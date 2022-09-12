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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Дизайнер Константин Гончаров, жена Сергея Бугаева (Африки) Ирена Куксенайте и модель Кристи Тарлингтон в ленинградской квартире Африки для журнала Vogue US, 1990 год
4.
Энтузиаст реформы мужской одежды идет по улице Стрэнд в Лондоне. MDRP (Партия реформирования мужской одежды) была образована в межвоенные годы в Великобритании в 1930 году
6.
Королева и принц Филипп рассматривают цветы, принесенные жителями Англии в память о принцессе Диане после ее трагической смерти в 1997 году
8.
Супруга редактора журнала «Автомобиль» Андрея Нагеля Лидия Яковлевна, 1915 год
Андрей Нагель – русский автомобилист, автогонщик, мотогонщик, журналист, издатель и редактор журналов «Спорт», «Автомобиль», «Двигатель», «Аэро», «Аэро и автомобильная жизнь», юрист, масон.
9.
Советская обсерватория на Северном Кавказе у подножия горы Пастухова. 1976 год
В настоящее время обсерватория является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений за Вселенной, который располагает крупными телескопами: шестиметровым оптическим рефлектором БТА и кольцевым радиотелескопом РАТАН-600. Основана в июне 1966 года.
11.
Разведчица Радомышльского партизанского отряда Дарья Войтенко доит корову в лесном лагере у села Крымок Радомышльского района Житомирской области. Август 1943 года. Украинская ССР.
Погибла от рук бандеровцев. Автор: Яков Давидзон
12.
Истребитель ВМС США F-9F COUGAR, выкатившийся за пределы палубы, но не упавший в воду, благодаря посадочному крюку аэрофинишера. 24 мая 1966 года
13.
Американские пехотинцы бросают свои личные вещи в ящик, правила запрещают любую идентификацию, кроме бирок, при подготовке к ночному рейду на немецкие позиции. Италия. 1945 год
15.
1-й секретарь Ленобкома КПСС Г.В. Романов слушает выступление 1-го секретаря Ленобкома ВЛКСМ В.И. Матвиенко о любви к партии и комсомолу. СССР. 1981 год
18.
Съёмки фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Деревня Сенькино, Московская область, 1979 год
22.
Мужчина смотрит на водяное колесо, которое доставляет воду из реки Оронт к акведуку в Хаме, Сирия. 1954. Фото: Роберт Мур.
30.
Тушинский аэродром. Тяжелый транспортный самолет ВМ-Т «Атлант» с макетом водородного блока для ракеты-носителя «Энергия» . 1989 год
32.
Наркокурьер, прибывший рейсом Душанбе-Москва, после клизмы в одной из Московских больниц. 1990-е
34.
Президент России Борис Ельцин нарушает протокол с королевой Великобритании Елизаветой II во время ее единственного визита в Россию в 1994 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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