Жизнь и трагедия актёра

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Сегодня могло бы исполниться 70 лет Александру Соловьёву
Советский актёр театра и кино Александр Иванович Соловьёв родился 19 августа 1952 года в пос. Сулак Дагестанской АССР. Произошло это на 2 месяца раньше запланированного срока, и весил новорожденный всего 1,5 кг. Врачи даже сомневались, что он вообще выживет, но ему это удалось.
Родители Саши были выходцами из московских семей, а в Дагестане оказались из-за политических репрессий. И мать, и отец работали учителями в местной школе. Вскоре после рождения сына они переехали в Норильск, и в школу Соловьёв пошёл уже там. Мальчик рос добрым, любил театр и цирк. Он умел сделать так, чтобы дети, играющие с ним, не грустили — говорил всем, что когда вырастет, то станет клоуном, как Олег Попов: «Чтобы всех веселить и чтобы никто не плакал».
В старших классах Саша начал ходить в драмкружок, играл в школьных спектаклях.
Родители Саши были выходцами из московских семей, а в Дагестане оказались из-за политических репрессий. И мать, и отец работали учителями в местной школе. Вскоре после рождения сына они переехали в Норильск, и в школу Соловьёв пошёл уже там. Мальчик рос добрым, любил театр и цирк. Он умел сделать так, чтобы дети, играющие с ним, не грустили — говорил всем, что когда вырастет, то станет клоуном, как Олег Попов: «Чтобы всех веселить и чтобы никто не плакал».
В старших классах Саша начал ходить в драмкружок, играл в школьных спектаклях.
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В 1969 году, после окончания школы, Соловьёв отправился в Москву, где собирался поступить в театральный. Документы подал сразу в 2 вуза: ГИТИС и Театральный институт им. Б. Щукина. На вступительных экзаменах в ГИТИСе Александр запросто влюбил в себя приёмную комиссию своей непосредственностью и артистичностью. В результате известный театральный режиссёр Андрей Гончаров взял будущего актёра под своё руководство.
Во время учёбы Соловьёв успел сдружиться с одногруппниками Игорем Костолевским и Александром Фатюшиным, а также сняться в массовке и в эпизодических ролях (например, сыграл юношу в аэропорту в фильме 1971 года «Город первой любви» Маноса Захариаса и Бориса Яшина).
Во время учёбы Соловьёв успел сдружиться с одногруппниками Игорем Костолевским и Александром Фатюшиным, а также сняться в массовке и в эпизодических ролях (например, сыграл юношу в аэропорту в фильме 1971 года «Город первой любви» Маноса Захариаса и Бориса Яшина).
Ещё будучи студентом 3-го курса, Александр женился. Его избранницей стала актриса Людмила Радченко — весь институт называл их за глаза «наши Ромео и Джульетта», а друг и одногруппник Костолевский даже подарил паре книгу о семейной жизни.
«Я вспоминаю их свадьбу, которая была в буфете ГИТИСа. Пришёл Гончаров, мы все скинулись на подарки. Молодые, им было по 18 лет, и в них было столько счастья, что мы с завистью смотрели на них. Это действительно были 2 чистых создания, которые полюбили друг друга» (из воспоминаний И. Костолевского).
«Я вспоминаю их свадьбу, которая была в буфете ГИТИСа. Пришёл Гончаров, мы все скинулись на подарки. Молодые, им было по 18 лет, и в них было столько счастья, что мы с завистью смотрели на них. Это действительно были 2 чистых создания, которые полюбили друг друга» (из воспоминаний И. Костолевского).
В 1972 году у супругов родился сын, которого назвали в честь отца — Александром. Соловьёв-младший окончил Московский областной институт физкультуры, а затем пошёл по стопам родителей и тоже стал актёром и режиссёром, пробовал себя и в качестве каскадёра, снялся в фильмах «Удар Лотоса», «Всё то, о чём мы так долго мечтали», «Монах» и др.
Но появление ребенка не спасло брак — вскоре актёр полюбил другую.
Диплом Соловьёв получил в 1973 году, после чего решил отправиться покорять большое кино. Вот только кинослава пришла к нему далеко не сразу.
Тем более, что после окончания вуза Гончаров пригласил своего ученика в труппу Московского академического театра им. В. Маяковского. Он дебютировал там в спектакле «Характеры» по мотивам произведений Василия Макаровича Шукшина. В этой постановке Соловьёв сыграл сразу 3-х персонажей. Но в театре тогда уже были свои именитые исполнители. В то время на сцену там выходили звёзды — Армен Джигарханян, Евгений Леонов, Татьяна Доронина, Александр Лазарев и пр. И начинающему актёру доставались преимущественно роли второго плана или в массовке.
Так в известном мюзикле «Человек из Ламанчи» по мотивам романа Мигеля Сервантеса «Дон Кихот» Соловьёв исполнял лишь только танцы в образе погонщика.
