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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
23 сентября 2022 08:33
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
788
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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5  комментариев
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48k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
пение во славу сатане это сильно!)))
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131
topersk 22 секунды назад
так может наоборот - если нет второго чата значит и с первым всё хорошо?
Но на самом деле понятно - раз нет второго нормального чата - значит его просто некому создавать )))
У нас в классе именно так )))
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38k
Александр 59 минут назад
Это прямо в точку. Друг однажды спросил, как я солю такое вкусное сало. Говорю - айда на рынок. - Показываю на грудинку - покупай эту. Он мне, нет, тут вроде мясца маловато и выглядит не так и то не это. Короче купил другую. Когда солили и с солью я не прав был и со специями, и вообще так не солят...... Короче сделал все по "моему" рецепту, а потом еще предъявил, что херь какая-то получилась....
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38k
Александр Час назад
Тут должна быть черная мужская жопа вообщето...
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3k
Григорий Час назад
про сантафе боян уже конечно, но прикольный.
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