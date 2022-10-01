11.

Лидер группы «Сектор Газа» Юра Хой с другом, 1990-е годы.



Из интервью:

Корреспондент:

А вообще на гастролях, когда Вы контракты какие то подписываете. У Вас много каких-нибудь условий? Допустим у Киркорова большой список условий.

Вы привередливый человек?

Хой:

Нет, я совсем не привередливый. Поэтому мы находимся в очень не удобных условиях, но такова гастрольная жизнь. У Киркорова свои прибомбасы. Он и стоит дороже, он и раскручен. Киркоров – это искусственно раскрученная супер-звезда.

А мы чисто народные. По раскупаемости мы убираем Киркорова в десять, в сто раз даже. А по эфирам он нас убирает, то есть по славе. Потому что, как делаются супер-звёзды это уже всем известно. Это навязывают слушателю, эфирами и т.д... А песни у Киркорова, практически не суперские, поэтому они не покупаются...

Корреспондент:

Последние Ваши песни, они немного другие. Для чего этот уход? Для того что бы прорваться в теле-радио эфир?

Хой:

Я сочиняю песни, которые нравятся мне. А моё мнение совпадает с народным. Потому что я среди народа всю жизнь прожил. Артистами не рождаются... Если бы мне сказали десять лет назад, что я буду артистом. Я бы просто рассмеялся. Я свою жизнь могу поделить на две части: до Сектора Газа и после. Это совершенно две разные жизни. И от этой жизни, я думаю, не откажется ни один человек в мире.

Корреспондент:

У Вас музыкальное образование есть?

Хой:

Нет, у меня среднее. Это просто спонтанно пришло, навеяло. В Воронеже открылся рок-клуб и стали выходить молодые рок-группы и исполнять песни. Там, про мир и т.д, нытьё, ноют, ноют... Меня это подзаело, я с детства не люблю нудную и детскую музыку. Я с детства слушал Роллинг Стоунз, Битлз, Слэйд, благодаря своим старшим братьям.

Мне захотелось выйти и дать гари. Вот я вышел и дал!..