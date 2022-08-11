67-летнему Рону Рейдеру из Канады в конце мая диагностировали рак поджелудочной железы. Причем уже в июне оказалось, что он сильно распространился и оперировать бесполезно. Мужчине осталось недолго, но он не отчаялся.
Вместо этого он придумал, как можно хорошенько погулять напоследок. "Если будут поминки и придут люди, то я хочу быть с ними. Я не могу пропустить это", — сказал Рейдер семье. "Это точно мой папа. Он всегда любил отклоняться от проторенной дорожки", — призналась его дочь.
Точно так Рон и поступил: 23 июля он устроил поминки, которые окрестили "праздником жизни". На мероприятие пришли более 350 человек: от родственников до клиентов, с которыми он познакомился во время работы в автомобильном салоне.
Его 44-летняя жена рассказала прессе, что мероприятие удалось на славу. "Были ли мы уставшими и эмоционально истощенными? Разумеется. Но это был просто лучший день", — призналась Ширли Рейдер.
Рон дружил с директором местного похоронного бюро, поэтому легко исполнил свое желание. Друг признался, что за 140 лет существования компании они ни разу не делали ничего подобного, но отказать Рейдеру было невозможно.
29 июля мужчина исполнил последнее желание: с друзьями и семьей отправился на озеро Гурон. Его дочь рассказала, что после этого отец будто понял, что сделал все возможное и можно отправляться на покой.
Рон Рейдер умер 1 августа в своем доме в окружении семьи. Болезнь нарушила привычную жизнь мужчины, но последние дни он сам диктовал ей свои условия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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