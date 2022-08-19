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«Искусство» не попасть: книжные персонажи, испорченные киноделами

«Искусство» не попасть: книжные персонажи, испорченные киноделами

Автор:
19 августа 2022 16:53
Сообщество : Кино
Метки: актёры   кино   плохая игра   плохой сценарий   по книгам   фильмы   экранизация   
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Фильм или книга? Многие говорят, что книги лучше экранизаций, поэтому здесь мы подобрали примеры, когда на экранах мы видим измененных в худшую сторону персонажей. Причем очень часто непонятно, это сценаристы портят героев, или актеры не дожимают?

Сразу стоит отметить: не спешите кидаться камнями за «50 оттенков серого». Ведь некоторые волей-неволей ознакомились или с книгой, или с пресным кино.


В экранизации романа Донны Тартт «Щегол» главный персонаж Тео получился совершенно «никаким», что отмечают и зрители и критики. В книге же герой многогранен, он незрел, эгоистичен, но при этом читатель испытывает к нему и сострадание и ненависть одновременно.

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Неудачным вышел и Джек из «Сияния». Почему-то сценаристы решили выбросить половину важных моментов из книги. Например, где главный герой ведёт борьбу с отелем. Из-за этого вышло ощущение, что весь фильмы мы наблюдает за просто сумасшедшим.

Кристиан Грей, главный героя «50 оттенков серого», по книге посещает психотерапевта, что и объясняет его тягу к доминированию, как к психологическому, так и к сексуальному. В фильме же он «ну просто такой вот».

У другой героини романа Анастейши тоже не все в порядке с психикой, а в ее голове есть внутренний голос, так называемая «Внутренняя Богиня», более дерзкая, яркая, чем сама героиня. Из фильма этот момент убрали. Оба героя экранизации получились совершенно «никакими» и пресными, будто сценаристы решили убрать весь фундамент и оставить лишь поверхностную эротику.

Неудивительно, что самой актрисе стыдно за съёмки в этом фильме.


Насколько режиссеры попали во многих персонажей «Игры престолов», например в Джоффри, которого фанаты саги ненавидят до сих пор (актера же, игравшего этого героя, не берут ни в какие проекты, потому что ненависть зрителей перешла и на него), так они совершенно промахнулись в Джона Сноу. На экране это персонаж-сомнамбула, не контролирующий происходящее и вечно находящийся в состоянии удивления. В книге же это умный и мудрый персонаж, который в 14 лет вступил в Дозор, быстро набрал очки уважения и далее продолжает взрослеть до самого финала.

В романе Агаты Кристи «Смерть на Ниле» Линнет Риджуэй – персонаж очень стервозный и вызывает ненависть и презрение. Она завидовала подруге Жаклин во всем, украла у нее роль в пьесе, увела у нее жениха. В фильме же этот персонаж вызывает гораздо больше симпатии, да и жениха она не уводила, а просто внезапно влюбилась.

Еще одна трансформация сложной книжной героини в киношного депрессивного подростка произошла с романом «Нормальные люди» Салли Руни. В книге это этакий гадкий утенок, изгой в школе, который превращается в первую красавицу. Более того, на страницах произведения расписаны внутренние диалоги героини, чего нет в фильме. В экранизации роль исполняет Дейзи Эдгар-Джонс и она не выглядит как гадкий утенок, просто обычная симпатичная девушка, из-за чего трансформация героини выглядит надуманно.

Ведьмак Геральт по книге очень любит разговаривать с различными героями, особенно под пинту-другую пива. При этом он редко матерится и у него есть друг Лютик, на которого он не злится, даже если тот вытворит что-то неблагоразумное. В сериальной же версии ведьмак молчалив, чаще говорит слово «зараза», чем предложения в несколько слов, является интровертом и постоянно злится на неугомонного барда. Кстати, по книге он уродлив и в шрамах, в кино же решили сделать персонажа чуть ли не смазливым. Возможно, в этой адаптации сыграли не последнюю роль игры, в которых Геральт как раз и похож на героя Генри Кавилла.

Печальная участь постигла и героем «Тёмной башни» Стивена Кинга. Глядя на фильм, сложилось впечатление, будто киношники освоили лишь её часть, причём далеко не большую, взяв лишь несколько эпизодов и сбагрив их отсебятиной. Да и не один читатель явно не представлял стрелка чернокожим.

