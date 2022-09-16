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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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АНТИФИШКИ
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Да да, так же как и воображаемый 13 летний капиталист)))
В твоей первой фразе правильным было бы "я в 13 был мечником, а моя палка была мечом", а ты описал ситуацию с 13-летним мальчиком, у которого есть меч и который думает что это у него палка...
В ответе я незлой шуткой этот момент показал, но твоя реакция какая-то агрессивная, злой ты...