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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
11 октября 2022 23:16
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1055
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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13  комментариев
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
Вот как тут Владимира Семёновича не вспомнить:

Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!
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9k
Привыкли руки к топорам. 50 минут назад
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9k
Привыкли руки к топорам. 51 минуту назад
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9k
Привыкли руки к топорам. 52 минуты назад
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9k
Привыкли руки к топорам. 54 минуты назад
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9k
Привыкли руки к топорам. 56 минут назад
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9k
Привыкли руки к топорам. 58 минут назад
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718
Антошка 2 часа назад
Йопаный ты в жъёпу, опять ЗА сексом скучаешь!!! Пидзец просто!!! За шкафом она найух скучает! Чё за хохлядский хутор к йэбэням???
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4k
salim777 2 часа назад
"Купи, свози, достань, балуй, преклоняйся, сыпь комплиментами, делай как я говорю, слушай только меня, защищай меня, дай в морду вон той суке, хочу суши, я пью только белое". Ночью: я устала, я не в духе, ты думаешь только о сексе, я не проститутка, чтобы по первому требованию перед тобой ноги раздвигать, знала бы что ты такой, никогда бы с тобой не связалась...
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6k
GROMOZEKA 3 часа назад
Или так - «идиот, все брюки испачкал, а мне теперь стирать»

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