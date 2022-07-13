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Фото из прошлого. "Дружба"

Фото из прошлого. "Дружба"

Автор:
13 июля 2022 16:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   друзья   история   товарищи   фото   фотографии   
518
17

Фотографии на которых запечатлены друзья и товарищи разных лет.

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Метки: СССР   друзья   история   товарищи   фото   фотографии   
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3  комментария
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236
gvidon 2 часа назад
Сборы 1988 г.
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1k
beo Час назад
"Настоящая Дружба работает на бензине - все остальное ванильные сопли" - откуда-то из интернета.
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29k
Volga_34 Час назад
Кабул. 1987г..
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