Если будут поминки и придут люди, то я хочу быть с ними. Я не могу пропустить это

FISHKINET
140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла диоксиновый ад 140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла... 25 различных фактов об американских фильмах 25 различных фактов об американских фильмах Woman moment: американка засудила родителей за то, что произвели её на свет без разрешения Woman moment: американка засудила родителей за то, что произвели... Как выглядят люди, которые создали известные бренды Как выглядят люди, которые создали известные бренды Эмбер Херд может сняться в порно, чтобы расплатиться по долгам с Джонни Деппом Эмбер Херд может сняться в порно, чтобы расплатиться по долгам с... Исторический «чёрный юмор»: безумные факты, выглядящие как злая шутка Исторический «чёрный юмор»: безумные факты, выглядящие как злая шутка Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по... Мужчина снял необычную прогулку кота Мужчина снял необычную прогулку кота Спуск лодки пошёл не по плану Спуск лодки пошёл не по плану Столичная пенсионерка, насмотревшись телевизора, заявила в полицию на свою украинскую соседку Столичная пенсионерка, насмотревшись телевизора, заявила в полицию... Откуда в «Золотом ключике» взялся Дуремар? Откуда в «Золотом ключике» взялся Дуремар? Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей 7 дурацких ляпов с военной униформой в российских сериалах 7 дурацких ляпов с военной униформой в российских сериалах Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого 10+ неудач и аварий, настолько дорогостоящих, что больно смотреть 10+ неудач и аварий, настолько дорогостоящих, что больно смотреть Архитектурное безумие: отели со всего мира, способные удивить своим креативным дизайном Архитектурное безумие: отели со всего мира, способные удивить... Война и мир неграмотного ирландца, ставшего индийским раджой Война и мир неграмотного ирландца, ставшего индийским раджой 30 катастроф и неудач, которые точно влетели в копеечку 30 катастроф и неудач, которые точно влетели в копеечку
Если будут поминки и придут люди, то я хочу быть с ними. Я не могу пропустить это

Если будут поминки и придут люди, то я хочу быть с ними. Я не могу пропустить это

Автор:
11 августа 2022 15:10
Метки: Рон Рейдер умер   поминки   рейдер   
512
4

67-летнему Рону Рейдеру из Канады в конце мая диагностировали рак поджелудочной железы. Причем уже в июне оказалось, что он сильно распространился и оперировать бесполезно. Мужчине осталось недолго, но он не отчаялся.

Вместо этого он придумал, как можно хорошенько погулять напоследок. "Если будут поминки и придут люди, то я хочу быть с ними. Я не могу пропустить это", — сказал Рейдер семье. "Это точно мой папа. Он всегда любил отклоняться от проторенной дорожки", — призналась его дочь.

×
×

Точно так Рон и поступил: 23 июля он устроил поминки, которые окрестили "праздником жизни". На мероприятие пришли более 350 человек: от родственников до клиентов, с которыми он познакомился во время работы в автомобильном салоне.

Его 44-летняя жена рассказала прессе, что мероприятие удалось на славу. "Были ли мы уставшими и эмоционально истощенными? Разумеется. Но это был просто лучший день", — призналась Ширли Рейдер.

Рон дружил с директором местного похоронного бюро, поэтому легко исполнил свое желание. Друг признался, что за 140 лет существования компании они ни разу не делали ничего подобного, но отказать Рейдеру было невозможно.

29 июля мужчина исполнил последнее желание: с друзьями и семьей отправился на озеро Гурон. Его дочь рассказала, что после этого отец будто понял, что сделал все возможное и можно отправляться на покой.


Рон Рейдер умер 1 августа в своем доме в окружении семьи. Болезнь нарушила привычную жизнь мужчины, но последние дни он сам диктовал ей свои условия.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Рон Рейдер умер   поминки   рейдер   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Иван Иванов 3 часа назад
Если у меня получится провести так последние дни своей жизни, я буду счастлив
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Час назад
Кто-то из этих 350 точно подпортил свою поджелудочную железу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
MatveiVainrub 3 часа назад
В кругу лихих друзей и прекрасных дам , под звуки фанфар и салюта с отличным коньяком в бокале и в голове отправиться в мир иной .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 3 часа назад
Молодец,но праздник был всяко с горчинкой(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
svarog19692007 3 часа назад
Дед молодец !
Это лучший способ попрощаться !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1986480



Другие посты автора
Популярное
В стиле Фишек: промежуточные итоги дачного сезона 2022 года
В стиле Фишек: промежуточные итоги дачного сезона 2022 года
14 бытовых хитростей от смекалистых людей, которые упрощают жизнь
14 бытовых хитростей от смекалистых людей, которые упрощают жизнь
Набирающие популярность
Весёлая дагестанская свадьба: гости измазали тортом жениха и невесту и выбили им стёкла в доме
Весёлая дагестанская свадьба: гости измазали тортом жениха и невесту и выбили им...
Особняк Рутковских после реставрации. Хотелось бы везде такого уровня⁠⁠
Особняк Рутковских после реставрации. Хотелось бы везде такого уровня⁠⁠
140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла диоксиновый ад
140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла диоксиновый ад
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#позитив#в мире#забавно#новости#Ynews#удивительно#комментарии#подборка#домашние животные
#Юмор#прикол#картинки#улыбнуло#сарказм#история#маразм#СССР#интересное#истории
#животные#интересно#люди#факты#сатира#смешно#Еда#познавательно#кот#кино
140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла диоксиновый ад 140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла диоксиновый ад О столовых и... жральнях нельзя без юмора О столовых и... жральнях нельзя без юмора Годовщина после смерти: христианский и дохристианский смысл ритуала Годовщина после смерти: христианский и дохристианский смысл ритуала Если ваши похороны не похожи на эти, даже не пытайтесь меня звать: подборка черного юмора Если ваши похороны не похожи на эти, даже не пытайтесь меня звать: подборка черного юмора В Индии закатили шикарные поминки после смерти быка В Индии закатили шикарные поминки после смерти быка Поминальная еда: почему блины являются обрядовым блюдом? Поминальная еда: почему блины являются обрядовым блюдом?

На что жалуетесь?

Вернуться