Что сейчас со скопинским маньяком

Скопинский маньяк получил 17 лет и чудом спасшимся из его рук девочкам казалось, что этот срок очень большой. Но В 2021 году Мохов вышел на свободу и мгновенно начал хождение по разным интервью, где откровенно рассказывал о своих планах и что он не чувствует за собой вину.