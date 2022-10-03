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Вечер понедельника с юмором

Вечер понедельника с юмором

Автор:
03 октября 2022 17:34
Метки: Разное   Юмор   картинки   
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Картинки и видосы на позитиве.

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54  комментария
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Сергей 5 часов назад
Комментарий к фото
Из личного опыта:если настигли вертолёты, необходимо перед посадкой сбросить лишнее топливо..
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