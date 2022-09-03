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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
03 сентября 2022 22:56
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1154
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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7  комментариев
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Babangdida 3 часа назад
Про учёного на час не такая уж и бредовая идея. Я бы воспользовался.
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976
Шурман Час назад
Батя типа когда ты перестал выключать свет . Меня шиздеш дети достали , прилетели позавчера и с второго этажа с всех девайсов общение , спустился в гараж и рубану сервер , жена умная пошла включила а интернета нет :))) я модули все снял после того как психанул . Клянусь я 40 минут поспал , потом пришли все кто мог и пытались будить я просто делал вид что сплю :) включил через 3 часа :)) с такими темпами сдадут все уровни на сиско :) жду :) клянусь тишина была и спокойствие , на клиентов пофиг я потушил просто всю связь .
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353
Алексей Руденко Час назад
Купил опыт у гопников в подворотне.
Купил опыт в турфирме-однодневке.
Купил опыт у сотрудников поддержки сбера.
Шопоголик, однако)
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15k
Bill 2 часа назад
Нафига каждый год покупать зимнюю резину?
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353
Алексей Руденко Bill Час назад
Много таксует
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