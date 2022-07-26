Что сейчас со скопинским маньяком

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Виктора Мохова, который похитил и четыре года держал в подвале двух несовершеннолетних девочек, после поимки был отправлен в колонию строгого режима.
Скопинский маньяк получил 17 лет и чудом спасшимся из его рук девочкам казалось, что этот срок очень большой. Но В 2021 году Мохов вышел на свободу и мгновенно начал хождение по разным интервью, где откровенно рассказывал о своих планах и что он не чувствует за собой вину.
"Катя там жила, но не рожала, а Лена рожала. Сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена - нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею" - говорил Мохов.
За 72-летним Моховым установлен административный надзор.
За 72-летним Моховым установлен административный надзор.
Ему нельзя покидать дом по ночам, никаких мероприятий и отъездов из Скопинского района без разрешения правоохранительных органов.
Сегодня было удовлетворено ходатайство об ужесточении надзора. Только теперь Мохову запретили приближаться больше чем на 100 метров к детским учреждениям: школы, сады, больницы и поликлиники.
Сегодня было удовлетворено ходатайство об ужесточении надзора. Только теперь Мохову запретили приближаться больше чем на 100 метров к детским учреждениям: школы, сады, больницы и поликлиники.
Ранее суд запретил Виктору Мохову разговаривать со СМИ, посещать места общественного питания, в которых продаётся алкоголь. Надзор за маньяком будет осуществляться только на протяжении шести лет (есть шанс, что не доживёт, конечно). Жертвы Мохова находятся в постоянном ужасе от перспективы когда-нибудь встретиться со своим мучителем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот здорово, когда слышу, что такой то там рецидивист, с 5 ходками, засандален на 10 лет строгача. Т. Е с моих отчислений в бюджет ему толика перепадет в течении 10 лет. Вот уж, гуманность...
И ведь выйдет, и опять за свое...
А мы, корми если что.
Как видим, нихрена ему на зоне не сделали.