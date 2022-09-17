Субботний улыбальник

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Просто прикольные картинки с надписями
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Котик клёвый, а вот тот неадекватный бывший фишкянин, мне аналогию попортил из-за своей авы. Теперь, когда мне попадается эта картинка, я вспоминаю того неадеквата.
Сходство в каком-н. отношении между явлениями, предметами, понятиями.