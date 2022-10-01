FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3791 пост • 1833 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Субботний утренний улыбальник

Субботний утренний улыбальник

Автор:
01 октября 2022 10:11
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Юмор   картинки   
17039
25

Прикольные картинки из сетей

×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Мемы   Юмор   картинки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Типа граф 2 дня назад
Комментарий к фото
Вот где я плакал

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
11k
Максим 19 часов назад
Белый бим,вот где было грустно в детстве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
Андрей Рылов Максим 5 часов назад
Белый Бим - это не грустно, это бесчеловечно. Даже не знаю, показывать ли своему ребенку для воспитания, или оградить из милосердия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
Андрей Рылов perekrestok 5 часов назад
К стати - да, я не знаю ни одного человека, кто смотрел бы дважды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
АнтонПолднев День назад
Да да...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Diesel День назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
532
Александр Долматов День назад
Я вообще ведущий инженер по качеству ОТК, даже в технологии металлообработки разбираться не обязан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
439
Царь День назад
Когда-то был работал ведущим инженером.
Ребята, не поверите, но я, правда, у своего одноклассника вёл от и до всю свадьбу тамадой. У него на даче. Было начало нулевых годов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dmitry День назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170
Hell Berrel День назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Peter Griffin 2 дня назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
glazz_19 2 дня назад
Комментарий к фото
Так вот она какая, Наташа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир 2 дня назад
Бить Юдишек и бить ЛЮдишек - две большие разницы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
Мирлан Дононбаев Владимир 2 дня назад
Имелись в виду juedish.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
NAZARETH (модер)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

944414



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе
В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе
Набирающие популярность в сообществах
Налетай! Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь под Москвой
Налетай! Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь под Москвой
Служи или плати: в Госдуме предложили ввести "военный налог" для белобилетников
Служи или плати: в Госдуме предложили ввести "военный налог" для белобилетников
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Да как так-то?

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фотографии#Юмор#картинки#gif#сарказм#факты
#фото#история#прикол#комментарии#сатира#Россия
#интересно#животные#подборка#люди#СССР#интересное
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах Новая мемная подборка для геймеров Новая мемная подборка для геймеров Свиншот и толстохульство: новые каламбуры и лингвошутки Свиншот и толстохульство: новые каламбуры и лингвошутки Весёлая подборка киноманских мемов и шуток Весёлая подборка киноманских мемов и шуток Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец" Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"

На что жалуетесь?

Вернуться