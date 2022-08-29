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Футболиста из Иркутска отстранили от тренировок за розовый маникюр

Футболиста из Иркутска отстранили от тренировок за розовый маникюр

Автор:
29 августа 2022 13:47
Сообщество : Спорт
Метки: Иркутск   маникюр   матч   ногти   розовые   футболист   футбольный клуб   
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20-летний игрок клуба «Иркутск» Никита Лобусов однажды почувствовал себя очень раскрепощенным и сразу лишился места в составе команды. Просто Никита пришёл на матч с маникюром, в тонах, которым позавидовали бы многие девушки. Цвет ногтей вратаря вызвал резкую реакцию у руководства клуба. От Лобусова потребовали немедленно стереть лак, но парень отказался. Вот такие они, суровые иркутские футболисты...

Никита свой поступок объяснил любовью к эпатажу:

«Просто решил попробовать накрасить ногти. Почему нет? Это гель-лак, и это вовсе не значит, что я принадлежу, скажем так, к какому-либо сообществу или субкультуре. Просто способ самовыражения! Среди моих знакомых есть много людей, кто самовыражается так же. В том числе и медийные личности. Люблю эпатаж — и только.

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Позвонил тренер и сказал: «Либо ты стираешь ногти, либо мы убираем тебя из команды. Я, конечно, ожидал какой-то критики, косых взглядов… Но не думал, что дело дойдёт до отстранения. Тем более в такой строгой формулировке. Я отказался стирать ногти. Для меня это дело принципа. Ладно бы если со мной вели диалог. Я бы как-то подумал, всё взвесил. А так поставили ультиматум. Мой внешний вид никак не влияет на качество работы. Цепляются к каким-то ногтям, но не замечают, сколько я тренируюсь и работаю? Так не должно быть!» — приводит слова футболиста «Комсомольская правда — Иркутск».

Впрочем, очевидцы рассказывают о своём видении конфликта:

Когда он приехал на стадион в розовом костюме - все молчали. Когда выкрасил волосы в розовый - не реагировали. Когда он натянул на айфон розовый чехол - стерпели. Но когда он сделал розовый маникюр, тренер не выдержал, рассказывает «МК-спорт».

И хотя тренер футбольного клуба после публикаций в СМИ, пошел на попятную и заявил, что никто никого из-за ноготочков не дисквалифицировал, Никита Лобусов ищет себе новую команду, где будут оценивать его профессиональные качества, а не "внешний вид".

Источник:

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Метки: Иркутск   маникюр   матч   ногти   розовые   футболист   футбольный клуб   
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84  комментария
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4k
GROMOZEKA 8 часов назад
«Просто способ самовыражения! Среди моих знакомых есть много людей, кто самовыражается так же»

И что же интересно этот юный полупокер хотел выразить розовыми ногтями?
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253
Дементий Мурзич 5 минут назад
ну так его в другую "лигу" надо, о чём "кипежь"?!
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10
Дмитртй 15 минут назад
Ой да, пускай хоть с затычкой розовой в жопе ходит, лишь бы играл нормально
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253
Дементий Мурзич Дмитртй 4 минуты назад
ага,отвлекает противника "затычкой-хвостиком".:)
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
По ходу этот вратарь пропустил в свои ворота не просто мяч,а мячище.
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4k
A Час назад
Перепедрил
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60k
SAndre 3 часа назад
вот он и совершил первый шаг
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2k
Carex 4 часа назад
По внешнему виду видно- полупокер.
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26k
Киры4 5 часов назад
Красную карточку пожизненно, свисток в жопу и нахер с поля.
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1k
Кактус 5 часов назад
Даже если он и не пЫдор, то красить ногти нормальному парню/мужику, в голову даже не придёт! Может, сам еще чего про себя не понял....
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496
Иннoгeнтий 6 часов назад
А говорят [мат] только в европе !!!
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231
Алексей Губин Иннoгeнтий 6 часов назад
Живу в Иркутске,и мягко говоря огуел!
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22k
Serg2001 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
александр 6 часов назад
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39k
jonnyD 6 часов назад
Может он рвал жопу за команду ... боролся за каждое очко ... что ни пас , то точно передаст .... ну вот и втянулся ....
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8k
Мариус 7 часов назад
"Люблю эпатаж и только"... Добился чего хотел. Эпатаж на все 100.... зачем теперь обижаться?
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6k
Sanar 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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2k
poбт 7 часов назад
"Просто способ самовыражения"
а в чем самовыражение то?

типа что, никто так не сможет?
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1k
SHAGREEN 7 часов назад
Тренер слабак. Чел явно этого добивался. Теперь мы не узнаем чо футболер-истероид сделал бы дальше. Я б его довел до смены пола
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−54
пысы 7 часов назад
вот они, настоящие суровые сибиряки, это я к тому что сначала пусть у себя из глаза бревно вынут а потом на мск и спб гонят бочку
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1k
Axel 7 часов назад
"Просто способ самовыражения! "

Вот теперь бы его на поле против Винни Джонса выпустить и пусть выражается как хочет. Возможно отличный матч получился). Правда Винни немножко по-другому самовыражался и выгоняли его из клубов не за розовые ногти)
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6k
Shtoppi 7 часов назад
<<Никита свой поступок объяснил любовью к эпатажу:>> .
Пид_расы всегда говорят нечто подобное, чтобы скрыть от нормальных людей свои нездоровые пристрастия.
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40k
kalinser 7 часов назад
"Среди моих знакомых есть много людей, кто самовыражается так же"

Ссылка www.youtube.com
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