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Йожика картинки. Выпуск 213

Йожика картинки. Выпуск 213

Автор:
27 сентября 2022 09:50
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   логика   сарказм   сатира   
2093
28
2
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.

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40  комментариев
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2k
friday2009 9 часов назад
Комментарий к фото
Вот это групповушка у них была
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60
Евген 6 минут назад
Комментарий к фото
Креатив зашкаливает...
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26k
Ego sum qui sum 4 часа назад
Комментарий к фото
если его родителей нету рядом, почесал бы пузико