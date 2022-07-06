Модель вынесла из студии Бари Алибасова-младшего камеры, чтобы стереть компромат на себя

В Калининграде Бари Алибасов занимается необычным делом — он заведует порно студией, где девушки снимают себя на камеры. Они получают зарплату и даже могут уйти на больничный.

32-летняя Татьяна акушерка и массажистка по образованию и модель по призванию, решила попробовать себя в качестве работницы веб-студии. В обязанности девушки входило: красиво сидеть перед камерой и соблазнять мужчин. За это они кидают ей донат. Сама модель получает около 300 тысяч в месяц. Энтузиазма Татьяны хватило на 40 клиентов и три дня виртуальных утех. Девушка решила покинуть студию.

Татьяна попросила стереть весь компромат на себя, но Алибасов отказался. Тогда дама пошла на крайние меры. Она сама забралась в квартиру и украла камеры. Чтобы самостоятельно удалить позорное портфолио, сообщает Mash.

Режиссёр отправился в полицию и связался с моделью. Татьяна согласилась вернуть украденное — потому что всё удалила, а сама техника ей не нужна.