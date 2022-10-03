Вечер понедельника с юмором

Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая...

Тунгусская загадка. Человечество так и не узнало, что это было

Как выглядели зарубежные и отечественные звезды на выпускных

Тайные желания, которые возникали у всех

Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён...

3 известные фотографии, которые на самом деле постановочные

Пора замуж: нравоучения от татарской бабули

Песня группы «Сплин» в стиле различных исполнителей

Миниатюрный жёсткий диск в смартфоне Nokia N91

Водолаз: простая, но занимательная советская игрушка

Кто разбил Царь-колокол

Всё вразнобой

Использовать шокер на заправке — плохая идея

На позитиве

На неделе моды в Париже показали платье из жидкого хлопка

Самая важная и ценная заслуга арапа Петра Великого

Йожика картинки. Выпуск 217

Apple уволила за шутку о сиськах топ-менеджера, проработавшего в...