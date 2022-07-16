7 интересных фактов об электричестве

Электричество опасно, если к разным частям тела одновременно приложены разные потенциалы. При аварии на станции, вполне вероятно, что машина получит потенциал, отличный от потенциала земли. К примеру, если рядом будет оборудование под напряжением.

Кроме того, машина стоит на колесах, наполненных воздухом. То есть не имеет гальванического соединения с поверхностью земли. Тогда если пожарный стоит на земле и касается машины, то у ног потенциал будет нулевым, а у остального тела - больше нуля. Поэтому машину и заземляют, чтобы устранить разность потенциалов.