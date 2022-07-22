Загадочный город Багуа

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Город Текес, центр одноименного уезда в Синцзян-Уйгурской автономной области Китая - загадочная достопримечательность великой восточной империи. Он построен в точности по форме багуа, священной фигуры буддизма, состоящей из 20 триграмм. В Китае его так и называют - "город багуа".
Багуа зашифровывает фундаментальные принципы реальности в даосизме, рассматриваемые как ряд из восьми взаимосвязанных концепций. Это сложная концепция даосской космологии, которая также имеет соответствия в астрономии, географии, анатомии, боевых искусствах, медицине и других дисциплинах. Это также важный инструмент в большинстве школ фэн-шуй, используемый для составления карты комнаты или места и оценки того, как различные разделы соответствуют различным аспектам жизни. Багуа не используется только в городском планировании - за одним-единственным исключением, которым и стал центр округа Текес, город с населением 150 000 человек в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.
Уездный город Текес был основан в 1937 году и быстро прославился благодаря своей уникальной планировке. Центр города Текес-Багуа, как иногда называют поселение, расходится на восемь улиц и соединен четырьмя кольцевыми дорогами, а также прочерчен улицами-диаметрами, идущими от центра к окраине города. В связи с тем, что в последние годы аэрофотосъемка и воздушный туризм получают все большее распространение, Текес стал очень популярным среди путешественников, которые сначала узнают о его уникальной планировке в интернете, а затем приезжают туда, чтобы увидеть его воочию. С 2014 года местные власти предлагают воздушные экскурсии по городу.
Четыре кольцевые дороги Текеса соединяют в общей сложности 64 улицы, на каждой из которых установлены уличные фонари разного цвета. Это добавляет визуальной привлекательности городу.
Помимо своей необычной планировки, Текес известен отсутствием светофоров. Согласно большинству источников, все они были сняты в 1996 году, потому что в них просто не было необходимости. Поскольку большинство китайских городов не могут функционировать без светофоров, Текес стал чем-то вроде увлекательной диковинки для китайцев.
Хотя большинство источников считают, что гениальная планировка Багуа сделала светофоры ненужными, согласно более позднему отчету, растущее количество частных автомобилей в городе в последнее время создает повышенную нагрузку на местную инфраструктуру, а сотрудники дорожной полиции почти всегда присутствуют на перекрестках, чтобы обеспечить бесперебойное движение.
Хотя в Текесе, как утверждается, нет светофоров, местные источники утверждают, город иногда использует мобильные светофоры, чтобы предотвратить возникновение пробок на оживленных участках дорог. Тем не менее, официально Текес — город без светофоров, просто потому, что это одна из главных вещей, привлекающих сюда туристов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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