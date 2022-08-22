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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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6.
Презентация "Десятки". Москва, 1993 год
Справа от Ельцина - В.Каданников - генеральный директор ВАЗа. Впоследствии некоторое время был первым вице-премьером Правительства РФ.
15.
Великие режиссёры: Акира Куросава посетилт Джорджа Лукаса на съемках фильма «Империя наносит ответный удар». 1979 год
25.
25-летняя Алиса Фрейндлих на съемках фильма "Повесть о молодоженах", где она сыграла роль балерины Гали, 1959 год
28.
На первой американской национальной выставке в СССР. Москва, парк Сокольники, 1959 г.од
Сейчас эта скульптура находится в Вашингтоне.
29.
Премьер-министра Израиля Ицхака Шамира лично встречает у трапа в аэропорту президент Того Гнасингбе Эйадема, 1987 год
30.
Двухмоторный бомбардировщик De Havilland Mosquito Mk XIII королевских ВВС Канады пролетает под Эйфелевой башней. 1944 год
31.
Перекур на внутреннем дворике общественной бани "На Фонарях" (Фонарные бани). Ленинград, 1988 год. Фотограф Александр Китаев
32.
"Стиратель городов". Загрузка "Ланкастера" для коврового бомбометания — цилиндрическая 1800-килограммовая бомба «cookie» и 2832 "палочки" зажигательных 1,8-кг бомб в 12 контейнерах. Вторая Мировая
33.
Консульский отдел. Светлана Беженарь из отдельного батальона авиационно-технического обеспечения джелалабадского вертолетного полка стала женой Игоря Кузова. Ноябрь 1986 г., Кабул
35.
Ветераны Великой Отечественной войны вспоминают, 80-е. "Сад Победы". Челябинск. Фото: Владимир Ролов
Источник:
АНТИФИШКИ
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