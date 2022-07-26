FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6318 постов • 863 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Что сейчас со скопинским маньяком

Что сейчас со скопинским маньяком

Автор:
26 июля 2022 17:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Скопинский маньяк   жить в россии   новости   правосудие   психиатрия   
864
4
Виктора Мохова, который похитил и четыре года держал в подвале двух несовершеннолетних девочек, после поимки был отправлен в колонию строгого режима.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   Скопинский маньяк   жить в россии   новости   правосудие   психиатрия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
antonium 4 часа назад
Я вот не понимаю смысл жизни этой мрази? Зачем это существо каждое утро просыпается? 72 года, подумай о душе уже, а не о несовершеннолетних девочках, животное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Allmaster 48 минут назад
Если вина доказана, и точно доказана, зачем это говно жило на наши налоги???
Вот здорово, когда слышу, что такой то там рецидивист, с 5 ходками, засандален на 10 лет строгача. Т. Е с моих отчислений в бюджет ему толика перепадет в течении 10 лет. Вот уж, гуманность...
И ведь выйдет, и опять за свое...
А мы, корми если что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Misanthrop Час назад
То есть, это чудовище насиловало в течение 4-х (!!!) лет двух девушек и его оставили в живых?! Почему следователь его не отправил в камеру к чуркам, рассказав, что он творил?! Если уж наш суд "самый гуманный в мире", то и действовать нужно так, как подсказывает совесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Андрей Л Час назад
А теперь можно и ляпнуть лишнее и такой же срок получить. В инетресное время живем. Опять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ss 2 часа назад
К вопросу "ну ему теперь на зоне!..."
Как видим, нихрена ему на зоне не сделали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
Александр Шевченко 3 часа назад
Вот веть тварь до 72 дожила на казённых харчах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
tutu 3 часа назад
какой мерзотный тип, прям отталкивает от себя, все дело в том что у нас не практикуется физиогномика в органах, а надо бы практиковать, очень интересная наука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
852
MPEG-8 4 часа назад
Странно, что живой остался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28447



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сильнейшие чёрно-белые снимки, которые очень точно передают дух своего времени
Сильнейшие чёрно-белые снимки, которые очень точно передают дух своего времени
Немного о космосе
Немного о космосе
События на Украине 26- 27 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Отечественное приложение ЯRUS запустило салют у Лахты
Отечественное приложение ЯRUS запустило салют у Лахты
Советский электрик Яков Циперович, который перестал стареть
Советский электрик Яков Циперович, который перестал стареть
Случай с Олегом. Смотреть со звуком!
Случай с Олегом. Смотреть со звуком!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ооо даа!

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#люди#автомобили#автомир#Разное#забавно#аварии#искусство
#Юмор#животные#картинки#Приколы#СССР#интересное#Россия#познавательно#дикая природа#Китай
#прикол#факты#кино#подборка#фотографии#дикие животные#в мире#фильм#дтп#комментарии
Случай с Олегом. Смотреть со звуком! Случай с Олегом. Смотреть со звуком! Ностальгическая новость: в Госдуме предложили продавать молоко в бидонах Ностальгическая новость: в Госдуме предложили продавать молоко в бидонах На Авито выставили на продажу церковь На Авито выставили на продажу церковь Пьяный полицейский сбил насмерть двух девочек-подростков Пьяный полицейский сбил насмерть двух девочек-подростков Аналитик предложил перенести столицу России в Сибирь Аналитик предложил перенести столицу России в Сибирь Социальный портрет российского преступника Социальный портрет российского преступника

На что жалуетесь?

Вернуться