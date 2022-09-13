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Кронштейн,&nbsp;полко держатель, или как его там... получился!

Кронштейн, полко держатель, или как его там... получился!

Автор:
13 сентября 2022 08:56
Сообщество : Искусство
Метки: из дерева   кронштейны для полки   своими руками   
246
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Насмотрелся ваших интернетов и нашол картинку такой вещи как Кронштейн и вот Вашему и не только вниманию представляю поделку "ГОТИК" кронштейн для полки . Все выходные как раб на галерах пилил эту штуку и не жалею! согласен полностью плагиачу но исполнение моё!

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Метки: из дерева   кронштейны для полки   своими руками   
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5  комментариев
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53k
zloykoyot 2 часа назад
Ну что сказать, руки у автора на месте. Только полочка не соответствует масштабу кронштейнов. Помассивнее бы что-нибудь. И повнушительнее. И чисто для декора, поскольку это гараж или мастерская, сверху тоже нужно поставить что-либо монументальное. Бутылку коньяка например и посуду, только не пластиковую.
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8k
Борис Карабанов Час назад
"Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой..."
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62k
Татьяна Юсова 2 часа назад
С такой техникой совсем не похоже на раба на галерах!
Получилось симпатично. Теперь нужно задекорировать под камень, ведь готику не делали из прессованной фанеры.
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6k
Кружок 2 часа назад
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