Диплом Соловьёв получил в 1973 году, после чего решил отправиться покорять большое кино. Вот только кинослава пришла к нему далеко не сразу.
Тем более, что после окончания вуза Гончаров пригласил своего ученика в труппу Московского академического театра им. В. Маяковского. Он дебютировал там в спектакле «Характеры» по мотивам произведений Василия Макаровича Шукшина. В этой постановке Соловьёв сыграл сразу 3-х персонажей. Но в театре тогда уже были свои именитые исполнители. В то время на сцену там выходили звёзды — Армен Джигарханян, Евгений Леонов, Татьяна Доронина, Александр Лазарев и пр. И начинающему актёру доставались преимущественно роли второго плана или в массовке.
Так в известном мюзикле «Человек из Ламанчи» по мотивам романа Мигеля Сервантеса «Дон Кихот» Соловьёв исполнял лишь только танцы в образе погонщика.
«Гончаров его очень любил и ценил. Но когда он пришёл в театр, Саша совершенно правильно рассудил — Гончаров ему говорил, что у него скорее ТЮЗовские данные. Мы вместе были в массовке, и скоро Саша понял, что много ролей здесь у него не будет» (И. Костолевский).
И спустя год Александр перешёл в ЦДТ — Центральный детский театр (ныне — Российский академический молодежный театр), в котором ему предложили место ведущего актёра. Там ему сразу же дали главную роль в спектакле Сергея Яшина «Начнем сначала?!» — влюбленного 6-классника Мишу Андреева. Соловьёв сходу вжился в роль — его коллеги говорили, что он и сам по характеру был немного похож на ребёнка.
И спустя год Александр перешёл в ЦДТ — Центральный детский театр (ныне — Российский академический молодежный театр), в котором ему предложили место ведущего актёра. Там ему сразу же дали главную роль в спектакле Сергея Яшина «Начнем сначала?!» — влюбленного 6-классника Мишу Андреева. Соловьёв сходу вжился в роль — его коллеги говорили, что он и сам по характеру был немного похож на ребёнка.
«Саша был лёгкий, открытый, честный, совершенно бескорыстный и не способный на подлости человек. Не любить его было невозможно. Душа нараспашку — щедрая, широкая. Он не мог жить без сюрпризов. Делал их спонтанно, не задумываясь, чем бы всех удивить. И это у него всегда получалось красиво. Были деньги — задаривал подарками, не было — не жаловался и не просил» (из воспоминаний А. Фатюшина).
Затем Соловьёв сыграл в спектаклях «Горя бояться — счастья не видать», «Враги», «В дороге». Он быстро стал ведущим актёром: только за 1975 год получил сразу несколько главных ролей.
Затем Соловьёв сыграл в спектаклях «Горя бояться — счастья не видать», «Враги», «В дороге». Он быстро стал ведущим актёром: только за 1975 год получил сразу несколько главных ролей.
В театре он прослужил следующие 11 лет. Но затем Соловьёва из театра попросили — после очередной выходки, вызванной его вспыльчивым и задиристым характером.
После перехода в ЦДТ он познакомился с актрисой Людмилой Гниловой, которая была старше него и, к тому же, замужем за артистом Николаем Кашириным. Но это Александра не остановило. Он днями и ночами дежурил возле дома Людмилы, из-за чего местные сердобольные бабушки даже начали приносить ему одеяла, чтобы он не замёрз. Соловьёв открыто рассказать о своей любви в театре, и не переставал заваливать избранницу подарками. В итоге она не смогла устоять, да к тому же и у её мужа появилась другая.
И в 1975 году влюблённые поженились. Даже после свадьбы актёр не переставал заваливать жену цветами. А когда наступили тяжёлые времена, и на букет не было денег, он выкопал где-то куст дикого шиповника и посадил его дома в ведро.
После перехода в ЦДТ он познакомился с актрисой Людмилой Гниловой, которая была старше него и, к тому же, замужем за артистом Николаем Кашириным. Но это Александра не остановило. Он днями и ночами дежурил возле дома Людмилы, из-за чего местные сердобольные бабушки даже начали приносить ему одеяла, чтобы он не замёрз. Соловьёв открыто рассказать о своей любви в театре, и не переставал заваливать избранницу подарками. В итоге она не смогла устоять, да к тому же и у её мужа появилась другая.
И в 1975 году влюблённые поженились. Даже после свадьбы актёр не переставал заваливать жену цветами. А когда наступили тяжёлые времена, и на букет не было денег, он выкопал где-то куст дикого шиповника и посадил его дома в ведро.
