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Модель вынесла из студии Бари Алибасова-младшего камеры, чтобы стереть компромат на себя

Модель вынесла из студии Бари Алибасова-младшего камеры, чтобы стереть компромат на себя

Автор:
06 июля 2022 10:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бари Алибасов   интересное   камеры   компромат   модель   обида   фото   шоу бизнес   
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Бари Алибасов-младший, как и отец, работает с телевидением. Вот только его фильмы и ролики нельзя смотреть детям младше 18-ти лет. Недавно Алибасова ограбила его же модель. Девушка разочаровалась в профессии и вынесла из студии 18+ дорогие камеры и технику.

В Калининграде Бари Алибасов занимается необычным делом — он заведует порно студией, где девушки снимают себя на камеры. Они получают зарплату и даже могут уйти на больничный.

32-летняя Татьяна акушерка и массажистка по образованию и модель по призванию, решила попробовать себя в качестве работницы веб-студии. В обязанности девушки входило: красиво сидеть перед камерой и соблазнять мужчин. За это они кидают ей донат. Сама модель получает около 300 тысяч в месяц. Энтузиазма Татьяны хватило на 40 клиентов и три дня виртуальных утех. Девушка решила покинуть студию.


Татьяна попросила стереть весь компромат на себя, но Алибасов отказался. Тогда дама пошла на крайние меры. Она сама забралась в квартиру и украла камеры. Чтобы самостоятельно удалить позорное портфолио, сообщает Mash.


Режиссёр отправился в полицию и связался с моделью. Татьяна согласилась вернуть украденное — потому что всё удалила, а сама техника ей не нужна.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бари Алибасов   интересное   камеры   компромат   модель   обида   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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3k
Дмитрий ! Час назад
И б...дь по призванию. Называйте вещи своими именами.
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9k
a_komolow 12 минут назад
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1k
Сергей 12 минут назад
уверен, у чувака есть копия записи...
вообще, эта работа - дело добровольное, никто силком не тащит,
так что осужать чувака нет повода.
Был знаком с девочкой, работавшей аналогично, девочка как девочка, ничем не отличается от других.
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10k
Алексей 43 минуты назад
Что отец мудак ,что сын мерзость
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17k
Dr.CrAzY 46 минут назад
"она удалила" ? - любой школьник восстановит!
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570
Антошка 47 минут назад
"Сотри мне интернет, мразь!"
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2k
DVPET 51 минуту назад
А есть видео как они красиво сидят перед камерой? Друг спрашивал.
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21k
Serg2001 Час назад
Потянуло дымком от взорванного интернета...
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