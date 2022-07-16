7 интересных фактов об электричестве

Вы узнаете, зачем электрики учатся ходить гусиным шагом, как фокусники управляют электричеством в миллион вольт и почему птицы не гибнут на проводах.
- Почему птицы могут спокойно сидеть на проводах, в которых напряжение в сотни тысяч вольт.
Причём тушки птиц даже не находятся под напряжением. Потому что напряжение - разность потенциалов. Если два потенциала (приложенных к телу, это важно) равны, то и напряжение будет нулевым. Но если птица одновременно коснётся провода и опоры ЛЭП, то от неё останется только уголёк.
- В правилах электробезопасности указано: смертельным является ток в 0,1 ампера. Но на щитках пишут: «Осторожно! Высокое напряжение!» Что же убивает - ток или напряжение?
По факту - ток. И чем он больше, тем опаснее для жизни. Это он проникает в организм и поражает органы. Но тело защищено кожей, а у неё высокое электрическое сопротивление. Чтобы его преодолеть, нужно достаточное напряжение. Поэтому ток и напряжение работают сообща.
- Многие слышали про опыты Никола Теслы или видели современных фокусников - когда человек находится далеко от источника энергии и управляет молниями. При этом напряжение доходит до миллиона вольт - в чём секрет?
Это называется «скин-эффектом»: ток высокой частоты распределяется по кожному покрову и не затрагивает внутренние органы. Эффект применяется и в медицине.
- Энергосистема России поставляла электроэнергию и в другие страны. Например, не так давно потребителем нашей энергии была Финляндия. Но для отправки электронов в финские дома потребовалось вставка постоянного тока (ВПТ).
Частоты энергосистем обеих стран совпадают - 50 герц. Но вот подключиться сложно, потому что процесс должен быть синхронным. Ток меняется с частотой в 50 герц, а значит каждые 0,01 секунды меняется с + на -. И включение называется синхронным, когда ток у финнов имеет тот же знак, что и в России. Для этого и нужен ВПТ: ток выпрямлялся и передавался финнам, которые преобразовывали его обратно в пятидесятигерцевый переменный ток.
- Вопрос из экзамена на знание норм электробезопасности: «Как необходимо действовать, если рядом с вами с опоры линии электропередачи упал провод?» Правильный ответ: «Уходить от места падения гусиным шагом»
Обязательно - маленькими шажками. Когда пятка передней ноги, не отрываясь от земли, касается носка задней. Это нужно для того, чтобы тело не попало под напряжение и вас не ударило током. При аварии, электрический потенциал снижается по экспоненте в радиальном направлении от места падения провода. Если бежать или даже просто сделать широкий шаг, то у задней ноги будет больший потенциал, чем у передней и тело попадёт под напряжение. Поэтому уходить можно только гусиным шагом.
- Возле электростанций есть здания с табличками: «Место заземления пожарных машин». Для чего это нужно?
Электричество опасно, если к разным частям тела одновременно приложены разные потенциалы. При аварии на станции, вполне вероятно, что машина получит потенциал, отличный от потенциала земли. К примеру, если рядом будет оборудование под напряжением.
Кроме того, машина стоит на колесах, наполненных воздухом. То есть не имеет гальванического соединения с поверхностью земли. Тогда если пожарный стоит на земле и касается машины, то у ног потенциал будет нулевым, а у остального тела - больше нуля. Поэтому машину и заземляют, чтобы устранить разность потенциалов.
- Заземление критически важно для безопасности. Зачем тогда заземляют и те объекты, где людей практически не бывает? Например, при транспортировке нефтепродуктов трубопровод должен быть заземлен. Зачем?
При движении нефтепродукта относительно материала трубопровода возникают электростатические заряды. Если они накопятся - может возникнуть искра. Если добавить к ней пары нефти, будет взрыв. Для этого трубопровод и соединяют с землёй и добавляют антистатические присадки в углеводороды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У студентки на экзамене спрашивают: "Что такое шаговое напряжение?"
Похлопав глазками, отвечает: "Ну, это напряжение, которое возникает между ног, когда берёшься руками за оголенный конец"
При низком напряжении ток не опасен.
Пример, контактная сварка, где напряжение всего пару вольт, а ток измеряется тысячами ампер.