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Визажист превращает невест в принцесс

Визажист превращает невест в принцесс

Автор:
05 августа 2022 18:03
Сообщество : Искусство
Метки: Арбер Битыки   визаж   визажист   искусство   красиво   макияж   невесты   свадебный макияж   
1711
24
Хороший макияж требует твердой руки, творчества и опыта профессионального художника. Арбер Битыки из Косово — один из лучших специалистов в этой области. Особенно удается ему свадебный макияж. Мастери его команда помогают каждой клиентке почувствовать себя особенной, принцессой, достойной долгой и счастливой семейной жизни. Фотографии "до" и "после" - доказательство мастерства кудесника макияжа.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Арбер Битыки   визаж   визажист   искусство   красиво   макияж   невесты   свадебный макияж   
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35  комментариев
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18k
Аня 17 часов назад
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2k
zloikrot 15 минут назад
"это обман! не то подсовывают!! моя интереснее была!!!" (м. зощенко, свадебный переполох)
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362
Ame onna 19 минут назад
Куда нам...(((
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8k
alex9845 Полчаса назад
Меня удивляет то что молодые девушки такие тусклые,с плохой кожей,мешками под глазами,выцвевшими глазами-губами.То есть без хорошего грима даже 25 летние девушки выглядят очень плохо.Так почему мы,парни, такие красавчики даже в 30 без шпаклёвки?
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1k
Сергей 54 минуты назад
Все "как под копирку" из инкубатора.
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7k
Дети откопали осла 4 часа назад
Ну да , женишься на принцессе , а с утра - вот ...
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362
Ame onna Дети откопали осла 18 минут назад
Поэтому знакомиться ходи в бассейн. Там уж с вероятностью сто процентов.
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2k
.357 magnum 7 часов назад
Эти "принцессы" скорее на порноактрис похожи
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362
Ame onna .357 magnum 18 минут назад
Почему?
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4k
Нечаинка 12 часов назад
Были разные со своими изюминками, стали одинаковыми куклами. Фу.
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4k
kleyman 12 часов назад
Как обычно, вещи пытаются продать сами себя. Обманывая всех вокруг.
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17k
Олег 16 часов назад
А потом про мужа будут говорить- видели, дескать, вчера на свадьбе его жену - красавица, а он, ска, сегодня уже с какой то жабой! Дожились!
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141
Conser pov 16 часов назад
Какая мерзость. Размалеванные пластмассовые манекены.

Нормальный профессиональный макияж - это который сложно заметить, кажется, как будто нет никакого макияжа. А это - "валиком красил дизайнер Ахмет". Бездарно, безбожно и отвратительно.
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174
Olldd 17 часов назад
Что в "Золушке" про тыкву говорили?
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−26
Andrey 17 часов назад
мда уж ! у меня жена визажист ,а тут перебор со шпаклевкой !
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362
Ame onna Andrey 15 минут назад
Тогда вероятно, мужчина,Вы должны знать,что такое "тяжёлый" или "жёсткий контуринг"? Это скорее всего для съёмок в свадебном журнале мейк.
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6k
М С 18 часов назад
Однообразно.
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−14
Юра 18 часов назад
Мне одному показалось, что справа снимки одной и той же бабы, но в разных нарядах?
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16k
Поручик 18 часов назад
Но ведь будет же УТРО!
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284
Uganda Поручик 17 часов назад
Это уже утро. Жертва крепко увязла в тисках вагины
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2k
Артур Будкин 18 часов назад
а спонсор рубрики

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2k
Трям 18 часов назад
Какие же они страшные! (которые справа)
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6k
Shtoppi 18 часов назад
Странно как-то? Обычно грим слоями до свадьбы накладывают, чтобы замуж брали, а не наоборот.
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128k
ЮрГен 18 часов назад
Это ещё раз доказывает, что прежде чем тащить в постель... Надо отправлять бабу в ванную часа на два. А то утром кондратий может хватануть со страху
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141
Conser pov ЮрГен 16 часов назад
С такими шпаклеванными мымрами (которые справа) кондратий не хватит, не?
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362
Ame onna Alex 13 минут назад
О. БотОкс. Потому что ботулина тОксин.
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362
Ame onna Conser pov 12 минут назад
Нет. Это мейк видимо специальный, скорее всего даже грим для съёмок в свадебном журнале. Реклама. Это актрисы,а не настоящие невесты.
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269
Тоша 18 часов назад
Не дай боже, к такому, прости господи, визажисту попасть. Косметика конечно творит чудеса, но это что то за гранью добра и зла.
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