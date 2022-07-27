Фото из прошлого. "Ударница труда"

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Фотографии ударниц коммунистического труда.
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3.
Решетникова Надежда Николаевна - ткачиха третьей фабрики Камышинского хлопчатобумажного комбината, ударница 9-ой пятилетки. 1975 г.
4.
Завод «МиассЭлектроАппарат». Сафина С.З. - слесарь-сборщик, ударница коммунистического труда, трудится отлично. 1977 г.
6.
Евдокимова В. М. - ударница коммунистического труда, кандидат в депутаты городского Совета - обмотчица на заводе автозапчастей в городе Петровске Саратовской области.
9.
Половинкина Катя - ударница ком. труда, сушильщица прядильно-отделочного цеха Рязанского комбината искусственного волокна. 1962 г.
10.
Валентина Белова, ударница коммуниститеского труда швейной фабрики № 5 позирует художнику Борису Шагину в студии. 1960 г.
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