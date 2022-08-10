Рецепты классических солянок

Основой классической солянки служит мясной бульон – чаще всего он готовится из говядины, но также можно взять свинину или курицу. Решающий вкусовой акцент солянке придают мясные и колбасные изделия – это могут быть всевозможные копчености (копченая колбаса, копченые ребрышки, свиной карбонад, буженина, охотничьи колбаски), вареная или копченая ветчина, вареная или сыровяленая колбаса, сосиски, сардельки, отварной язык и многое другое. Чем больше компонентов будет добавлено в солянку, тем вкуснее получится суп. Секрет вкусной солянки – качественные базовые ингредиенты, поэтому выбирайте их тщательно и не пытайтесь сэкономить. Стоит отметить, что особенно выгодно будет приготовить солянку после праздников – оставшиеся мясные и колбасные деликатесы придутся как нельзя кстати. Копчености сначала следует обжарить на сухой сковороде, чтобы вытопить ненужный жир, после чего добавить к ним другие колбасные изделия. Все ингредиенты должны быть нарезаны достаточно мелко и иметь одинаковый размер, чтобы легко помещаться в ложке.

Еще одним неизменным и важным компонентом классической солянки являются солености, которые придают супу характерную пикантность. Помимо традиционных соленых и маринованных огурцов блюдо отлично дополнят оливки, маслины и каперсы. Стоит отметить, что соленые в бочке огурцы предпочтительнее маринованных в банках, так как они отличаются особой кислинкой благодаря процессам брожения. Огурцы должны быть хрустящими, а не мягкими. У крупных огурцов следует обязательно снять грубоватую кожицу. Огурцы обычно измельчаются на крупной терке или нарезаются соломкой, после чего тушатся с луком, томатной пастой и другими ингредиентами. Лучше не добавлять огурцы непосредственно в суп, так как они могут остаться твердоватыми. Что касается оливок, маслин и каперсов, то их следует добавлять исключительно в конце приготовления, иначе они лишатся своего оригинального вкуса. Добиться солености можно и с помощью квашеной капусты, но не стоит перебарщивать, дабы из солянки не получились щи. Придать соленый вкус блюду также помогут огуречный рассол или маринад из оливок и каперсов – их можно добавить в суп или при тушении овощей. Не возбраняется также сдобрить солянку небольшим количеством кваса. В связи с использованием указанных ингредиентов солить блюдо нужно в самом конце, обязательно попробовав при этом суп на вкус, чтобы не пересолить.