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Подборка фотографий сделанных в июле 1972 года.
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3.
2 июля 1972 года. Сидней. Яхта Eclipse. Эти трое - Лоуренс Ле Гуай, Родерик Кук и Сьюзен Кук - провели 2 года в кругосветном плавании.
8.
5 июля 1972 года. Нью-Йорк. Борис Спасский, после того как поцапался с Фишером, накануне матча за звание чемпиона мира по шахматам.
17.
12 июля 1972 года. Бразильский гонщик Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди во время тренировки перед Гран-при Великобритании 1972 года.
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2 июля 1972 года. Франция, Жуан-ле-Пен. Гастроли Wings по Европе. Пол, Линда Маккартни и другие на крыше своего специального автобуса.
21.
12 июля 1972 года. Израиль. Суд над Кодзо Окамото. Кодзо Окамото - японец, боец Красной армии Японии. 30 мая 1972 года вместе с двумя товарищами расстрелял людей в аэропорту Лод, Тель-Авив. Погибли 26, ранены 78. Получил пожизненное, освобожден в 198
24.
Июль 1972 года. Иосиф Бродский, «приглашённый поэт» (poet-in-residence) Мичиганского университета.
27.
19 июля 1972 года. Канада. Резервист Пегги Гаврилеска проверяет уровень масла в армейском грузовике. Фото Ron Bull.
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19 июля 1972 года. Южно-вьетнамский десантник тащит тело северовьетнамского солдата, убитого в бою возле Куанг Три.
36.
25 июля 1972 года. Экспериментальный поезд компании British Rail. Максимальная скорость -- 150 миль в час.
40.
26 июля 1972 года. Венок в память о жертвах «Кровавой пятницы». Среди жертв - трое коллег этого парня. Из оригинальной подписи к фото на gettyimages: «16 июля 2002 года ИРА принесла извинения всем некомбатантам, которых она убила за 30 лет насилия».
Источник:
АНТИФИШКИ
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