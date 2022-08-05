Визажист превращает невест в принцесс

Хороший макияж требует твердой руки, творчества и опыта профессионального художника. Арбер Битыки из Косово — один из лучших специалистов в этой области. Особенно удается ему свадебный макияж. Мастери его команда помогают каждой клиентке почувствовать себя особенной, принцессой, достойной долгой и счастливой семейной жизни. Фотографии "до" и "после" - доказательство мастерства кудесника макияжа.

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