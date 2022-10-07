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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Самолета на яндекс панорамах еще (или уже) нет. Но вертолет рядом стоит
https://yandex.ru/maps/43/kazan/?l=stv,sta&ll=49.119909,55.774095&panorama[direction]=30.318608,-2.741995&panorama[full]=true&panorama[id]=1366750031_673010890_23_1591609702&panorama[point]=49.119329,55.773974&panorama[span]=120.835633,60.000000&z=18.01https://yandex.ru/maps/43/kazan/?l=stv,sta&ll=49.119909,55.774095&panorama[direction]=30.318608,-2.741995&panorama[full]=true&panorama[id]=1366750031_673010890_23_1591609702&panorama[point]=49.119329,55.773974&panorama[span]=120.835633,60.000000&z=18.01
Откуда столько бездарей, сующих пробелы в рандомных местах?