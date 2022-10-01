20739
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Борис Моисеев представляет дуэт «Полиция нравов» .
Ночной клуб «Карусель» на Тверской, 1992 год.
Из воспоминаний промоутера артиста:
— Я объехал с ним много городов. Везде он собирал аншлаги, люди не сдерживали слёз, после каждого концерта были овации, аплодировали стоя. Публика его очень любила, причем не только дамы бальзаковского возраста — на выступление часто приходили семьи с детьми. У Бори было невероятное шоу, великолепный балет, профессиональные танцоры. Один из них даже был мастером спорта по кикбоксингу, — вспоминает Мельниченко.
У Моисеева были собственные фишки: он любил говорить с придыханием, приветствовал зрителей партера и «балкончиков». Во всех гастрольных городах он любил бывать в общественных местах, в Ульяновске гулял по городу, ходил в ЦУМ, фотографировался.
— Был случай, когда его концерт в Ульяновске должен был проходить в «Губернаторском», а Борис перепутал площадки, перешел дорогу от «Венца», где он жил, и долго пытался понять, почему в мемцентре закрыта дверь, его никто не ждет. Потом, когда все разъяснилось, пешком дошел до дворца, — рассказывает промоутер.
По словам Владимира Мельниченко, Моисеев не был требовательным, его райдер всегда отличался минимальность., он не пил спиртного. Обычно приезжал на площадку раньше, репетировал с балетными номера. Все рядом с ним были на драйве — артисты, окружение.
Ночной клуб «Карусель» на Тверской, 1992 год.
Из воспоминаний промоутера артиста:
— Я объехал с ним много городов. Везде он собирал аншлаги, люди не сдерживали слёз, после каждого концерта были овации, аплодировали стоя. Публика его очень любила, причем не только дамы бальзаковского возраста — на выступление часто приходили семьи с детьми. У Бори было невероятное шоу, великолепный балет, профессиональные танцоры. Один из них даже был мастером спорта по кикбоксингу, — вспоминает Мельниченко.
У Моисеева были собственные фишки: он любил говорить с придыханием, приветствовал зрителей партера и «балкончиков». Во всех гастрольных городах он любил бывать в общественных местах, в Ульяновске гулял по городу, ходил в ЦУМ, фотографировался.
— Был случай, когда его концерт в Ульяновске должен был проходить в «Губернаторском», а Борис перепутал площадки, перешел дорогу от «Венца», где он жил, и долго пытался понять, почему в мемцентре закрыта дверь, его никто не ждет. Потом, когда все разъяснилось, пешком дошел до дворца, — рассказывает промоутер.
По словам Владимира Мельниченко, Моисеев не был требовательным, его райдер всегда отличался минимальность., он не пил спиртного. Обычно приезжал на площадку раньше, репетировал с балетными номера. Все рядом с ним были на драйве — артисты, окружение.
×
×
3.
Афиша с фильмом «Титаник». Новосибирск, 1997 год.
Впервые с советских времён в кинотеатрах снова очереди — в прокат вышел американский блокбастер «Титаник» режиссёра Джеймса Кэмерона.
Впервые с советских времён в кинотеатрах снова очереди — в прокат вышел американский блокбастер «Титаник» режиссёра Джеймса Кэмерона.
4.
Илья Олейников и Юрий Стоянов с жёнами, 1990-е годы.
Из интервью Юрия Стоянова о передачи «Городок»:
"Нашей задачей с Олейниковым было сделать смешную передачу без кривляний. Я сейчас очень радуюсь, когда узнаю, что в TikTok люди обмениваются фрагментами «Городка». Оказывается, на любую несправедливость можно найти сценку в программе 25-летней давности.
В принципе мы следовали традиции русского юмора — рассказывали через смех о том, как плохо живется. Принципиально новым было только отсутствие цензуры, которым воспользовались двое кое-что почитавших и переживших людей. Я говорю об этом, потому что отсутствие цензуры может сработать очень по-разному — у нас вообще не было слова «нельзя». Оно было заложено какими-то элементарными заповедями, но сверху никто и ничего не запрещал."
Из интервью Юрия Стоянова о передачи «Городок»:
"Нашей задачей с Олейниковым было сделать смешную передачу без кривляний. Я сейчас очень радуюсь, когда узнаю, что в TikTok люди обмениваются фрагментами «Городка». Оказывается, на любую несправедливость можно найти сценку в программе 25-летней давности.
В принципе мы следовали традиции русского юмора — рассказывали через смех о том, как плохо живется. Принципиально новым было только отсутствие цензуры, которым воспользовались двое кое-что почитавших и переживших людей. Я говорю об этом, потому что отсутствие цензуры может сработать очень по-разному — у нас вообще не было слова «нельзя». Оно было заложено какими-то элементарными заповедями, но сверху никто и ничего не запрещал."
9.
Группа «Pet Shop Boys» на Красной Площади, 1993 год.
Летом 1993 года Pet Shop Boys впервые приезжают в Россию, чтобы выступить в прямом эфире в день официального открытия канала MTV Russia. Вскоре они опубликовали сингл "Go West", а в сопровождающем видео использовали кадры пребывания в Москве, прогулок по Красной площади. Группа разъезжала по городу в бывшем лимузине Михаила Горбачёва.
