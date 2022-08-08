Йожика картинки. Выпуск 180

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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.
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В американском городе Берлингтон, штат Вермонт, овчарка, ослепшая на оба глаза, обрела поводыря в лице кошки.
В 2019 году 28-летняя Робин Вагнер завела собаку — метиса немецкой овчарки по кличке Блейз. Проверка у ветеринара показала, что у пса проблемы со зрением.
Ветеринар диагностировал у Блейза слепоту на один глаз и предупредил, что зрение продолжит ухудшаться. Вскоре собака полностью ослепла, а через два месяца ей удалили правый глаз. После этого она стала очень беспокойной и неуверенной в себе.
На помощь Блейзу пришла кошка по кличке Сатин, которая жила у Вагнер. По словам девушки, после того, как кошка мяукает, собака останавливается и меняет направление движения. Таким образом кошка помогает ей ориентироваться в пространстве.
«Кошка и собака любят спать с нами в постели. Раньше, когда Блейз запрыгивала на кровать, Сатин выбегала из комнаты, чтобы собака не наступила на нее. Но со временем мы заметили, что Сатин остается на месте и громко мяукает, чтобы собака поняла, что нужно остановиться и обойти ее», — рассказала Вагнер.
В 2019 году 28-летняя Робин Вагнер завела собаку — метиса немецкой овчарки по кличке Блейз. Проверка у ветеринара показала, что у пса проблемы со зрением.
Ветеринар диагностировал у Блейза слепоту на один глаз и предупредил, что зрение продолжит ухудшаться. Вскоре собака полностью ослепла, а через два месяца ей удалили правый глаз. После этого она стала очень беспокойной и неуверенной в себе.
На помощь Блейзу пришла кошка по кличке Сатин, которая жила у Вагнер. По словам девушки, после того, как кошка мяукает, собака останавливается и меняет направление движения. Таким образом кошка помогает ей ориентироваться в пространстве.
«Кошка и собака любят спать с нами в постели. Раньше, когда Блейз запрыгивала на кровать, Сатин выбегала из комнаты, чтобы собака не наступила на нее. Но со временем мы заметили, что Сатин остается на месте и громко мяукает, чтобы собака поняла, что нужно остановиться и обойти ее», — рассказала Вагнер.
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...в продолжение вчерашней темы
«Съезд победителей» 1934 года.
Все делегаты получили по сувенирной лампе с ликом вождя.
Все делегаты получили по сувенирной лампе с ликом вождя.
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Завтра пойду как сегодня: джинсы, рубашка, кроссовки.