Кроме того, Александр легко нашёл общий язык с дочерью Людмилы, которая даже стала называть его папой. А вскоре у супругов родился их общий сын Михаил (который также продолжил семейную династию: сначала окончил Щукинское училище и работал в Театре Российской Армии, а затем стал режиссёром документального и игрового кино). Узнав о беременности Гниловой, актёр был вне себя от счастья, а после появления малыша взял на себя все обязанности по уходу за ним.
Но и их семейная идиллия продлилась недолго — когда в карьере актёра наступили тяжёлые времена, он пристрастился к алкоголю, мог несколько дней не приходить домой, даже пропускал репетиции.
Но и их семейная идиллия продлилась недолго — когда в карьере актёра наступили тяжёлые времена, он пристрастился к алкоголю, мог несколько дней не приходить домой, даже пропускал репетиции.
А последним пристанищем актёра стал театр «Одеон» под руководством Евгения Радомысленского. Там Соловьёв блестяще играл как комедийные, так и драматические роли, выкладываясь на сцене по полной. Коллеги не переставали хвалить его за мастерство и творческое мышление.
А вот после дебютных ролей Александра в кино последовал длительный перерыв. На экраны он вернулся в фильме-спектакле «День открытых дверей» (реж. Алексей Говорухо, 1975).
И в дальнейшем его фильмография регулярно пополнялась новыми проектами, но играл он преимущественно эпизодических и второстепенных героев.
А вот после дебютных ролей Александра в кино последовал длительный перерыв. На экраны он вернулся в фильме-спектакле «День открытых дверей» (реж. Алексей Говорухо, 1975).
И в дальнейшем его фильмография регулярно пополнялась новыми проектами, но играл он преимущественно эпизодических и второстепенных героев.
Так в 1975 году после кинопроб Соловьёва одобрили на эпизодическую роль в комедийном фильме «Невеста с севера». А в следующем году на экран вышла драма режиссёра Леонида Нечаева «Эквилибрист», где Александр сыграл уже и главного героя — Юрия Осташенко, прообразом которого стал советский цирковой акробат Лев Осинский, который потерял руку во время Великой Отечественной, но смог вернуться на арену и выступать. Фильм этот стал первой большой работой Соловьёва в кино.
Съемки Александр совмещал с работой в театре. Так в 1977 году прошла премьера спектакля «Бей, барабан!», где он сыграл первоклассника Лёньку Казакова, позднее в новой постановке режиссёра Сергея Яшина по «Сказкам» Самуила Маршака «Кошкин дом» получил роль Петуха.
И вскоре на талантливого актёра обратили внимание и другие режиссёры. Он снялся в мелодраме «Люся» (реж. О. Гуммадов, 1977). А спустя 2 года играл уже одновременно в 3-х фильмах: Валерий Михайловский пригласил его на роль Сергея Белова, сотрудника МУРа в детективный фильм «По данным уголовного розыска…». Виктор Титов захотел, чтобы Александр сыграл Адама в его новой 2-серийной картине «Адам женится на Еве» по мотивам пьесы немецкого драматурга Руди Штраля, а 3-ей кинолентой стала экранизация пьесы Александра Островского «Лес», для которой актёру даже пришлось научиться ездить верхом (до этого Соловьёв никогда не сидел в седле, но уже через час съёмок освоился и даже мог запрыгивать на лошадь без стремян).
Всего же с 1981 по 1984 гг. актёр сыграл в 9 фильмах.
Всего же с 1981 по 1984 гг. актёр сыграл в 9 фильмах.
Но наибольшая популярность пришла к Соловьёву после выхода на телеэкраны криминального фильма «Зелёный фургон» по повести Александра Козачинского.
Первоначально её должен был снимать Владимир Высоцкий, но поэт скончался, не успев начать работу. Лишь через 3 года после его смерти за фильм взялся Александр Павловский. Главного героя, милиционера в послереволюционной Одессе, сыграл молодой тогда актёр Дмитрий Харатьян. На роль конокрада-авантюриста Красавчика режиссёр пригласил актёра театра «Ленком» Николая Караченцова. Однако в самый последний момент артист отказался: по приглашению французского модельера Пьера Кардена он уехал с труппой на гастроли в Париж. Срочно потребовалась замена. Тогда-то Павловский и пригласил на роль Соловьёва, которого помнил по фильму «Адам женится на Еве».
Первоначально её должен был снимать Владимир Высоцкий, но поэт скончался, не успев начать работу. Лишь через 3 года после его смерти за фильм взялся Александр Павловский. Главного героя, милиционера в послереволюционной Одессе, сыграл молодой тогда актёр Дмитрий Харатьян. На роль конокрада-авантюриста Красавчика режиссёр пригласил актёра театра «Ленком» Николая Караченцова. Однако в самый последний момент артист отказался: по приглашению французского модельера Пьера Кардена он уехал с труппой на гастроли в Париж. Срочно потребовалась замена. Тогда-то Павловский и пригласил на роль Соловьёва, которого помнил по фильму «Адам женится на Еве».
