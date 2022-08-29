Футболиста из Иркутска отстранили от тренировок за розовый маникюр

Позвонил тренер и сказал: «Либо ты стираешь ногти, либо мы убираем тебя из команды. Я, конечно, ожидал какой-то критики, косых взглядов… Но не думал, что дело дойдёт до отстранения. Тем более в такой строгой формулировке. Я отказался стирать ногти. Для меня это дело принципа. Ладно бы если со мной вели диалог. Я бы как-то подумал, всё взвесил. А так поставили ультиматум. Мой внешний вид никак не влияет на качество работы. Цепляются к каким-то ногтям, но не замечают, сколько я тренируюсь и работаю? Так не должно быть!» — приводит слова футболиста «Комсомольская правда — Иркутск».

Впрочем, очевидцы рассказывают о своём видении конфликта:

Когда он приехал на стадион в розовом костюме - все молчали. Когда выкрасил волосы в розовый - не реагировали. Когда он натянул на айфон розовый чехол - стерпели. Но когда он сделал розовый маникюр, тренер не выдержал, рассказывает «МК-спорт».