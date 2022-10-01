Субботний утренний улыбальник

17039
25
Прикольные картинки из сетей
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах
- Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"
- Котик, уснувший в прозрачном гамаке, снова подтвердил теорию о жидкости и стал мемом
- Свиншот и толстохульство: новые каламбуры и лингвошутки
- Весёлая подборка киноманских мемов и шуток
Новости партнёров
Ребята, не поверите, но я, правда, у своего одноклассника вёл от и до всю свадьбу тамадой. У него на даче. Было начало нулевых годов.