FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1039 постов • 221 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи 
Фото из прошлого. "Ударница труда"

Фото из прошлого. "Ударница труда"

Автор:
27 июля 2022 14:39
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: СССР   завод   история   люди   труд   ударница   фото   фотографии   
332
16

Фотографии ударниц коммунистического труда.

×
×

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: СССР   завод   история   люди   труд   ударница   фото   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Седой 3 часа назад
Пришел я после армии в 76 году и на праздновании 7 Ноября (был такой праздник) познакомился я с одной ударницей с Камвольного комбината...Ребята она ударница не только на работе, я еле домой ушел, хотя был молод и полон сил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
26k
Ваня 2 часа назад
простые и открытые лица...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Фото из прошлого
Разные интересные фото из прошлого
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1078



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как выглядит неудача: фотографии неприятных ситуаций, которые могут случиться с каждым
Как выглядит неудача: фотографии неприятных ситуаций, которые могут случиться с каждым
Кто проживает на дне океана? 35 фото из морских глубин
Кто проживает на дне океана? 35 фото из морских глубин
События на Украине 26- 27 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Самая красивая девушка страны: новой "Мисс Россия" стала модель из Санкт-Петербурга
Самая красивая девушка страны: новой "Мисс Россия" стала модель из Санкт-Петербурга
13 историй о том, как создавались названия известных рок-групп
13 историй о том, как создавались названия известных рок-групп
Что для вас «чувство дома»?
Что для вас «чувство дома»?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Популярные теги
#фото#факты#картинки#история#интересное#автомир#фильм#Приколы#Россия#дикая природа
#Юмор#животные#фотографии#кино#автомобили#Разное#роль#сарказм#актеры#забавно
#прикол#интересно#подборка#люди#комментарии#в мире#дикие животные#СССР#аварии#знаменитости
Случай с Олегом. Смотреть со звуком! Случай с Олегом. Смотреть со звуком! Винтажные кадры знаменитостей с кошками Винтажные кадры знаменитостей с кошками Пёс-терапевт спасает хозяйку от приступов, и путешествует по миру Пёс-терапевт спасает хозяйку от приступов, и путешествует по миру В Англии мужчина напал на соседей с мечом В Англии мужчина напал на соседей с мечом 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" Атмосферные фото СССР 70-х Атмосферные фото СССР 70-х

На что жалуетесь?

Вернуться