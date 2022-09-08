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Самые смешные мемы. Выпуск № 44

Самые смешные мемы. Выпуск № 44

Автор:
08 сентября 2022 06:11
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Текст в картинках   Это весело   Юмор   веселые картинки   
2736
20

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Источник:

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Метки: Мемы   Текст в картинках   Это весело   Юмор   веселые картинки   
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13  комментариев
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887
OldFishkian 3 часа назад
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2k
Andrey G 9 минут назад
Кармакшинский район. Ты в Казахстане, а не на украине. Тут кармакшинських, кармакщиньских, хармакщуньских районов нет.
Видимо из-за того, что я с границы с Казахстаном, текст не вызвал ни юмора, ни проблем с пониманием текста.
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13k
sonic24a 45 минут назад
ЛАйфхак: Если в пятёре сначала зайти к стойке кошачьих деликатесов, взять ягнятину в соусе, индейку в желе, сёмгу с трюфелями, а потом пройти к водкам и взять сибирскую особую за 200 рэ - жизнь будет как у аристократа, и не оборвется.
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11k
paranoid Час назад
Вот тут стало чертовски интересно, кому принадлежит школьный рюкзак
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OldFishkian 3 часа назад
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OldFishkian 3 часа назад
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OldFishkian 3 часа назад
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CRustFN 3 часа назад
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CRustFN 3 часа назад
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