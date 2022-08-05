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Фото из прошлого. "Вия Артмане"

Фото из прошлого. "Вия Артмане"

Автор:
05 августа 2022 14:27
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Артмане   СССР   история   кино   люди   фильм   фото   фотографии   
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Лучшая актриса 1964 года по опросу журнала "Советский экран" за фильм "Родная кровь".

Фотографии актрисы разных лет.

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Метки: Артмане   СССР   история   кино   люди   фильм   фото   фотографии   
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2  комментария
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128
Dzenis 23 минуты назад
Одна из немногих моих землячек, которая до самого конца оставалась Человеком. Не кривлялась в угоду новым веяниям и не плевала в советское прошлое, не перекрашивалась, в нацистских русофобских и прочих аналогичных оргиях не участвовала. Достойна искреннего уважения.
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Corvus Corax 37 минут назад
Великая актриса. Тот же "Театр"...
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