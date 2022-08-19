«Искусство» не попасть: книжные персонажи, испорченные киноделами

Фильм или книга? Многие говорят, что книги лучше экранизаций, поэтому здесь мы подобрали примеры, когда на экранах мы видим измененных в худшую сторону персонажей. Причем очень часто непонятно, это сценаристы портят героев, или актеры не дожимают?
Сразу стоит отметить: не спешите кидаться камнями за «50 оттенков серого». Ведь некоторые волей-неволей ознакомились или с книгой, или с пресным кино.
В экранизации романа Донны Тартт «Щегол» главный персонаж Тео получился совершенно «никаким», что отмечают и зрители и критики. В книге же герой многогранен, он незрел, эгоистичен, но при этом читатель испытывает к нему и сострадание и ненависть одновременно.
Неудачным вышел и Джек из «Сияния». Почему-то сценаристы решили выбросить половину важных моментов из книги. Например, где главный герой ведёт борьбу с отелем. Из-за этого вышло ощущение, что весь фильмы мы наблюдает за просто сумасшедшим.
Кристиан Грей, главный героя «50 оттенков серого», по книге посещает психотерапевта, что и объясняет его тягу к доминированию, как к психологическому, так и к сексуальному. В фильме же он «ну просто такой вот».
У другой героини романа Анастейши тоже не все в порядке с психикой, а в ее голове есть внутренний голос, так называемая «Внутренняя Богиня», более дерзкая, яркая, чем сама героиня. Из фильма этот момент убрали. Оба героя экранизации получились совершенно «никакими» и пресными, будто сценаристы решили убрать весь фундамент и оставить лишь поверхностную эротику.
Неудивительно, что самой актрисе стыдно за съёмки в этом фильме.
Насколько режиссеры попали во многих персонажей «Игры престолов», например в Джоффри, которого фанаты саги ненавидят до сих пор (актера же, игравшего этого героя, не берут ни в какие проекты, потому что ненависть зрителей перешла и на него), так они совершенно промахнулись в Джона Сноу. На экране это персонаж-сомнамбула, не контролирующий происходящее и вечно находящийся в состоянии удивления. В книге же это умный и мудрый персонаж, который в 14 лет вступил в Дозор, быстро набрал очки уважения и далее продолжает взрослеть до самого финала.
В романе Агаты Кристи «Смерть на Ниле» Линнет Риджуэй – персонаж очень стервозный и вызывает ненависть и презрение. Она завидовала подруге Жаклин во всем, украла у нее роль в пьесе, увела у нее жениха. В фильме же этот персонаж вызывает гораздо больше симпатии, да и жениха она не уводила, а просто внезапно влюбилась.
Еще одна трансформация сложной книжной героини в киношного депрессивного подростка произошла с романом «Нормальные люди» Салли Руни. В книге это этакий гадкий утенок, изгой в школе, который превращается в первую красавицу. Более того, на страницах произведения расписаны внутренние диалоги героини, чего нет в фильме. В экранизации роль исполняет Дейзи Эдгар-Джонс и она не выглядит как гадкий утенок, просто обычная симпатичная девушка, из-за чего трансформация героини выглядит надуманно.
Ведьмак Геральт по книге очень любит разговаривать с различными героями, особенно под пинту-другую пива. При этом он редко матерится и у него есть друг Лютик, на которого он не злится, даже если тот вытворит что-то неблагоразумное. В сериальной же версии ведьмак молчалив, чаще говорит слово «зараза», чем предложения в несколько слов, является интровертом и постоянно злится на неугомонного барда. Кстати, по книге он уродлив и в шрамах, в кино же решили сделать персонажа чуть ли не смазливым. Возможно, в этой адаптации сыграли не последнюю роль игры, в которых Геральт как раз и похож на героя Генри Кавилла.
Печальная участь постигла и героем «Тёмной башни» Стивена Кинга. Глядя на фильм, сложилось впечатление, будто киношники освоили лишь её часть, причём далеко не большую, взяв лишь несколько эпизодов и сбагрив их отсебятиной. Да и не один читатель явно не представлял стрелка чернокожим.
В серии «Гарри Поттера» сценаристы тоже умудрись испортить не одного персонажа. Возможно, из-за постоянной смены режиссеров у персонажей нет линейного характера. Хорошо получился Рон Уизли, когда о нем вспоминаешь, вспоминаешь и его характер. Странноватая Луна Лавгуд, Невилл Лонгботтом, чье становление как персонажа было заметно, ненавистный Драко Малфой, которому потом сочувствуешь. А вот Гарри Поттер в некоторых фильмах получился «никаким» то ли из-за сценаристов, то ли из-за игры Дэниеля Рэдклиффа. Но самым испорченным персонажем, по мнению фанатов и критиков, стала Джинни Уизли. Будущая жена главного героя и победителя Волдеморта в фильме плоская, не харизматичная, бесхарактерная, из-за чего линия их отношений совершенно непонятна.
В книге же Джинни Уизли воплощает в себе черты своего факультета – дерзость, смелость, силу. Она влюблена в Гарри с первого курса, но не сидит и смиренно ждет его, а развивается самостоятельно, встречается с другими парнями, и к моменту, когда они начинают встречаться, они оба являются зрелыми и раскрывшимися персонажами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот так навскидку вспомню только одного героя круче на экране, чем в книге - это Штирлиц в колготках, в роли князя Болконского.
Ну и герои киносаг по Булычёву, но исключительно из-за того, что автор писал продолжения на фильмы/мультики по своим книгам, а не на сами книги
Да уж, последняя экранизация Смерти на Ниле - это нечто....Прямо сказать - неожиданное прочтение. Белая романистка Оттерборн становится чёрной блюзовой певицей....
Но - зрелищно, не отнять.
А фильм прекрасный...
Там мискаст почти все остальные.