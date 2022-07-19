Фото из прошлого. "Субботник"

Автор:
19 июля 2022 01:46
Фотографии с субботников всей страны.
1.
г. Николаевск-на-Амуре Ленинский субботник 1970 г.
2.
с. Налобиха учащиеся 7-а класса после субботника 1968 г.
3.
День Красного Флота - субботник Петроград 1920 г.
4.
Коллективный обед во время ленинского коммунистического субботника Мурманск 1984 г.
5.
Комсомольский субботник, колхоз "Большевик" 1980е
6.
Детский сад "Красная шапочка" на коммунистическом субботнике Волгодонск 1981 г.
7.
Молодежный субботник 1944 г.
8.
Пионеры, комсомольцы и клубный актив железнодорожной станции Подольск на субботнике 1924 г.
9.
Студенты ЗВТ после коммунистического субботника Армавир 1982 г.
10.
Девушки на субботнике 1976 г.
11.
Ленинский субботник в совхозе-техникуме Сарапульский р-н,с.Сигаево
12.
Городской субботник – высадка деревьев в центре Надыма 1988 г.
13.
Посадка деревьев по улице Магистральной г. Кызыл
14.
Студентки Томского государственного педагогического института на субботнике 1967 г.
15.
Служащие Северо-Уральского треста на субботнике Тобольск 1934 г.
16.
Субботник по строительству дорог Дагестан 1923 г.
17.
Комсомольский субботник на Казанском вокзале Москва 1929 г.
18.
Октябрьский субботник Ленинград 1980е
19.
Молодёжь «Трёхгорки» на субботнике, на строительстве стадиона в Лужниках 1955 г.
20.
На коммунистическом субботнике. Город Нефтеюганск 1970е
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Надо жить дальше.