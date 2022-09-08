Самые смешные мемы. Выпуск № 44

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Самые смешные мемы за день!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Видимо из-за того, что я с границы с Казахстаном, текст не вызвал ни юмора, ни проблем с пониманием текста.
Не благодари,
твой Кэп.