Фото из прошлого. "Вия Артмане"

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Лучшая актриса 1964 года по опросу журнала "Советский экран" за фильм "Родная кровь".
Фотографии актрисы разных лет.
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3.
Артмане В.Ф. в роли Настасьи Филипповны. "Идиот". Латвия, Рига. Латвийский театр им. Я. Райниса 1969 г.
4.
Артмане В.Ф. в роли Кирьяновой. "Снимается кино..." Латвия, Рига. Государственный художественный академический театр им. Райниса 1966 г.
8.
Артмане Вия (Ализа Фрицевна), заслуженная артистка Латвийской ССР, в роли Джульетты в спектакле по пьесе У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 1962 г.
12.
Димитерс А. в роли Курта Сея, Артмане В.Ф. в роли мадам Альты, Лагздиньш Я.Я. в роли Раймонда. "В какую гавань". 1971 г.
14.
Группа кинематографистов, делегатов Третьего съезда Союза кинематографистов СССР в Георгиевском зале Московского Кремля, в том числе актриса Вия Артмане, актер Кирилл Лавров, писатели Константин Симонов и Чингиз Айтматов. 1976 г.
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