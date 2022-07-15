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Йожика картинки. Выпуск 164

Йожика картинки. Выпуск 164

Автор:
15 июля 2022 18:20
Метки: Юмор   видео   занимательное   картинки   логика   позитив   сатира   
711
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.

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25  комментариев
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36k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Справа на дровах.
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19k
Anna 18 минут назад
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долбанные тиктокеры
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