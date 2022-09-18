Игра длиной в полвека

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Во что и как играли наши дедушки, бабушки, родители и мы во дворах, подъездах, школах и на площадках.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Будущие строители. Из серии «Строительство железной дороги Архангельск – Лешуконское». 1965 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Архангельская область.
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10.
Архив Владимира Александровича Карлова
Мальчик играет на песке у стены бревенчатого дома. Лето 1969 года. Автор: Борис Смирнов-Русецкий. Псковская область, Изборск.
Мальчик играет на песке у стены бревенчатого дома. Лето 1969 года. Автор: Борис Смирнов-Русецкий. Псковская область, Изборск.
17.
Павлышская средняя школа. Перемена. 1972 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Украинская ССР, Кировоградская область, село Павлыш.
18.
Павлышская средняя школа. На перемене. 1972 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Украинская ССР, Кировоградская область, село Павлыш.
19.
Павлышская средняя школа. На перемене. 1972 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Украинская ССР, Кировоградская область, село Павлыш.
20.
Павлышская средняя школа. На перемене. 1972 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Украинская ССР, Кировоградская область, село Павлыш.
25.
Архив Рустама Сулеймановича Мухаметзянова
«На прорыв». 11 апреля 1977 года. Автор: Рустам Мухаметзянов. Казань.
«На прорыв». 11 апреля 1977 года. Автор: Рустам Мухаметзянов. Казань.
26.
Архив Рустама Сулеймановича Мухаметзянова
«Хор мальчиков». 16 апреля 1977 года. Автор: Рустам Мухаметзянов. Казань.
«Хор мальчиков». 16 апреля 1977 года. Автор: Рустам Мухаметзянов. Казань.
27.
На перемене в школе искусств имени Чюрлениса. 1980-е. Автор: Виктор Ахломов. Литовская ССР, Вильнюс.
30.
Архив Александра Алексеевича Бобкина
Игра. 14 мая 1984 года. Автор: Александр Бобкин. Новокузнецк.
Игра. 14 мая 1984 года. Автор: Александр Бобкин. Новокузнецк.
37.
Архив Александра Алексеевича Бобкина
Сельские игры. Дети играют на сваях из лиственницы, вбитых в лед вечной мерзлоты. Сваи служат фундаментом для домов. Июль – август 1988 года. Автор: Александр Бобкин. Красноярский край, полуостров Таймыр, поселок Новорыбная.
Сельские игры. Дети играют на сваях из лиственницы, вбитых в лед вечной мерзлоты. Сваи служат фундаментом для домов. Июль – август 1988 года. Автор: Александр Бобкин. Красноярский край, полуостров Таймыр, поселок Новорыбная.
38.
Архив Александра Алексеевича Бобкина
Дети и бочки из под горючего. Река Хатанга. Июль – август 1988 года. Автор: Александр Бобкин. Красноярский край, полуостров Таймыр, поселок Новорыбная.
Дети и бочки из под горючего. Река Хатанга. Июль – август 1988 года. Автор: Александр Бобкин. Красноярский край, полуостров Таймыр, поселок Новорыбная.
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АНТИФИШКИ
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И потом мы посмотрим, откуда ты вылез!
с 13 года и 2 поста, учи нас дальше!!!
Ждем статью про детей и бочки.