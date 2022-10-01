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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
01 октября 2022 21:32
Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
20739
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
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96  комментариев
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1k
b0r 23 часа назад
Я один не понимаю почему в лихие/святые 90-е НАТО не взяло нас тёпленькими? Вроде как они победили в "холодной войне", у нас наступил хаос и бардак. Но запад нам почему-то слал "ножки буша", марсы/сникерсы, секонд хенд. Конституцию новую помогли написать, опять же. Как то это всё не агрессивно выглядит с их стороны.
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6k
HUBLOT 3 часа назад
А кто это в ночном клубе Dolls отдыхает?
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18k
anpetrof 4 часа назад
Вот будет весело, когда эта шина влетит кому-нибудь в окно...
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78
izko anpetrof 2 часа назад
Были смельчаки, которые катались в этой шине с горы.
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6k
Джордж. Вашингтон. 6 часов назад
опять бананы не привезли...
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38k
Борис 10 часов назад
Самые счастливые годы в моей жизни.... Все получалось, была надежда и перспективы.
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237
Бухаю по пятницам 11 часов назад
Дети катят шину на гору. Россия, Башкортостан, 1994 год. Башкортостан, Кыргыстан...Может всё-таки ненадо ломать свой язык, может всё-таки Башкирия, Киргизия?
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2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 11 часов назад
Рейчел Вайс и Хлоя Грейс Морец
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2k
Pill 12 часов назад
Ну, можно было бы и прикрепить
Ссылка www.youtube.com
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2k
Pill 12 часов назад
Юрка, Хой!!!
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306
alexey.kyrgiz 13 часов назад
Комментарий к фото
Дядя Миша. Только ты умел смеяться над нашими проблемами так, чтобы мы и сами поржали, но и выводы сделали. Тебя не хватает...
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22k
Russo Turisto 15 часов назад
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−48
есть_кто-дома? 15 часов назад
Как много прекрасных мертвых людей на этих снимках.
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1k
Eric Cartman 15 часов назад
Холодок по спине от этих фото и того времени. Расхерачили нас "цивилизаторы" покруче, чем немцы в 41-м. Не дай бог такое повторится.
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1k
Aleksandr 18 часов назад
позанудствую...
1990й-это еще 80е
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Комментарий удален. Причина: флуд
−45
3k
Сергей 22 часа назад
А Салтыкова и вправду клёвая !
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49k
Сергей День назад
"Выглядит безопасно. Дети катят шину на гору. Россия, Башкортостан, 1994 год."

угадай автор с трех раз - а зачем они тащат огромную шину на гору?
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51
Je Bonch Павел Плеханов 20 часов назад
Привет родственник. Мы в детстве затаскивали колеса на гору, чтобы оно горящее эффектно потом катилось вниз.
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862
Дмитрий День назад
21-я на Орнелу Мутти похожа.
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2k
truent День назад
А много народа знает или помнит что такое СКВ ?
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456
Комнатный сибиряк Antique computer 19 часов назад
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6k
Slowly День назад
Слушайте... Вы задолбали "скучать" по этой херне. Сколько можно? Ну раз, два, хрен с ним 10, но ссука не каждую неделю?! Салтыклава при жизни вертится уже, блэт.
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12k
Мистер Фикс День назад
Тогда мы были лучшими "друзьями" пиндосов
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