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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
1.
Поездка на лесное озеро хорошей компанией на папиных «Жигулях» — этого вполне хватало для счастья.
2.
Девушки - участницы конкурса красоты, организованного владельцами первого итальянского ресторана в Москве. Август 1991 год.
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4.
Сергей Бодров с юным поклонником. Россия, 1999 год.
Сергей Бодров о популярности:
Признание, популярность - это далеко не всегда адресное попадание. И тяжело бывает... Пробую я девочку на главную роль в своем первом фильме, разговариваю, спрашиваю: "Тебя предавали когда-нибудь в жизни?" А она: "Подпишите, пожалуйста, открыточку"... Но случается вдруг и очень важная встреча. Хотя и короткая, когда человек... Вот гаишник останавливает меня, и за две минуты я узнаю: был на войне, четыре ранения и контузия, жена бросила, сейчас один, "чего дальше - не знаю... ну все, желаю удачи"... И понимаю, что есть какая-то связь с человеком, есть язык. И все-таки я против всего того, что граничит с каким-то снобизмом, нельзя отвергать и тех, кто орет в зале. Нельзя! Все равно мы все вместе, это наша страна и наши люди.
Сергей Бодров о популярности:
Признание, популярность - это далеко не всегда адресное попадание. И тяжело бывает... Пробую я девочку на главную роль в своем первом фильме, разговариваю, спрашиваю: "Тебя предавали когда-нибудь в жизни?" А она: "Подпишите, пожалуйста, открыточку"... Но случается вдруг и очень важная встреча. Хотя и короткая, когда человек... Вот гаишник останавливает меня, и за две минуты я узнаю: был на войне, четыре ранения и контузия, жена бросила, сейчас один, "чего дальше - не знаю... ну все, желаю удачи"... И понимаю, что есть какая-то связь с человеком, есть язык. И все-таки я против всего того, что граничит с каким-то снобизмом, нельзя отвергать и тех, кто орет в зале. Нельзя! Все равно мы все вместе, это наша страна и наши люди.
9.
Экспериментальный автомобиль «Лаура», изготовлен конструкторским бюро «Стиль» из Санкт-Петербурга. Московский международный автосалон «Моторшоу-92», 26 августа 1992 год.
12.
Моряк со своей девушкой на праздновании дня ВМФ в московском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, 1993 год.
14.
Пожилая пара с портретом Сталина во время митинга коммунистов в поддержку кандидатуры Геннадия Зюганова на президентский пост. Москва, 1996 год.
17.
Сергей Щелоков: «Играю в „Ультимат“ на маленьком черно-белом телевизоре, старый ламповый сгорел, а на цветном новом я играл, только когда никого не было дома (ну вы же понимаете почему)».
20.
Свитера с орнаментом, как и многие вещи из 90-х, не имели гендера. Их с удовольствием носили и парни и девушки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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