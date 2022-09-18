FISHKINET
Интервью с солдатом, спалившим БТР Интервью с солдатом, спалившим БТР Косатки выбрали интересную тактику для поимки спрятавшегося на льдине тюленя Косатки выбрали интересную тактику для поимки спрятавшегося на... Входит и выходит: девушка эротично ест банан на пляже Входит и выходит: девушка эротично ест банан на пляже Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались новой порцией стёба Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались... Интересные снимки актрис советского кино Интересные снимки актрис советского кино Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремистских носках и Зеленский в женских кроссовках - модные тренды и провалы политиков Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремистских носках и... Жизнь в СССР. Старые душевные фотографии Советского Союза Жизнь в СССР. Старые душевные фотографии Советского Союза "Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа "Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа СССР в 1988 году СССР в 1988 году В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь? В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь? Гифки дня Гифки дня Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде Президент Армении оскорбил всю Великобританию, сделав фотографию Президент Армении оскорбил всю Великобританию, сделав фотографию Саундтрек утра Саундтрек утра Мощное землетрясение произошло в Тайване Мощное землетрясение произошло в Тайване
Игра длиной в полвека

Игра длиной в полвека

Автор:
18 сентября 2022 22:00
Метки: СССР   дети   игры   история   страна   фотографии   
517
40
Во что и как играли наши дедушки, бабушки, родители и мы во дворах, подъездах, школах и на площадках.
Интересного просмотра!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: СССР   дети   игры   история   страна   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
satra 13 часов назад
Игра в банки. Частенько резались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
12k
Александр 13 часов назад
Да откуда ж вы лезете, копипастеры?! Тут про каждое фото можно отдельный пост, а то и статью, написать!
Но последнее фото убило как подписью, так и качеством в ч/б для 98-го...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
131
Sata33 Александр Полчаса назад
Я и сейчас снимаю на Ч/Б плёнку ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

855471



Другие посты автора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Популярные теги
#люди#Юмор#страна#картинки#подборка#Россия#знаменитости#удивительно#звезды
#фото#фотографии#интересно#кино#животные#прикол#позитив#Девушка
#история#СССР#в мире#факты#Приколы#Еда#утро#интересное
Деточкин и Робин Гуд в одном флаконе: советский вор с чистой душой Деточкин и Робин Гуд в одном флаконе: советский вор с чистой душой Какие инструменты использовались в СССР для ликвидации беспризорности? Какие инструменты использовались в СССР для ликвидации беспризорности? Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Атмосферные фото СССР 70-х Атмосферные фото СССР 70-х Игровые площадки в обычных дворах Игровые площадки в обычных дворах

На что жалуетесь?

Вернуться