Фото из прошлого. "Эстонская ССР"

662
22
Фотографии из Эстонии времен Советского союза.
×
×
4.
Дни культуры и искусства Эстонской ССР в Москве. «Лебединое озеро» в исполнении Тийу Рандвиир и Юри Лассь 1967 г.
5.
Моряки-балтийцы на параде в Таллине в день празднования десятилетия Советской власти в Эстонии 1950 г.
13.
Бойцы подразделения старшего лейтенанта Горбунова высаживаются на остров Сааремаа (Эстония) 14 октября 1944 г.
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Тайны Древнего Египта, удивившие светлые умы
- Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного причудливых людских смертей из разных эпох
- Без интернета и очень романтично: пользователи поделились, как их родители встретили друг друга
- Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного причудливых людских смертей из разных эпох (часть 2)
- Однажды в деревне: события которые не могли произойти в городе
Метки: Жизнь СССР Эстонская ССР история люди фото фотографии эстония
Новости партнёров
----
какая симпотяжка!