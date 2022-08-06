FISHKINET
Сообщество Юмор 15348 постов • 2928 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Карлсон бы оценил: подборка по-настоящему странных крыш

Карлсон бы оценил: подборка по-настоящему странных крыш

Автор:
06 августа 2022 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: дом   дома   кровля   крыша   крыши   строения   фасад   
740
17
Бассейны, сады, баннеры... что только не найдёшь на крышах домов! В Сербии вместо черепицы старые шины, лёгкая парейдолия из Германии и... впрочем, смотрите сами!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: дом   дома   кровля   крыша   крыши   строения   фасад   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
heta 16 минут назад
Как по мне весьма неплохой вариант! Ветром не сдует, от осадков защищает отлично, себестоимость околонулевая, даже сход снега не будет происходить, скорее всего. Возня только с креплением, но думаю, рукастые мужики придумают простую и надежную технологию. По сроку службы - тоже не особо уступает традиционным аналогам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр 6 минут назад
не то чтобы крыша очень странная, но запоминающаяся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116242



Другие посты автора
Популярное в сообществах
35 необычных находок, которые люди сделали во время ремонта
35 необычных находок, которые люди сделали во время ремонта
30 занятных фото и фактов для любителей географии
30 занятных фото и фактов для любителей географии
Набирающие популярность в сообществах
Кто он единственный советский генерал, который застрелился 22 июня 1941 года
Кто он единственный советский генерал, который застрелился 22 июня 1941 года
Аренда авто в Европе или путешествие на собственном автомобиле
Аренда авто в Европе или путешествие на собственном автомобиле
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#забавно#автомобили#сарказм#история#удивительно#красота#подборка
#Юмор#прикол#картинки#факты#кино#США#сатира#Россия#истории#интересное
#интересно#в мире#дтп#аварии#позитив#автомир#авто аварии#Москва#комментарии#девушки
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Почему в Скандинавии сажают траву на крыши домов? Почему в Скандинавии сажают траву на крыши домов? В Австралии продают дом-пузырь - хозяин 7 лет строил его своими руками В Австралии продают дом-пузырь - хозяин 7 лет строил его своими руками Почему крыши китайских традиционных зданий загнуты вверх? Почему крыши китайских традиционных зданий загнуты вверх? Архитектору дали разгуляться Архитектору дали разгуляться Мужчина с ребёнком чудом увернулись от летящего листа металла Мужчина с ребёнком чудом увернулись от летящего листа металла

На что жалуетесь?

Вернуться