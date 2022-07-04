Кто он и почему не хотел славы

Когда Свидетель из Фрязино буквально завоевал интернет, героем, конечно, заинтересовались журналисты. Им не составило труда вычислить его имя, телефон и адрес. Все это время мужчина жил своей обычной жизнью и не знал, что стал звездой интернета. К его удивлению, к нему периодически подходили люди, чтобы сфотографироваться, однако о масштабах «катастрофы» он не подозревал.

Известны только его инициалы — загадочные А. М. Есть информация, что такой популярный и такой загадочный А. М. в 2007 году позвонил в редакцию «Фрязино. Инфо» и твердо попросил «убрать всю информацию о нем из интернета». Объяснения журналистов о том, что местное СМИ — не весь интернет, не дали особого результата. А. М. считал, что источник его «проблем» исходил именно из родного Фрязино.



Последняя новость о Свидетеле из Фрязино

Несмотря на многочисленные попытки журналистов и разных компаний связаться с ним и использовать его образ в коммерческих целях, Свидетель остался непреклонным. Он отказывался общаться даже несмотря на очень внушительные гонорары. Портал «Фрязино. Инфо» писал, что один из коллег А. М. по работе хорошо отзывался о нем, но недоумевал, почему Свидетель стал таким популярным: «Он такой же электрик, как и все мы».