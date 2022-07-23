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50 лет назад

50 лет назад

Автор:
23 июля 2022 19:35
Метки: история   ретро   фото   
695
45
Подборка фотографий сделанных в июле 1972 года.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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5k
sedoisever 17 часов назад
"ФольклЕрный"?
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27k
Ashabad 4 часа назад
Человечество вышло на пик своего развития. Потом будет лет 8-10 "полочка" с производной близкой к нулю, а далее (уже 40-45 лет) только спад и деградация. Везде, во всём мире. И у нас и в США. И даже в Китае, несмотря на его мощный рывок.
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2k
Диагноз 20 часов назад
Комментарий к фото
Вот откуда эта зараза - демонстрировать гениталии в знак протеста...
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