Вместе с Александром на съёмочной площадке работали Борислав Брондуков, Александр Демьяненко, Регимантас Адомайтис. А его Красавчик надолго оставил след в сердцах зрительниц, которые засыпали киностудию письмами с благодарностями и признаниями.
Кстати, во время съёмок в «Фургоне» Соловьёв и Харатьян решили худеть, а ещё поспорили, что смогут заменить алкоголь (который оба очень любили) томатным соком, и 3 дня актёр пил только его, из-за чего у него развилась аллергия.
Кстати, во время съёмок в «Фургоне» Соловьёв и Харатьян решили худеть, а ещё поспорили, что смогут заменить алкоголь (который оба очень любили) томатным соком, и 3 дня актёр пил только его, из-за чего у него развилась аллергия.
Затем Соловьёв ненадолго вернулся в Норильск, где снялся в фильме Владимира Левина «К своим!»: сыграл воспитанника детдома, который приехал на заработки и стал механизатором. В кадре актёру нужно было управлять комбайном и трактором, и он начал тренироваться. Помочь известному «земляку» вызвались местные жители.
«В деревне, куда прибыли, чуть ли не в каждой избе для любимого актёра — знаменитого Красавчика из «Зелёного фургона» — накрыт стол. В 3 часа ночи слышу шёпот над ухом: «Люсяш, проснись! Я трактор в болоте утопил» (из воспоминаний Л. Гниловой).
Оказалось, что Александр, тренируясь, съехал в кювет. Правда, режиссёр об этом так и не узнал — местные ещё до рассвета помогли артисту вытащить трактор на дорогу, съёмки продолжились.
«В деревне, куда прибыли, чуть ли не в каждой избе для любимого актёра — знаменитого Красавчика из «Зелёного фургона» — накрыт стол. В 3 часа ночи слышу шёпот над ухом: «Люсяш, проснись! Я трактор в болоте утопил» (из воспоминаний Л. Гниловой).
Оказалось, что Александр, тренируясь, съехал в кювет. Правда, режиссёр об этом так и не узнал — местные ещё до рассвета помогли артисту вытащить трактор на дорогу, съёмки продолжились.
А следующей заметной работой Александра стала историческая драма «Борис Годунов» Сергея Бондарчука. Над лентой работали артисты из СССР, Польши, ФРГ и Чехословакии. Годунова мэтр сыграл сам, а Соловьёв воплотил яркий образ Григория Отрепьева, или Лжедмитрия I.
Но вскоре после премьеры карьера актёра начала идти на спад, интересных ролей больше не предлагали. А даже и нечастые киносъёмки стали мешать карьере театральной: Александр пропускал репетиции, и ему стали реже предлагать главные роли. И а 1986 году актёр решил уйти из театра и работать только в кино.
«Он был олицетворением русского характера, такого мужика. Только крайности, золотой середины у Саши не было: если работать, то работать, гулять так гулять, любить так любить» (Эммануил Виторган).
«Он был олицетворением русского характера, такого мужика. Только крайности, золотой середины у Саши не было: если работать, то работать, гулять так гулять, любить так любить» (Эммануил Виторган).
И чтобы что-то поменять, Соловьёв решил попробовать себя в качестве режиссёра. Снял свой первый фильм — комедийную ленту «По Таганке ходят танки», в которой поучаствовали друзья начинающего режиссера: Эммануил Виторган, Владимир Мотыль, Александр Фатюшин. А основную роль исполнил он сам. По сюжету, главный герой сбежал из психиатрической больницы, уверенный в том, что обладает навыками гипноза и может управлять государством.
Картину эту Александр снимал на собственные деньги, ему пришлось рискнуть и взять в банке кредит на большую сумму.
Съёмки закончились в начале августа 1991 года. Вышел фильм 18 августа.
Картину эту Александр снимал на собственные деньги, ему пришлось рискнуть и взять в банке кредит на большую сумму.
Съёмки закончились в начале августа 1991 года. Вышел фильм 18 августа.
«Был большой успех. Картине дали высокую категорию, Саше вручили премию, на которую он тут же купил 17 телевизоров и подарил членам съёмочной группы. После премьеры счастливый ехал по МКАДу на «бэтээре», засыпанном цветами, водители, приветствуя любимого актёра, давили на клаксоны, гаишники отдавали честь. Ни он сам, ни коллеги не сомневались, что картину ждёт хороший прокат» (Л. Гнилова).
А уже 19-го случился путч с ГКЧП, и танки прошлись уже по всей столице. Сам Соловьёв с грустью отмечал, что напророчил это событие. Прокат отменили. Фильм в начале 2000-х гг. всего несколько раз показали по ТВ, и Александр решил больше не пытался работать по ту сторону камеры.
