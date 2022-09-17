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Субботний улыбальник

Субботний улыбальник

Автор:
17 сентября 2022 10:58
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   мемы.   
1248
26

Просто прикольные картинки с надписями

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Источник:

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Метки: Юмор   картинки   мемы.   
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5  комментариев
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5k
Copycat 3 часа назад
"улыбальник") мне нравится это слово
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44k
Эльза Вайнц 2 часа назад
Комментарий к фото
Был когда-то на Фишках крайне неприятный персонаж, уже не помню, как его зовут. Он вроде каким-то врачом представлялся. У него на аватарке был этот милейший мокрый котик. И странная надпись типа: "Я больше не буду. Буду".
Котик клёвый, а вот тот неадекватный бывший фишкянин, мне аналогию попортил из-за своей авы. Теперь, когда мне попадается эта картинка, я вспоминаю того неадеквата.
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