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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
05 сентября 2022 23:07
Метки: Картинки 145   Приколы   Юмор   
987
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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5  комментариев
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32k
ACU900 2 часа назад
Конечо нет. Написано же "САД" а не "пекарня". То есть место где РАСТУТ батоны...
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5k
Fishki_surfer 6 часов назад
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