А уже 19-го случился путч с ГКЧП, и танки прошлись уже по всей столице. Сам Соловьёв с грустью отмечал, что напророчил это событие. Прокат отменили. Фильм в начале 2000-х гг. всего несколько раз показали по ТВ, и Александр решил больше не пытался работать по ту сторону камеры.
Он вернулся в кадр, и снялся в фильме «Арбитр» Ивана Охлобыстина. Картина рассказывала о начинающем следователе, которого играл сам режиссёр. Вместе с опытным наставником, майором Владимиром Ивановичем (Ролан Быков), они ловили маньяка по прозвищу Арбитр, которого и сыграл Соловьёв.
Но на дворе были 90-е, предложений сниматься стало всё меньше и меньше. На экраны хлынул поток «шедевров» самого низкого пошиба. Играть всевозможные вариации на тему бандитов и мафиози Александр не хотел, а других ролей и вовсе не было.
А ему нужно было возвращать кредит. Денег не было, в кино не приглашали...
А ему нужно было возвращать кредит. Денег не было, в кино не приглашали...
Соловьёв писал Гниловой о своём душевном состоянии: «Играть ничего я уже не могу, снимать тоже. Помощи от меня нет никому, я ничего не могу, а самое страшное — не хочу. Причин много, объяснять не буду, …ещё и алкоголизм».
Да, у актёра началась «чёрная полоса», и к вспыльчивому характеру добавилось давнее пристрастие к алкоголю. Но вовремя опомнившись, Александр решил лечиться. Друзья помогли ему найти лучших наркологов, но каких-либо ощутимых результатов не последовало.
Да, у актёра началась «чёрная полоса», и к вспыльчивому характеру добавилось давнее пристрастие к алкоголю. Но вовремя опомнившись, Александр решил лечиться. Друзья помогли ему найти лучших наркологов, но каких-либо ощутимых результатов не последовало.
Подвижки начались лишь в конце 1991 года, когда Соловьёв поехал лечиться в один из санаториев Феодосии. В то же время туда попала и актриса Театра на Малой Бронной Ирина Печерникова, с которой Александр был знаком ещё с 1969 года. Она также как и он лечилась от алкоголизма, вызванного проблемами на работе и 2-я неудачными браками. И между «товарищами по несчастью» завязывается роман, Ирина стала его последней любовью.
Некоторое время актёр разрывался между 2-я женщинами, но затем всё-таки решил вернуться к законной жене.
Гнилова поставила Соловьёву условие, что примет его только тогда, когда тот навсегда завяжет с алкоголем. А вот Печерникова не была столь категоричной. Она никак не препятствовала запоям актёра.
Некоторое время актёр разрывался между 2-я женщинами, но затем всё-таки решил вернуться к законной жене.
Гнилова поставила Соловьёву условие, что примет его только тогда, когда тот навсегда завяжет с алкоголем. А вот Печерникова не была столь категоричной. Она никак не препятствовала запоям актёра.
Но переехал Александр к ней только когда сын Михаил стал совершеннолетним. Они поженились в 1997 году, но период их совместной жизни продлился всего 2,5 года.
В 2021 году в интервью программе «Судьба человека» Гнилова рассказала, что легко отпустила супруга к любовнице и даже помогала им финансово. Она хотела, чтобы Соловьёв был счастлив, пусть даже и не с ней.
Последней экранной работой Александра стала криминальная драма «Я сама» Игоря Максимчука. Компанию на площадке ему составили Вера Глаголева, Валерий Гаркалин, Сергей Степанченко. Премьера фильма состоялась в 1993 году.
В 2021 году в интервью программе «Судьба человека» Гнилова рассказала, что легко отпустила супруга к любовнице и даже помогала им финансово. Она хотела, чтобы Соловьёв был счастлив, пусть даже и не с ней.
Последней экранной работой Александра стала криминальная драма «Я сама» Игоря Максимчука. Компанию на площадке ему составили Вера Глаголева, Валерий Гаркалин, Сергей Степанченко. Премьера фильма состоялась в 1993 году.
Также актёр занимается и озвучиванием. Его голос можно услышать в мультсериалах «Приключения медведя Йоги», «Том и Джерри», «Черепашки-ниндзя», «Спиди-гонщик», а также в сериале «Горец».
Вечером 25 декабря 1999 года Александр ушёл на спектакль в театр «Русский дом»…
А поздно ночью 25 декабря 1999 года в 68-е отделение милиции поступил анонимный звонок, сообщивший о неподвижно лежавшем на клумбе человеке. Прибывшие по указанному адресу оперуполномоченный с помощником, обнаружили на снегу неизвестного мужчину с травмой головы. После чего они доставили потерпевшего в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Документов при нём не было, но лицо его показалось сотруднику милиции смутно знакомым.
