
Эти парни 50 лет назад написали рок-оперу "Иисус Христос Суперзвезда". Эндрю Ллойд Уэббер, Тим Райс
35.
Шарль де Голль возвращается в Париж после своего внезапного бегства в Западную Германию во время волнений. Пятая Французская республика 29 мая 1968 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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