В серии «Гарри Поттера» сценаристы тоже умудрись испортить не одного персонажа. Возможно, из-за постоянной смены режиссеров у персонажей нет линейного характера. Хорошо получился Рон Уизли, когда о нем вспоминаешь, вспоминаешь и его характер. Странноватая Луна Лавгуд, Невилл Лонгботтом, чье становление как персонажа было заметно, ненавистный Драко Малфой, которому потом сочувствуешь. А вот Гарри Поттер в некоторых фильмах получился «никаким» то ли из-за сценаристов, то ли из-за игры Дэниеля Рэдклиффа. Но самым испорченным персонажем, по мнению фанатов и критиков, стала Джинни Уизли. Будущая жена главного героя и победителя Волдеморта в фильме плоская, не харизматичная, бесхарактерная, из-за чего линия их отношений совершенно непонятна.

В книге же Джинни Уизли  воплощает в себе черты своего факультета – дерзость, смелость, силу. Она влюблена в Гарри с первого курса, но не сидит и смиренно ждет его, а развивается самостоятельно, встречается с другими парнями, и к моменту, когда они начинают встречаться, они оба являются зрелыми и раскрывшимися персонажами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актёры   кино   плохая игра   плохой сценарий   по книгам   фильмы   экранизация   
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14  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
Темную башню вообще испоганили. Там сюжет на целый сериал из нескольких десятков серий.
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1k
Алексей Минуту назад
Актера, сыгравшего Джоффри, Глисона, отказываются брать в проекты просто потому что он не стал продолжать актерскую профессию.
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2k
Папа Karlo 8 минут назад
Кто все эти люди?
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21k
Евгений 20 минут назад
Зашёл как-то к товарищу в гости, а у него довольно большая библиотека дома была. Увидел книги "Звёздные войны". Поскольку фильм мне пришёлся по душе (4,5 и 6 эпизоды, а в то время других и не было экранизировано), взял почитать. Вот не знаю, в чём беда, может переводчик плохо старался, но книги какие-то пресные. И сложилось такое впечатление, что книги писались по фильму, а не наоборот. Впрочем, может так оно и было, кто знает.
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27k
Андрей Иванов 40 минут назад
Почти всегда киногерой хуже книгогероя. Во-первых, на экране мы видим то, как видит героя сценарист, режиссёр и актёр. Во-вторых, охрененно сложно показать внутренний мир героя в кино, в книге - говно вопрос - это и мысленные терзания и диалоги с собственным Я, и размышления на две-страницы, и т.д. и т.п. Попробуйте провернуть такое на экране. В-третьих, герой, как правило, чувак с повышенным Ай-кью, совестью, и т.д. и т.п., а актёр, его играющий, если не педик, то уже -хорошо.

Вот так навскидку вспомню только одного героя круче на экране, чем в книге - это Штирлиц в колготках, в роли князя Болконского.
Ну и герои киносаг по Булычёву, но исключительно из-за того, что автор писал продолжения на фильмы/мультики по своим книгам, а не на сами книги
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1k
SoulSeeker Час назад
Тот самый момент, когда ты внезапно узнаешь что это за телка стала избранницей Гарри...Хотя казалось бы фильм посмотрен и не единожды, но вот как было побоку на эту бесцветную особу, совершенно не запомнилась - кто она, что она, зачем она, кроме того что Гаррин почему-то не с Гермионой.
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24
Thomsen Час назад
< В фильме же этот персонаж вызывает гораздо больше симпатии, да и жениха она не уводила, а просто внезапно влюбилась >

Да уж, последняя экранизация Смерти на Ниле - это нечто....Прямо сказать - неожиданное прочтение. Белая романистка Оттерборн становится чёрной блюзовой певицей....
Но - зрелищно, не отнять.
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
Есть много неплохих фильмов, снятых по книге... Но один, адназначна (с), чуть лучше книги... "Лифт на эшафот".. Изумительная музыка (великий Майлз Дэвис), Жанна Моро, Морис Роне, Лино Вентура... Для школоты - скучно, не боевик, сюжет медленный и нудный..

А фильм прекрасный...
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56k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
Стивен Кинг участвует во всех своих фильмах. претензии к нему))
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71k
Максим 2 часа назад
Комментарий к фото
У Игры престолов ещё нет финала.. Мартин зараза.
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−9
HalloFreeSpace 2 часа назад
Геральт из игры и из сериала похожи ?
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1k
Андрей 2 часа назад
Вообще-то все привыкли что у Невилла фамилия Долгопупс...))) Лонгботт в русском переводе не встречал.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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