Неизвестный пролежал в коме неделю, а в первый день 2000 года скончался. Официальной причиной смерти назвали кровоизлияние в мозг. Так никем и не опознанного, его отправили в морг. Однако спустя несколько недель оперуполномоченный вспомнил о найденном мужчине и понял, что он очень похож на актёра из фильма «Зелёный фургон». 21 января милиционер решил связаться с Дмитрием Харатьяном, и пригласить его для опознания, но тот, сославшись на то, что давно не виделся с Соловьёвым, посоветовал обратиться к близким актёра.
А поздно ночью 25 декабря 1999 года в 68-е отделение милиции поступил анонимный звонок, сообщивший о неподвижно лежавшем на клумбе человеке. Прибывшие по указанному адресу оперуполномоченный с помощником, обнаружили на снегу неизвестного мужчину с травмой головы. После чего они доставили потерпевшего в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Документов при нём не было, но лицо его показалось сотруднику милиции смутно знакомым.
Неизвестный пролежал в коме неделю, а в первый день 2000 года скончался. Официальной причиной смерти назвали кровоизлияние в мозг. Так никем и не опознанного, его отправили в морг. Однако спустя несколько недель оперуполномоченный вспомнил о найденном мужчине и понял, что он очень похож на актёра из фильма «Зелёный фургон». 21 января милиционер решил связаться с Дмитрием Харатьяном, и пригласить его для опознания, но тот, сославшись на то, что давно не виделся с Соловьёвым, посоветовал обратиться к близким актёра.
В числе первых на опознание приехала Печерникова, которая подтвердила личность скончавшегося мужчины и приняла решение о его кремации, хотя другие родственники Александра и были против. А в итоге бывшие жёны актёра, без ведома Ирины, забрали урну с прахом Соловьёва и поместили её в закрытый колумбарий Ваганьковского кладбища (секция №58), хотя изначально друзья Александра хотели, чтобы его похоронили на Новодевичьем.
«Вернулась домой 25 декабря — его нет. Я всех обзвонила. Друзья его видели после спектакля на банкете. Поначалу я особо и не переживала. Думала, у друзей. Меня ведь не было, а одиночества он терпеть не мог. Но когда Саша не пришёл на Новый год, мне стало страшно. Почти месяц я его искала. Везде: по всем больницам, моргам. Обзвонила, наверное, тысячу людей. И наконец нашла. В морге. Милиционер один честный оказался. Мне рассказали, что когда он возвращался, поскользнулся, упал и разбил себе лоб. Милиционеры нашли его лежащим на снегу. В морге я была ещё 6-го. Отсмотрела всех, кто прибыл туда без документов. Не нашла его и мысленно перекрестилась. А оказалось, что Саши не стало ещё 1 января...» (из интервью И. Печерниковой).
По словам Гниловой, было 2 свидетельства о смерти актёра: в одном, выданном раньше, было указано, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, во 2-м — что актёр умер от сердечной недостаточности. Актриса считает, что кто-то специально запутывал следы. Печерникова же вообще была уверена, что мужа убили сотрудники милиции в отделении, куда он попал после того как вступил вечером в пьяную перепалку с прохожим на улице.
По словам Гниловой, было 2 свидетельства о смерти актёра: в одном, выданном раньше, было указано, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, во 2-м — что актёр умер от сердечной недостаточности. Актриса считает, что кто-то специально запутывал следы. Печерникова же вообще была уверена, что мужа убили сотрудники милиции в отделении, куда он попал после того как вступил вечером в пьяную перепалку с прохожим на улице.
После смерти фото Александра Ивановича украсили стены ГИТИСа и Театра им. Маяковского.
«Из актёров советского кино быть абсолютно независимым в актёрской профессии удалось только троим: Высоцкому, Далю и Соловьёву» (Владимир Мотыль).
«Из актёров советского кино быть абсолютно независимым в актёрской профессии удалось только троим: Высоцкому, Далю и Соловьёву» (Владимир Мотыль).
Фильмография А. Соловьёва:
«Город первой любви» (1970), «Эквилибрист» (1975), «Невеста с севера» (1975), «Люся» (1977), «Москва. Чистые пруды» (1978), «Дамы приглашают кавалеров» (1980), «По данным уголовного розыска» (1980), «Лес» (1980), «Адам женится на Еве» (1981), «Было у отца три сына» (1981), «На Гранатовых островах» (1981), «Внезапный выброс» (1983), «Зелёный фургон» (1983), «К своим!» (1983), «Борис Годунов» (1986), «Разорванный круг» (1987), «Воскресный день в аду» (1987), «Дорога в ад» (1988), «Шакалы» (1989), «По Таганке ходят танки» (1991), «Гроза над Русью» (1992), «Ребёнок к ноябрю» (1992), «Арбитр» (1992).
