Если будут поминки и придут люди, то я хочу быть с ними. Я не могу пропустить это

Точно так Рон и поступил: 23 июля он устроил поминки, которые окрестили "праздником жизни". На мероприятие пришли более 350 человек: от родственников до клиентов, с которыми он познакомился во время работы в автомобильном салоне.



Его 44-летняя жена рассказала прессе, что мероприятие удалось на славу. "Были ли мы уставшими и эмоционально истощенными? Разумеется. Но это был просто лучший день", — призналась Ширли Рейдер.



Рон дружил с директором местного похоронного бюро, поэтому легко исполнил свое желание. Друг признался, что за 140 лет существования компании они ни разу не делали ничего подобного, но отказать Рейдеру было невозможно.