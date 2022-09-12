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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
12 сентября 2022 22:30
Метки: история   ретро   фото   
308
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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6k
Джордж. Вашингтон. 6 часов назад
фотография сделана с бочки с виноградом
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392
Миха Полчаса назад
Моника!
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1k
Василич 4 часа назад
Ельцин нарушает протокол с королевой не просто так
Там надо было выяснить, не мальчик ли?
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Димон

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