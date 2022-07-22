Загадочный город Багуа

Уездный город Текес был основан в 1937 году и быстро прославился благодаря своей уникальной планировке. Центр города Текес-Багуа, как иногда называют поселение, расходится на восемь улиц и соединен четырьмя кольцевыми дорогами, а также прочерчен улицами-диаметрами, идущими от центра к окраине города. В связи с тем, что в последние годы аэрофотосъемка и воздушный туризм получают все большее распространение, Текес стал очень популярным среди путешественников, которые сначала узнают о его уникальной планировке в интернете, а затем приезжают туда, чтобы увидеть его воочию. С 2014 года местные власти предлагают воздушные экскурсии по городу.