Карлсон бы оценил: подборка по-настоящему странных крыш

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Бассейны, сады, баннеры... что только не найдёшь на крышах домов! В Сербии вместо черепицы старые шины, лёгкая парейдолия из Германии и... впрочем, смотрите сами!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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