20 редких фотографий знаменитостей

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Если покопаться в прошлом всемирно известных личностей, можно найти немало интересных и неожиданных снимков! Предлагаем вашему вниманию подборку редких фото знаменитостей — видели ли вы их такими?
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Мало кто знает, что поза Фредди Меркьюри на этом знаменитом снимке группы Queen был вдохновлен фотографией Марлен Дитрих
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АНТИФИШКИ
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