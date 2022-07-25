Женщина в Петербурге целенаправленно пыталась переехать двух собак

В итоге все отделались легким испугом.
23 июля на владельца двух чихуахуа чуть не совершил наезд легковой автомобиль. Хозяин буквально в последние секунды вытащил одну из собак из-под колес.
Изданию «Фонтанка» удалось выяснить, кто сидел за рулем и чем провинились собаки перед агрессивным водителем.
Как оказалось, автомобилем Renault управляла молодая женщина. Она не стала ждать, пока хозяин собак пропустит ее и стала нажимать на клаксон.
Учитывая, что действие происходило на Московской набережной Петербурга, мужчина обратился к водителю, объяснив, что они находятся на тротуаре, но женщина начала кричать и угрожать пешеходу и его животным. Хозяин собак в ответ ударил по боковому зеркалу.
Дама отреагировала моментально, развернула автомобиль и понеслась на мужчину с чихуахуа, намереваясь их сбить.
Как отметил хозяин животных, от печальной участи его и собак спас поребрик, который стал непреодолимым препятствием для Renault.
Один из чихуахуа не был пристегнут поводком и от страха сбежал, но по итогу был найден в течение 15 минут под мусорным баком.
В данный момент мужчина обратился в полицию, но сомневается, что водителя смогут найти.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Очень надеюсь, что тварину найдут.
2. Кто там "мужчина"?
3. И какой это, нахрен, "поребрик"?
Тот, кто на автомобиле оказался на тротуаре - тот и не прав.
А ещё хорошо видно, что она и на мужика наехать пыталась.
Три буквы и три цифры не запомнил???