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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
15 сентября 2022 22:59
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1284
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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3  комментария
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5k
GROMOZEKA 3 часа назад
Мама везет тебя домой из садика.
А ты едешь, бошку назад запрокинул, пялишься в небо.
Рот открыл, язык высунул и снежинки на язык так падают.
А дома ждут игрушки, бабушка пряников купила.
И Новый год скоро
И все еще живы и мама и бабушка и жизнь прекрасна и удивительна


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27k
Андрей Иванов 4 часа назад
Если кто откликнется, сдайте этого мальчика с феноменальной памятью в цирк.
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