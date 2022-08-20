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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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7.
Рональд Рейган с протестующим во время избирательной компании на пост губернатора. США, 1966 год Рейган откровенно смеётся, глядя на протестанта с плакатом "Остановите музыку Рейгана"
9.
Уильям Инглиш тестирует первую компьютерную мышь. 1968 год
Уильям Инглишу и Дугласу Энгельбарту принадлежит заслуга в создании первой компьютерной мыши в 1963 году; Инглиш построил первоначальный прототип мыши, основываясь на расчётах Энгельбарта, и был её первым пользователем. В 1965 году Инглиш также был во главе проекта, который спонсировало NASA. Суть его заключалась в создании прибора, который смог бы найти самым простым способом точку на дисплее компьютера. С помощью мыши проблему удалось просто решить.
13.
Перенос памятника А.С. Пушкину на другую сторону Тверской. 1950 год
Первоначально памятник был установлен в начале Тверского бульвара, лицом к Страстному монастырю. В 1937 году постройки Страстного монастыря были снесены трестом «Мосразбор».
17.
Батискаф «Триест» погрузившийся на дно Марианского желоба (10 919 м – давление 1100 атмосфер), на инаугурационном параде Джона Кеннеди.1961 год
20.
Ковёр–самолёт на Лубянке. 1957 год
Был установлен к VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, а через год году на этом месте будет установлен памятник Дзержинскому.
25.
Советские летчицы, Крым, 1944 год
Летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого и ордена Суворова полка: Наталья Меклин (Кравцова), София Бурзаева и Полина Гельман.
26.
Николай Озеров - заслуженный мастер спорта СССР, народный артист РСФСР, легендарный отечественный комментатор
32.
Артисты Валерий Золотухин и Николай Караченцов - ведущие новогоднего "Голубого огонька". 1978 год. Фото Виталия Созинова (Фотохроника ТАСС)
34.
В раздумьях. Министр иностранных дел РФ Андрей Козырев и его заместитель Сергей Лавров, Вашингтон, 21 мая 1993 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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