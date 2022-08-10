Рецепты классических солянок

Солянка классическая – традиционное блюдо русской кухни, не теряющее своей актуальности. Это невероятно сытный, питательный, густой, наваристый и ароматный суп с богатым насыщенным вкусом, после поедания которого вполне можно обойтись и без второго.
Такую насыщенность солянке придает использование разнообразных мясных и колбасных изделий – за счет этого разнообразия солянка классическая может похвастаться большой вариативностью вкусов. Предлагаем вам совершить гастрономическое путешествие в мир этого удивительного супа и подобрать для себя оптимальное сочетание ингредиентов.
Основой классической солянки служит мясной бульон – чаще всего он готовится из говядины, но также можно взять свинину или курицу. Решающий вкусовой акцент солянке придают мясные и колбасные изделия – это могут быть всевозможные копчености (копченая колбаса, копченые ребрышки, свиной карбонад, буженина, охотничьи колбаски), вареная или копченая ветчина, вареная или сыровяленая колбаса, сосиски, сардельки, отварной язык и многое другое. Чем больше компонентов будет добавлено в солянку, тем вкуснее получится суп. Секрет вкусной солянки – качественные базовые ингредиенты, поэтому выбирайте их тщательно и не пытайтесь сэкономить. Стоит отметить, что особенно выгодно будет приготовить солянку после праздников – оставшиеся мясные и колбасные деликатесы придутся как нельзя кстати. Копчености сначала следует обжарить на сухой сковороде, чтобы вытопить ненужный жир, после чего добавить к ним другие колбасные изделия. Все ингредиенты должны быть нарезаны достаточно мелко и иметь одинаковый размер, чтобы легко помещаться в ложке.
Еще одним неизменным и важным компонентом классической солянки являются солености, которые придают супу характерную пикантность. Помимо традиционных соленых и маринованных огурцов блюдо отлично дополнят оливки, маслины и каперсы. Стоит отметить, что соленые в бочке огурцы предпочтительнее маринованных в банках, так как они отличаются особой кислинкой благодаря процессам брожения. Огурцы должны быть хрустящими, а не мягкими. У крупных огурцов следует обязательно снять грубоватую кожицу. Огурцы обычно измельчаются на крупной терке или нарезаются соломкой, после чего тушатся с луком, томатной пастой и другими ингредиентами. Лучше не добавлять огурцы непосредственно в суп, так как они могут остаться твердоватыми. Что касается оливок, маслин и каперсов, то их следует добавлять исключительно в конце приготовления, иначе они лишатся своего оригинального вкуса. Добиться солености можно и с помощью квашеной капусты, но не стоит перебарщивать, дабы из солянки не получились щи. Придать соленый вкус блюду также помогут огуречный рассол или маринад из оливок и каперсов – их можно добавить в суп или при тушении овощей. Не возбраняется также сдобрить солянку небольшим количеством кваса. В связи с использованием указанных ингредиентов солить блюдо нужно в самом конце, обязательно попробовав при этом суп на вкус, чтобы не пересолить.
Несмотря на то, что рецепты классических солянок не содержат картофеля, при желании вы вполне можете его использовать, чтобы сделать суп еще более сытным. В любом случае, лучший набор ингредиентов для солянки – это тот, который нравится вам и вашей семье. Солянка классическая отличается своей густотой и наваристостью, поэтому для ее для приготовления следует брать примерно на треть меньше воды, чем для обычного супа. Самой подходящей посудой для солянки будет кастрюля с толстым дном и стенками, чтобы суп в ней томился и насыщался яркими вкусовыми оттенками. Солянку рекомендуется есть сразу же после приготовления, дав ей немного настояться, так как повторный разогрев лишает суп его неповторимости. Солянка классическая просто немыслима без своих традиционных дополнений – подавайте ее со сметаной, тонким ломтиком лимона и щедрой порции измельченной зелени и наслаждайтесь восхитительным вкусом!
Солянка классическая
Ингредиенты:
350 г говядины или свинины,
250 г копченой колбасы,
250 г ветчины,
2 сосиски,
2 луковицы,
4 соленых огурца,
1/2 стакана огуречного рассола,
100 г маслин без косточек,
50 г томатной пасты,
50 мл растительного масла,
соль по вкусу,
зелень, сметана и лимон для подачи.
