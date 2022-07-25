Женщина в Петербурге целенаправленно пыталась переехать двух собак

23 июля на владельца двух чихуахуа чуть не совершил наезд легковой автомобиль. Хозяин буквально в последние секунды вытащил одну из собак из-под колес.



Изданию «Фонтанка» удалось выяснить, кто сидел за рулем и чем провинились собаки перед агрессивным водителем.



Как оказалось, автомобилем Renault управляла молодая женщина. Она не стала ждать, пока хозяин собак пропустит ее и стала нажимать на клаксон.



Учитывая, что действие происходило на Московской набережной Петербурга, мужчина обратился к водителю, объяснив, что они находятся на тротуаре, но женщина начала кричать и угрожать пешеходу и его животным. Хозяин собак в ответ ударил по боковому зеркалу.



Дама отреагировала моментально, развернула автомобиль и понеслась на мужчину с чихуахуа, намереваясь их сбить.