Театральные работы:
«Сказки: Терем-теремок» — Петух (С.Я. Маршак по мотивам русских сказок, реж. В. Дудин); «Горя бояться — счастья не видать» — Охотник (С. Маршак, реж. С. Яшин, 1974); «Враги» — Рябцов (М. Горький, реж. В. Кузьмин, 1975); «Емелино счастье» — Емеля (Р. Сеф, В. Новацкий, реж. А. Некрасова, 1975); «Начнём сначала?!» — Миша Андреев (Н. Руднева, реж. С. Яшин, 1975); «В дороге» — Парень в общежитии (В. Розов, реж. С. Яшин, 1976); «Коньки» — ученик 6 кл. Вася Петров (С. Михалков, реж. Л. Эйдлин, 1976); «Кто, если не ты?!» — школьник Олег Егоров (В. Суглобов, реж.: В. Кузьмин, С. Яшин, 1976); «Бей, барабан!» — Лёнька Казаков (С. Ермолинский, А. Хмелик, реж. В. Кузьмин, 1977); «Последняя четверть» — Коля Соловьёв (Н. Воронов, А. Горюнов, реж. С. Розов, 1977); «Кошкин дом» — Петух (С. Маршак, реж. С. Яшин, 1978); «Следствие» — Юра Виноградов (Н. Воронов, реж. С. Розов, 1978); «Три толстяка» — Третий Толстяк (Ю. Олеша, реж. А. Бородин, 1980); «Прости меня» — Миша Ерофеев (В. Астафьев, реж. А. Бородин, 1981); «Алёша» — Фёдор (В.Ежов, Г. Чухрай, реж. А. Бородин, 1985).
Озвучивание:
Отечественные фильмы: «Вам и не снилось...» (1980) — Рома Лавочкин (роль Н. Михайловского).
Зарубежные фильмы: «Новобранцы идут на войну» — Фил (роль Ж. Филипелли, 1975), «Розовые сны» — почтальон Якуб (роль Юрая Нвоты, 1977), «Правосудие для всех» — Джефф МакКаллох (роль Томаса Дж. Уэйтса, 1981), «Хроника объявленной смерти» — Сантьяго Назар (роль Энтони Делона, 1988), «Миссисипи в огне» — заместитель шерифа Клинтон Пелл (роль Б. Дурифа, 1989), «Челюсти-2» — все мужские персонажи (закадровый перевод НТВ, 1996).
Отечественные м/ф: «Пропал Петя-петушок» (1985) — лягушонок, «Седой медведь» (1988) — Иван, «Лев и девять гиен» (1988) — гиена-сын.
Зарубежные м/ф: «Дюймовочка» — принц Королевства Тюльпанов, мотылёк Милкот (дубляж к/с «Союзмультфильм», 1979), «Спиди-гонщик» — Спиди, половина мужских персонажей (дубляж корпорации «Видеофильм» по заказу 2x2, 1993-94), «Том и Джерри в детстве» — Том, Дриппл, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу НТВ, 1994), «Необыкновенная схватка» — Тэцуя, Зуда, половина мужских персонажей (дубляж студии кинопрограмм ТРК «Останкино», 1995), «Черепашки-ниндзя» — Рафаэль, часть мужских персонажей (дубляж по заказу «Екатеринбург-Арт Home Video», 1995-96), «Богатенький Ричи» — Джеки, Доллар, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу «Екатеринбург-АHV», 1996), «Горец» — Квентин МакЛауд, Мэлон, Асклепиос, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу НТВ, 1996), «Маска» — лейтенант Митч Кэлловей, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу «Екатеринбург-АHV», 1996), «Пираты тёмной воды» — Рен, Ниддлер, Конк, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу «Екатеринбург-АHV», 1996), «Hello, Kitty» — Принц, Роберт, Папа Китти, половина мужских персонажей (дубляж студии «Видео-М» по заказу «Екатеринбург-АHV», 1996), «Том и Джерри: Фильм» — Том, адвокат Ликбут, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу «Екатеринбург-АHV», 1996), «Шоу Мишки Йоги» — Бу-Бу, лесничий Смит, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу «Екатеринбург-АHV», 1996).
«Город первой любви» (1970), «Эквилибрист» (1975), «Невеста с севера» (1975), «Люся» (1977), «Москва. Чистые пруды» (1978), «Дамы приглашают кавалеров» (1980), «По данным уголовного розыска» (1980), «Лес» (1980), «Адам женится на Еве» (1981), «Было у отца три сына» (1981), «На Гранатовых островах» (1981), «Внезапный выброс» (1983), «Зелёный фургон» (1983), «К своим!» (1983), «Борис Годунов» (1986), «Разорванный круг» (1987), «Воскресный день в аду» (1987), «Дорога в ад» (1988), «Шакалы» (1989), «По Таганке ходят танки» (1991), «Гроза над Русью» (1992), «Ребёнок к ноябрю» (1992), «Арбитр» (1992).
