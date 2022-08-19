«Искусство» не попасть: книжные персонажи, испорченные киноделами

Сразу стоит отметить: не спешите кидаться камнями за «50 оттенков серого». Ведь некоторые волей-неволей ознакомились или с книгой, или с пресным кино.

В экранизации романа Донны Тартт «Щегол» главный персонаж Тео получился совершенно «никаким», что отмечают и зрители и критики. В книге же герой многогранен, он незрел, эгоистичен, но при этом читатель испытывает к нему и сострадание и ненависть одновременно.