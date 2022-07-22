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Загадочный город Багуа

Загадочный город Багуа

Автор:
22 июля 2022 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Китай   Синьцзян-Уйгурский округ   багуа   город Багуа   дао   красиво   необычно   путешествия   
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Город Текес, центр одноименного уезда в Синцзян-Уйгурской автономной области Китая - загадочная достопримечательность великой восточной империи. Он построен в точности по форме багуа, священной фигуры буддизма, состоящей из 20 триграмм. В Китае его так и называют - "город багуа".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Синьцзян-Уйгурский округ   багуа   город Багуа   дао   красиво   необычно   путешествия   
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1  комментарий
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Мурчелло 59 минут назад
Не описан самый важный момент.Как такая планировка влияет на человека.
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