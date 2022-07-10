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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
10 июля 2022 23:59
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
952
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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2  комментария
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58k
doker 6 часов назад
Все анекдоты списаны с жизни. Просто люди друг друга недопонимают.
У нас летом отпуск штука недостижимая. Кто-то перезимовал и уходит на заработки, кто-то не выдерживает и увольняется, короче, людей не хватает. Выход есть - больничный.

И вот, неделю назад, буквально, парнишка выходит с больничного. Начальник недоволен.
Начальник: "- Чего ты мне больничный суёшь? Ты на море загорал. ( после паузы) Я что идиот?"
Парнишка ( без злого умысла, типа все знают про липовый "больничный"): "Я думал - вы знаете..."
Начальник, покрасневший от злости и стыда: "Пиши "по собственному"..."
Парнишка ушёл, но мы теперь-то знаем, что начальник...
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−1
bon woo 37 минут назад
ламы и Королева а не король
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