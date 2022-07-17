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Фото из прошлого. "Эстонская ССР"

Фото из прошлого. "Эстонская ССР"

Автор:
17 июля 2022 23:15
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   СССР   Эстонская ССР   история   люди   фото   фотографии   эстония   
662
22

Фотографии из Эстонии времен Советского союза.

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Метки: Жизнь   СССР   Эстонская ССР   история   люди   фото   фотографии   эстония   
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4  комментария
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15k
seller-k 3 часа назад
Героический человек! Даже если только по статье в Википедии судить.
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231
Миха 8 часов назад
Х. Пасс, королева веснушек на празднике народного танца 1970 г.
----
какая симпотяжка!
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26k
Ваня 8 часов назад
зато щас самые независимые... от них уже ничего не зависит...
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7k
au3 9 часов назад
СССР попробовало, но после распада проявился атавизм...
Ссылка www.youtube.com
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