Приготовление:
Мясо поместить в кастрюлю и залить водой (1,5-2 л). Снять пену после закипания и варить до готовности. Мясо достать из бульона, остудить и нарезать соломкой. Разогреть растительное масло в сковороде. Выложить в сковороду нарезанный четвертинками колец лук и жарить до золотистого цвета, около 4-5 минут. Далее добавить нарезанные мелкой соломкой колбасу и ветчину. Жарить в течение 2 минут, помешивая. Затем добавить нарезанные аналогичным образом соленые огурцы, перемешать и жарить еще пару минут. Добавить томатную пасту, влить 100-150 мл воды и тушить под крышкой 15 минут. В кипящий бульон выложить мясо, поджарку, нарезанные кружками сосиски и маслины, слив с них жидкость. Влить огуречный рассол, перемешать и попробовать суп на вкус. Посолить, довести до кипения, накрыть кастрюлю крышкой и убрать плиты. После того, как суп настоится в течение 15 минут, его можно подавать к столу в сопровождении зелени, сметаны и ломтиков лимона.
Солянка классическая с картошкой
Ингредиенты:
700 г говядины или свинины на косточке,
5 картофелин,
1 морковь,
1 луковица,
2 маринованных огурца,
1/2 банки маслин без косточек,
100 г копченой колбасы,
4 сосиски,
1/2 пучка укропа,
2 столовые ложки томатной пасты,
3 столовые ложки растительного масла,
соль по вкусу,
2,5 л воды,
сметана и лимон для подачи.
Приготовление:
Нарезанное крупными кусками мясо выложить в кастрюлю. Влить воду, довести до кипения, убрать пену и варить до готовности (свинине потребуется 40-50 минут, говядине – около 2 часов). Извлечь мясо из бульона и дать остыть, после чего отделить от костей и нарезать кубиками. Бульон процедить, перелить в чистую кастрюлю и поставить на плиту. Картофель очистить, нарезать небольшими кубиками и добавить в бульон, варить 10-12 минут. Разогреть растительное масло в сковороде и обжарить мелко нарезанный лук в течение 3-4 минут, пока он не станет золотистым. Натереть на крупной терке огурцы и морковь. Добавить в сковороду огурцы, морковь и томатную пасту. Перемешать и тушить, помешивая, 5-6 минут. Получившуюся поджарку добавить в бульон и варить 15 минут. Затем добавить мясо, а также нарезанные маленькими кусочками колбасу и сосиски. Варить 5 минут, после чего добавить маслины и варить еще 5 минут. В конце солянку следует посолить по вкусу и добавить измельченный укроп. Дать супу настояться под крышкой 10-15 минут и разлить по тарелкам, положив в каждую ломтик лимона и сметану.
Солянка классическая с колбасой
Ингредиенты:
500 г картофеля,
300 г репчатого лука,
300 г вареной колбасы,
200 г маринованных огурцов,
100 г копченой колбасы,
100 г оливок без косточек,
1 столовая ложка томатной пасты,
1 столовая ложка соли,
растительное масло,
лимон, сметана для подачи,
3,5 л воды.
Приготовление:
Нарезанный крупными кубиками картофель выложить в кастрюлю, залить водой и варить после закипания 15 минут. Пока картофель варится, разогреть растительное масло в сковороде и обжарить нарезанный небольшими кубиками лук в течение 3-4 минут. Затем добавить нарезанную кубиками колбасу (оба вида) и жарить около 5 минут, помешивая. Добавить томатную пасту, перемешать и готовить на медленном огне еще 5-7 минут. Когда картофель будет готов, добавить к нему поджарку вместе с нарезанными небольшими кубиками огурцами и нарезанными колечками оливками. Довести до кипения и варить 2-3 минуты. Посолить и дать солянке настояться под крышкой 10-15 минут. Подавать суп со сметаной и ломтиком лимона.
