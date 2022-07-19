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Фото из прошлого. "Субботник"

Фото из прошлого. "Субботник"

Автор:
19 июля 2022 01:46
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   Ленин   СССР   история   люди   субботник   фото   фотографии   
396
20

Фотографии с субботников всей страны.

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Метки: Жизнь   Ленин   СССР   история   люди   субботник   фото   фотографии   
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4  комментария
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2k
vagon1 17 минут назад
Хоть и говорят, что в юности трава зеленее и деревья выше, но понял, что не хочу возврата в те годы.
Сейчас, всё -таки , жизнь гораздо удобнее.
СССР был хорошей страной, но его уже давно нет.
Надо жить дальше.
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1k
Василич 16 минут назад
Ленина с бревном забыли
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10k
kaboza Час назад
мдэ....ща субботник другие ассоциации имеет....беда(
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