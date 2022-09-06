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35 и старше: тест телевизионной ностальгии

35 и старше: тест телевизионной ностальгии

Автор:
06 сентября 2022 20:30
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   девяностые   детство   интересное   передачи девяностых   тест   
996
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Если ваше детство или подростковый возраст пришлись на девяностые годы, то этот тест создан специально для вас. Для успешного прохождения теста придётся вспомнить популярные в то время шоу, а также иностранные мультсериалы, которыми был забит эфир.

Источник:

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Метки: Тесты   девяностые   детство   интересное   передачи девяностых   тест   
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6  комментариев
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2k
Трям Полчаса назад
Ахереть... чисто на рефлексах.
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1k
Kariya 17 минут назад
Большинство надо лишь знать. Не как фанату, который это все видел, а как тот, кто знал о всем этом. Более узконаправленным вопросом было бы кто там среди гоботов главный или что за профессия Балу в сериале. В 90-х было гораздо больше сериалов, идолов и вещей, о которых с нахрапу без просмотра сейчас не догадаешься, ибо уже давно не актуальны, но были тогда.
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27k
Андрей Иванов 22 минуты назад
Ошибся один раз. Почти ничего не смотрел
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5k
GROMOZEKA Полчаса назад
На Ярмольнике ошибся.
Остальное норм
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52k
noName Полчаса назад
Ярмольника только не угадал..
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41
Sata33 Полчаса назад
О , Коммандос смотрел неделю назад )
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