Театральные работы:
«Сказки: Терем-теремок» — Петух (С.Я. Маршак по мотивам русских сказок, реж. В. Дудин); «Горя бояться — счастья не видать» — Охотник (С. Маршак, реж. С. Яшин, 1974); «Враги» — Рябцов (М. Горький, реж. В. Кузьмин, 1975); «Емелино счастье» — Емеля (Р. Сеф, В. Новацкий, реж. А. Некрасова, 1975); «Начнём сначала?!» — Миша Андреев (Н. Руднева, реж. С. Яшин, 1975); «В дороге» — Парень в общежитии (В. Розов, реж. С. Яшин, 1976); «Коньки» — ученик 6 кл. Вася Петров (С. Михалков, реж. Л. Эйдлин, 1976); «Кто, если не ты?!» — школьник Олег Егоров (В. Суглобов, реж.: В. Кузьмин, С. Яшин, 1976); «Бей, барабан!» — Лёнька Казаков (С. Ермолинский, А. Хмелик, реж. В. Кузьмин, 1977); «Последняя четверть» — Коля Соловьёв (Н. Воронов, А. Горюнов, реж. С. Розов, 1977); «Кошкин дом» — Петух (С. Маршак, реж. С. Яшин, 1978); «Следствие» — Юра Виноградов (Н. Воронов, реж. С. Розов, 1978); «Три толстяка» — Третий Толстяк (Ю. Олеша, реж. А. Бородин, 1980); «Прости меня» — Миша Ерофеев (В. Астафьев, реж. А. Бородин, 1981); «Алёша» — Фёдор (В.Ежов, Г. Чухрай, реж. А. Бородин, 1985).
Озвучивание:
Отечественные фильмы: «Вам и не снилось...» (1980) — Рома Лавочкин (роль Н. Михайловского).
Зарубежные фильмы: «Новобранцы идут на войну» — Фил (роль Ж. Филипелли, 1975), «Розовые сны» — почтальон Якуб (роль Юрая Нвоты, 1977), «Правосудие для всех» — Джефф МакКаллох (роль Томаса Дж. Уэйтса, 1981), «Хроника объявленной смерти» — Сантьяго Назар (роль Энтони Делона, 1988), «Миссисипи в огне» — заместитель шерифа Клинтон Пелл (роль Б. Дурифа, 1989), «Челюсти-2» — все мужские персонажи (закадровый перевод НТВ, 1996).
Отечественные м/ф: «Пропал Петя-петушок» (1985) — лягушонок, «Седой медведь» (1988) — Иван, «Лев и девять гиен» (1988) — гиена-сын.
Зарубежные м/ф: «Дюймовочка» — принц Королевства Тюльпанов, мотылёк Милкот (дубляж к/с «Союзмультфильм», 1979), «Спиди-гонщик» — Спиди, половина мужских персонажей (дубляж корпорации «Видеофильм» по заказу 2x2, 1993-94), «Том и Джерри в детстве» — Том, Дриппл, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу НТВ, 1994), «Необыкновенная схватка» — Тэцуя, Зуда, половина мужских персонажей (дубляж студии кинопрограмм ТРК «Останкино», 1995), «Черепашки-ниндзя» — Рафаэль, часть мужских персонажей (дубляж по заказу «Екатеринбург-Арт Home Video», 1995-96), «Богатенький Ричи» — Джеки, Доллар, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу «Екатеринбург-АHV», 1996), «Горец» — Квентин МакЛауд, Мэлон, Асклепиос, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу НТВ, 1996), «Маска» — лейтенант Митч Кэлловей, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу «Екатеринбург-АHV», 1996), «Пираты тёмной воды» — Рен, Ниддлер, Конк, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу «Екатеринбург-АHV», 1996), «Hello, Kitty» — Принц, Роберт, Папа Китти, половина мужских персонажей (дубляж студии «Видео-М» по заказу «Екатеринбург-АHV», 1996), «Том и Джерри: Фильм» — Том, адвокат Ликбут, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу «Екатеринбург-АHV», 1996), «Шоу Мишки Йоги» — Бу-Бу, лесничий Смит, половина мужских персонажей (дубляж ТО «Радуга» по заказу «Екатеринбург-АHV», 1996).
Источники:
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/4032/bio/
https://24smi.org/celebrity/5028-aleksandr-solovev.html
https://www.culture.ru/persons/5358/aleksandr-solovev
https://germanstar.ru/persony/aleksandr-solovev-i-gnilova.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/4032/bio/
https://24smi.org/celebrity/5028-aleksandr-solovev.html
https://www.culture.ru/persons/5358/aleksandr-solovev
https://germanstar.ru/persony/aleksandr-solovev-i-gnilova.html
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