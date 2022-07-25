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Женщина в Петербурге целенаправленно пыталась переехать двух собак

Женщина в Петербурге целенаправленно пыталась переехать двух собак

Автор:
25 июля 2022 14:43
Сообщество : Животные
Метки: Автомобиль   Петербург   водитель   собака   страшно   угроза   
1709
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В итоге все отделались легким испугом.

23 июля на владельца двух чихуахуа чуть не совершил наезд легковой автомобиль. Хозяин буквально в последние секунды вытащил одну из собак из-под колес.

Изданию «Фонтанка» удалось выяснить, кто сидел за рулем и чем провинились собаки перед агрессивным водителем.

Как оказалось, автомобилем Renault управляла молодая женщина. Она не стала ждать, пока хозяин собак пропустит ее и стала нажимать на клаксон.

Учитывая, что действие происходило на Московской набережной Петербурга, мужчина обратился к водителю, объяснив, что они находятся на тротуаре, но женщина начала кричать и угрожать пешеходу и его животным. Хозяин собак в ответ ударил по боковому зеркалу.

Дама отреагировала моментально, развернула автомобиль и понеслась на мужчину с чихуахуа, намереваясь их сбить.


Как отметил хозяин животных, от печальной участи его и собак спас поребрик, который стал непреодолимым препятствием для Renault.

Один из чихуахуа не был пристегнут поводком и от страха сбежал, но по итогу был найден в течение 15 минут под мусорным баком.

В данный момент мужчина обратился в полицию, но сомневается, что водителя смогут найти.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль   Петербург   водитель   собака   страшно   угроза   
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19  комментариев
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7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Тут налицо покушение на убийство и приличный срок.
Очень надеюсь, что тварину найдут.
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6k
grimmsan 7 минут назад
херата какая то, где начала всего действа?
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−36
антон киссе 14 минут назад
а в чем она не права?
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6k
Кружок 16 минут назад
1. Где там "собаки"?
2. Кто там "мужчина"?
3. И какой это, нахрен, "поребрик"?
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16k
Booka1a 42 минуты назад
ну как обычно, однобокая подача истории и неясно с чего началось. судя по тому, что мужик в начале тупо стоит на стоянке со своими чиху*ми, очень возможно, что он спецом мельтешил перед ней, не давая выехать
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1k
Kariya 42 минуты назад
Даменция вроде как наехать и не хотела (иначе б сбила когда случай выдался), по ходу просто ездит как валенок.
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6k
Tim_G Час назад
вот что значит животнАе без хозяина, да еще и за рулем...
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11k
Karelian Час назад
"В данный момент мужчина обратился в полицию, но сомневается, что водителя смогут найти."
Три буквы и три цифры не запомнил???
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3k
дед Сергей Час назад
обязательно найти шкуру!!!
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4k
satra Час назад
Ссылка coub.com
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47k
dima423 Час назад
если бы мужик вытащил ее изза руля и начал тереть епалом об асфальт, сдирая кожу и ломая ей зубы и раздирая глаза, я бы наверное прям даже оправдал его))
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