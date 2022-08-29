Футболиста из Иркутска отстранили от тренировок за розовый маникюр

20-летний игрок клуба «Иркутск» Никита Лобусов однажды почувствовал себя очень раскрепощенным и сразу лишился места в составе команды. Просто Никита пришёл на матч с маникюром, в тонах, которым позавидовали бы многие девушки. Цвет ногтей вратаря вызвал резкую реакцию у руководства клуба. От Лобусова потребовали немедленно стереть лак, но парень отказался. Вот такие они, суровые иркутские футболисты...
Никита свой поступок объяснил любовью к эпатажу:
«Просто решил попробовать накрасить ногти. Почему нет? Это гель-лак, и это вовсе не значит, что я принадлежу, скажем так, к какому-либо сообществу или субкультуре. Просто способ самовыражения! Среди моих знакомых есть много людей, кто самовыражается так же. В том числе и медийные личности. Люблю эпатаж — и только.
Позвонил тренер и сказал: «Либо ты стираешь ногти, либо мы убираем тебя из команды. Я, конечно, ожидал какой-то критики, косых взглядов… Но не думал, что дело дойдёт до отстранения. Тем более в такой строгой формулировке. Я отказался стирать ногти. Для меня это дело принципа. Ладно бы если со мной вели диалог. Я бы как-то подумал, всё взвесил. А так поставили ультиматум. Мой внешний вид никак не влияет на качество работы. Цепляются к каким-то ногтям, но не замечают, сколько я тренируюсь и работаю? Так не должно быть!» — приводит слова футболиста «Комсомольская правда — Иркутск».
Впрочем, очевидцы рассказывают о своём видении конфликта:
Когда он приехал на стадион в розовом костюме - все молчали. Когда выкрасил волосы в розовый - не реагировали. Когда он натянул на айфон розовый чехол - стерпели. Но когда он сделал розовый маникюр, тренер не выдержал, рассказывает «МК-спорт».
И хотя тренер футбольного клуба после публикаций в СМИ, пошел на попятную и заявил, что никто никого из-за ноготочков не дисквалифицировал, Никита Лобусов ищет себе новую команду, где будут оценивать его профессиональные качества, а не "внешний вид".
Источник:
АНТИФИШКИ
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И что же интересно этот юный полупокер хотел выразить розовыми ногтями?
а в чем самовыражение то?
типа что, никто так не сможет?
Вот теперь бы его на поле против Винни Джонса выпустить и пусть выражается как хочет. Возможно отличный матч получился). Правда Винни немножко по-другому самовыражался и выгоняли его из клубов не за розовые ногти)
Пид_расы всегда говорят нечто подобное, чтобы скрыть от нормальных людей свои нездоровые пристрастия.