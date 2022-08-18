Жизнь и трагедия актёра

«Вернулась домой 25 декабря — его нет. Я всех обзвонила. Друзья его видели после спектакля на банкете. Поначалу я особо и не переживала. Думала, у друзей. Меня ведь не было, а одиночества он терпеть не мог. Но когда Саша не пришёл на Новый год, мне стало страшно. Почти месяц я его искала. Везде: по всем больницам, моргам. Обзвонила, наверное, тысячу людей. И наконец нашла. В морге. Милиционер один честный оказался. Мне рассказали, что когда он возвращался, поскользнулся, упал и разбил себе лоб. Милиционеры нашли его лежащим на снегу. В морге я была ещё 6-го. Отсмотрела всех, кто прибыл туда без документов. Не нашла его и мысленно перекрестилась. А оказалось, что Саши не стало ещё 1 января...» (из интервью И. Печерниковой).



По словам Гниловой, было 2 свидетельства о смерти актёра: в одном, выданном раньше, было указано, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, во 2-м — что актёр умер от сердечной недостаточности. Актриса считает, что кто-то специально запутывал следы. Печерникова же вообще была уверена, что мужа убили сотрудники милиции в отделении, куда он попал после того как вступил вечером в пьяную перепалку с прохожим на улице.