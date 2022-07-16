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7 интересных фактов об электричестве

7 интересных фактов об электричестве

Автор:
16 июля 2022 01:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Фокусник   безопасность   молния   напряжение   никола тесла   ток   электричество   энергосистема   
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Вы узнаете, зачем электрики учатся ходить гусиным шагом, как фокусники управляют электричеством в миллион вольт и почему птицы не гибнут на проводах.

  1. Почему птицы могут спокойно сидеть на проводах, в которых напряжение в сотни тысяч вольт.
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Причём тушки птиц даже не находятся под напряжением. Потому что напряжение - разность потенциалов. Если два потенциала (приложенных к телу, это важно) равны, то и напряжение будет нулевым. Но если птица одновременно коснётся провода и опоры ЛЭП, то от неё останется только уголёк.

  1. В правилах электробезопасности указано: смертельным является ток в 0,1 ампера. Но на щитках пишут: «Осторожно! Высокое напряжение!» Что же убивает - ток или напряжение?

По факту - ток. И чем он больше, тем опаснее для жизни. Это он проникает в организм и поражает органы. Но тело защищено кожей, а у неё высокое электрическое сопротивление. Чтобы его преодолеть, нужно достаточное напряжение. Поэтому ток и напряжение работают сообща.

  1. Многие слышали про опыты Никола Теслы или видели современных фокусников - когда человек находится далеко от источника энергии и управляет молниями. При этом напряжение доходит до миллиона вольт - в чём секрет?

Это называется «скин-эффектом»: ток высокой частоты распределяется по кожному покрову и не затрагивает внутренние органы. Эффект применяется и в медицине.

  1. Энергосистема России поставляла электроэнергию и в другие страны. Например, не так давно потребителем нашей энергии была Финляндия. Но для отправки электронов в финские дома потребовалось вставка постоянного тока (ВПТ).

Частоты энергосистем обеих стран совпадают - 50 герц. Но вот подключиться сложно, потому что процесс должен быть синхронным. Ток меняется с частотой в 50 герц, а значит каждые 0,01 секунды меняется с + на -. И включение называется синхронным, когда ток у финнов имеет тот же знак, что и в России. Для этого и нужен ВПТ: ток выпрямлялся и передавался финнам, которые преобразовывали его обратно в пятидесятигерцевый переменный ток.

  1. Вопрос из экзамена на знание норм электробезопасности: «Как необходимо действовать, если рядом с вами с опоры линии электропередачи упал провод?» Правильный ответ: «Уходить от места падения гусиным шагом»

Обязательно - маленькими шажками. Когда пятка передней ноги, не отрываясь от земли, касается носка задней. Это нужно для того, чтобы тело не попало под напряжение и вас не ударило током. При аварии, электрический потенциал снижается по экспоненте в радиальном направлении от места падения провода. Если бежать или даже просто сделать широкий шаг, то у задней ноги будет больший потенциал, чем у передней и тело попадёт под напряжение. Поэтому уходить можно только гусиным шагом.

  1. Возле электростанций есть здания с табличками: «Место заземления пожарных машин». Для чего это нужно?

Электричество опасно, если к разным частям тела одновременно приложены разные потенциалы. При аварии на станции, вполне вероятно, что машина получит потенциал, отличный от потенциала земли. К примеру, если рядом будет оборудование под напряжением.

Кроме того, машина стоит на колесах, наполненных воздухом. То есть не имеет гальванического соединения с поверхностью земли. Тогда если пожарный стоит на земле и касается машины, то у ног потенциал будет нулевым, а у остального тела - больше нуля. Поэтому машину и заземляют, чтобы устранить разность потенциалов.

  1. Заземление критически важно для безопасности. Зачем тогда заземляют и те объекты, где людей практически не бывает? Например, при транспортировке нефтепродуктов трубопровод должен быть заземлен. Зачем?

При движении нефтепродукта относительно материала трубопровода возникают электростатические заряды. Если они накопятся - может возникнуть искра. Если добавить к ней пары нефти, будет взрыв. Для этого трубопровод и соединяют с землёй и добавляют антистатические присадки в углеводороды.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Фокусник   безопасность   молния   напряжение   никола тесла   ток   электричество   энергосистема   
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9  комментариев
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24k
Павел Плеханов 5 часов назад
По шаговому напряжению вспомнился анекдот:
У студентки на экзамене спрашивают: "Что такое шаговое напряжение?"
Похлопав глазками, отвечает: "Ну, это напряжение, которое возникает между ног, когда берёшься руками за оголенный конец"
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Что? Задали на лето физику повторить?
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9k
a_komolow 2 часа назад
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3k
ых 3 часа назад
На последней фотографии не заземление, а система термостабилизации грунта.
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80k
parallax 5 часов назад
"В правилах электробезопасности указано: смертельным является ток в 0,1 ампера. Но на щитках пишут: «Осторожно! Высокое напряжение!» Что же убивает - ток или напряжение?."

При низком напряжении ток не опасен.
Пример, контактная сварка, где напряжение всего пару вольт, а ток измеряется тысячами ампер.
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25k
Fat boy slim is * in a heaven 5 часов назад
Для дошколят норм
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14k
Александр 7 часов назад
Пункт 5, шаговое напряжение.
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