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Город у моря. Музей СССР

Город у моря. Музей СССР

Автор:
26 июля 2022 07:52
Сообщество : Авторские посты
Метки: СССР   музеи   таганрог   
416
9

Таганрог. Музей СССР. Текст -( "underwood")- "Очень хочется в Советский Союз". У кого то возникнут негативные эмоции, у кого то- непонимание, а кто то вспомнит и улыбнется. Фото мои. Июль 2022г. Хорошего настроения!

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Метки: СССР   музеи   таганрог   
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9  комментариев
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5k
yahaomsk 2 часа назад
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Ваня 2 часа назад
все предметы знакомы, все помню...
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−38
Thomsen 2 часа назад
<Очень хочется в Советский Союз! >

Какой-то маниакальный рефрен. Судя по "Шепнуть Чебурашке на ухо два слова" (с), автору просто хочется обратно в свой препубертатный период. А после посещения палеонтологического музея не захочется в мезозой?
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Ивлар 2 часа назад
Неплохо бы и адрес уазать музея. А то я кореной таганрожец, а о таком музее у нас не слышал
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8k
krivsan 2 часа назад
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Алексей 3 часа назад
Был в Таганроге,постоял на берегу,подышал солененьким и обратно в Уфу уехал Все на этом)
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Енот Полиграфович
енот-полоскун))))
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