Летом 1993 года Pet Shop Boys впервые приезжают в Россию, чтобы выступить в прямом эфире в день официального открытия канала MTV Russia. Вскоре они опубликовали сингл "Go West", а в сопровождающем видео использовали кадры пребывания в Москве, прогулок по Красной площади. Группа разъезжала по городу в бывшем лимузине Михаила Горбачёва.
11.
Лидер группы «Сектор Газа» Юра Хой с другом, 1990-е годы.
Из интервью:
Корреспондент:
А вообще на гастролях, когда Вы контракты какие то подписываете. У Вас много каких-нибудь условий? Допустим у Киркорова большой список условий.
Вы привередливый человек?
Хой:
Нет, я совсем не привередливый. Поэтому мы находимся в очень не удобных условиях, но такова гастрольная жизнь. У Киркорова свои прибомбасы. Он и стоит дороже, он и раскручен. Киркоров – это искусственно раскрученная супер-звезда.
А мы чисто народные. По раскупаемости мы убираем Киркорова в десять, в сто раз даже. А по эфирам он нас убирает, то есть по славе. Потому что, как делаются супер-звёзды это уже всем известно. Это навязывают слушателю, эфирами и т.д... А песни у Киркорова, практически не суперские, поэтому они не покупаются...
Корреспондент:
Последние Ваши песни, они немного другие. Для чего этот уход? Для того что бы прорваться в теле-радио эфир?
Хой:
Я сочиняю песни, которые нравятся мне. А моё мнение совпадает с народным. Потому что я среди народа всю жизнь прожил. Артистами не рождаются... Если бы мне сказали десять лет назад, что я буду артистом. Я бы просто рассмеялся. Я свою жизнь могу поделить на две части: до Сектора Газа и после. Это совершенно две разные жизни. И от этой жизни, я думаю, не откажется ни один человек в мире.
Корреспондент:
У Вас музыкальное образование есть?
Хой:
Нет, у меня среднее. Это просто спонтанно пришло, навеяло. В Воронеже открылся рок-клуб и стали выходить молодые рок-группы и исполнять песни. Там, про мир и т.д, нытьё, ноют, ноют... Меня это подзаело, я с детства не люблю нудную и детскую музыку. Я с детства слушал Роллинг Стоунз, Битлз, Слэйд, благодаря своим старшим братьям.
Мне захотелось выйти и дать гари. Вот я вышел и дал!..
Из интервью:
Корреспондент:
А вообще на гастролях, когда Вы контракты какие то подписываете. У Вас много каких-нибудь условий? Допустим у Киркорова большой список условий.
Вы привередливый человек?
Хой:
Нет, я совсем не привередливый. Поэтому мы находимся в очень не удобных условиях, но такова гастрольная жизнь. У Киркорова свои прибомбасы. Он и стоит дороже, он и раскручен. Киркоров – это искусственно раскрученная супер-звезда.
А мы чисто народные. По раскупаемости мы убираем Киркорова в десять, в сто раз даже. А по эфирам он нас убирает, то есть по славе. Потому что, как делаются супер-звёзды это уже всем известно. Это навязывают слушателю, эфирами и т.д... А песни у Киркорова, практически не суперские, поэтому они не покупаются...
Корреспондент:
Последние Ваши песни, они немного другие. Для чего этот уход? Для того что бы прорваться в теле-радио эфир?
Хой:
Я сочиняю песни, которые нравятся мне. А моё мнение совпадает с народным. Потому что я среди народа всю жизнь прожил. Артистами не рождаются... Если бы мне сказали десять лет назад, что я буду артистом. Я бы просто рассмеялся. Я свою жизнь могу поделить на две части: до Сектора Газа и после. Это совершенно две разные жизни. И от этой жизни, я думаю, не откажется ни один человек в мире.
Корреспондент:
У Вас музыкальное образование есть?
Хой:
Нет, у меня среднее. Это просто спонтанно пришло, навеяло. В Воронеже открылся рок-клуб и стали выходить молодые рок-группы и исполнять песни. Там, про мир и т.д, нытьё, ноют, ноют... Меня это подзаело, я с детства не люблю нудную и детскую музыку. Я с детства слушал Роллинг Стоунз, Битлз, Слэйд, благодаря своим старшим братьям.
Мне захотелось выйти и дать гари. Вот я вышел и дал!..
19.
Разгружают один из грузовиков с тоннами лекарств, присланных медицинской гуманитарной организацией «Врачи мира» на Красной площади. 26 декабря.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Первый «сталкер», дальтоник Цукерберг и другие интересные факты обо всём на свете
- 25 самых странных и забавных детских страхов, которыми поделились пользователи Интернета
- Как проходила мобилизация в годы Великой Отечественной
- Страна Науру: у них было всё
- Британка изнасиловала парня с сайта знакомств - а тот подал на неё в суд
Новости партнёров
1990й-это еще 80е
угадай автор с трех раз - а зачем они тащат огромную шину на гору?