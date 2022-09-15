1284
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
×
×
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Забавные демотиваторы
- "Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени
- Сборник автомобильного юмора на пятницу
- Подборка демотиваторов для хорошего настроения
- Свежие и смешные демотиваторы
Новости партнёров
А ты едешь, бошку назад запрокинул, пялишься в небо.
Рот открыл, язык высунул и снежинки на язык так падают.
А дома ждут игрушки, бабушка пряников купила.
И Новый год скоро
И все еще живы и мама и бабушка и жизнь прекрасна и удивительна