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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
07 октября 2022 08:44
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3560
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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9  комментариев
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1k
Оксид Бетона 4 часа назад
В мячике наркота, по-ходу!
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4k
bumtester 15 минут назад
Казань. Дом занимательной Науки и Техники
Самолета на яндекс панорамах еще (или уже) нет. Но вертолет рядом стоит
https://yandex.ru/maps/43/kazan/?l=stv,sta&ll=49.119909,55.774095&panorama[direction]=30.318608,-2.741995&panorama[full]=true&panorama[id]=1366750031_673010890_23_1591609702&panorama[point]=49.119329,55.773974&panorama[span]=120.835633,60.000000&z=18.01https://yandex.ru/maps/43/kazan/?l=stv,sta&ll=49.119909,55.774095&panorama[direction]=30.318608,-2.741995&panorama[full]=true&panorama[id]=1366750031_673010890_23_1591609702&panorama[point]=49.119329,55.773974&panorama[span]=120.835633,60.000000&z=18.01
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14k
Типа граф Полчаса назад
Комментарий к фото
Закаляются ёпта !
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14k
Типа граф Полчаса назад
Комментарий к фото
Конечно можно ! Покупать по 10 , а продавать по 8 ! Это с сигами хрен нае.бёшь , там цена на пачке указана .
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581
partners74 50 минут назад
Комментарий к фото
так уже поздно интересоваться если ты уже в кастрюле. чуток лапши, картошечки и всё, жызня завершена
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11k
Максим Час назад
Смотри как, курцхар это легавая и работает на легавых) А я думал только на охоте её используют. Там энергии, не успокоить.
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13k
Majul 2 часа назад
"на против ворот"? Кто такой "против ворот"?
Откуда столько бездарей, сующих пробелы в рандомных местах?
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3k
Григорий 4 часа назад
хорошему мальчику достался заряженный мячик?
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