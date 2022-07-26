Город у моря. Музей СССР

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Таганрог. Музей СССР. Текст -( "underwood")- "Очень хочется в Советский Союз". У кого то возникнут негативные эмоции, у кого то- непонимание, а кто то вспомнит и улыбнется. Фото мои. Июль 2022г. Хорошего настроения!
В старой коробке из-под конфет Жили-были герои мультфильмов. Волк, например, из «Ну, погоди», Он мне кричал «Не уходи!»
В телевизоре на чердаке Жили-были недетские страсти. Ёжик в тумане на грани весны, Семнадцать мгновений шпионской напасти.
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В старой коробке из-под конфет Жили-были молочные зубы. Хмурые будни холодной войны И синяя юбочка девочки Любы.
Очень хочется в Советский Союз! Очень хочется снова и снова. Очень хочется в Советский Союз, Шепнуть Чебурашке на ухо два слова, Опять и опять очень хочется, ать, улететь на МИГ-25.
Очень хочется в Советский Союз, Атомный, страшный, большой, коварный. Опять и опять очень хочется, ать, улететь на МИГ-25.
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Какой-то маниакальный рефрен. Судя по "Шепнуть Чебурашке на ухо два слова" (с), автору просто хочется обратно в свой препубертатный период. А после посещения палеонтологического музея не захочется в мезозой?