Солянка классическая с капустой
Ингредиенты:
1/2 курицы,
250 г белокочанной капусты,
150 г буженины,
150 г сосисок,
3 картофелины,
3 маринованных огурца,
1 луковица,
2 столовые ложки томатной пасты,
1 пучок зелени,
соль и молотый черный перец по вкусу,
растительное масло,
2 л воды.
Приготовление:
Отварить курицу до готовности, в течение 40 минут. Извлечь курицу из бульона, дать остыть и разобрать мясо на волокна. Добавить в кипящий бульон нарезанный кубиками картофель и варить 5 минут. Затем добавить нашинкованную капусту и варить еще 5 минут. Мелко нарезанный лук обжарить до золотистого цвета в сковороде на растительном масле и тоже добавить в суп. В той же сковороде обжарить тертые на крупной терке огурцы с томатной пастой в течение 5-7 минут. Добавить огурцы в суп вместе с нарезанными сосисками и бужениной, а также курицей. Варить еще 5 минут. Посолить и поперчить по вкусу. Посыпать суп измельченной зеленью и подать к столу.
Солянка классическая с курицей
Ингредиенты:
350-400 г куриной грудки,
200 г вареной колбасы или сосисок,
100 г копченой колбасы,
150 г оливок без косточек,
1 луковица,
2 маринованных огурца,
2 столовые ложки томатной пасты,
1/2 пучка зелени,
5-7 горошин душистого перца,
2-3 лавровых листа,
2 столовые ложки огуречного рассола,
соль и молотый черный перец по вкусу,
растительное масло,
1,5 л воды,
лимон для подачи.
Приготовление:
Куриную грудку выложить в кастрюлю, залить водой и отварить до готовности (25-30 минут). Курицу остудить и нарезать кубиками. Обжарить нарезанную соломкой копченую колбасу на сухой сковороде в течение 1-2 минут. Затем добавить нарезанную соломкой вареную колбасу (или сосиски) и жарить еще 1-2 минуты. Переложить колбасу в миску. Добавить в сковороду немного растительного масла и обжарить нарезанный полукольцами лук в течение 1-2 минут. Затем добавить нарезанные кубиками огурцы, огуречный рассол и томатную пасту. Перемешать и тушить 2-3 минуты. В кипящий куриный бульон выложить курицу, колбасу и поджарку. Посолить и поперчить по вкусу. Варить 5-7 минут. В конце добавить нарезанные колечками оливки. Готовый суп разлить по тарелкам, украсив ломтиком лимона и измельченной зеленью.
Солянка классическая с говядиной
Ингредиенты:
1,2 кг говядины на кости,
500 г картофеля,
100 г вареной колбасы,
100 г копченой колбасы,
100 г сосисок,
100 г маслин или оливок без косточек,
4 маринованных огурца,
1 луковица,
3 столовые ложки растительного масла,
2 столовые ложки томатной пасты,
соль и молотый черный перец по вкусу,
3 л воды,
Подача:
100 г сметаны,
1/2 пучка петрушки,
1 лимон.
Приготовление:
Мясо выложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения и снять пену. Варить до готовности (около 2 часов). Остывшее мясо отделить от кости и нарезать небольшими кусочками вместе с колбасой и сосисками. Разогреть растительное масло в сковороде. Добавить нарезанный кубиками лук и нарезанные кружочками маслины (или оливки) и кубиками огурцы. Жарить 3-4 минуты, после чего добавить томатную пасту и половник говяжьего бульона. Перемешать и тушить около 5 минут, до загустения. Говяжий бульон довести до кипения и добавить нарезанный кубиками картофель. Варить 15 минут, после чего добавить поджарку, мясо и колбасные изделия. Варить еще 15 минут на медленном огне. В конце посолить и поперчить по вкусу. Дать супу настояться под крышкой 15-20 минут, а затем разлить по тарелкам и подать с ломтиком лимона, сметаной и измельченной петрушкой.
Как видите, рецепты классических солянок очень простые. Главное в этом деле – использование свежих качественных продуктов, немного терпения и чуточку любви. Ваши близкие останутся довольны! Приятного аппетита!
Источник:
АНТИФИШКИ
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