35 и старше: тест телевизионной ностальгии

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Если ваше детство или подростковый возраст пришлись на девяностые годы, то этот тест создан специально для вас. Для успешного прохождения теста придётся вспомнить популярные в то время шоу, а также иностранные мультсериалы, которыми был забит эфир.
Источник:
АНТИФИШКИ
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