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Йожика картинки. Выпуск 216

Йожика картинки. Выпуск 216

Автор:
01 октября 2022 11:35
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   логика   сарказм   сатира   
7959
24
5
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.

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40  комментариев
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18k
Andrey День назад
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Кто-нибудь знает, в какие сроки можно сдать по гарантии?
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1k
Максим Борисов 4 часа назад
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удивительно . но да!
правда самые дешевые.
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22k
Serg2001 5 часов назад
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Кастрировали?... (
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8k
JeanLuk 9 часов назад
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Обычная хлебопечка на 1 режиме выбора корки - делает белую. А он 6 мес. е.б.а.л.с.я
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687
pka2004 11 часов назад
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Еб*те баб на свежем сене! С любовью ваш, Сергей Есенин.
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799
Сергей 12 часов назад
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Ссылка coub.com
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4k
bumtester 13 часов назад
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Корки отрезать и на пускать сухарики.
Нобелевку мне!
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1k
Вадим В. Новоженов 13 часов назад
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Именно этот ёж, однозначно, сейчас не страдает .
Похмелье у него ещё только впереди .
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3k
вася васильев 14 часов назад
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27k
Павел 14 часов назад
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