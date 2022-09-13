Кронштейн, полко держатель, или как его там... получился!

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Насмотрелся ваших интернетов и нашол картинку такой вещи как Кронштейн и вот Вашему и не только вниманию представляю поделку "ГОТИК" кронштейн для полки . Все выходные как раб на галерах пилил эту штуку и не жалею! согласен полностью плагиачу но исполнение моё!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не столь различны меж собой..."
Получилось симпатично. Теперь нужно задекорировать под камень, ведь готику не делали из прессованной фанеры.